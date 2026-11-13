Las reflexiones de siete destacados referentes sobre Uruguay, sus industrias y las claves para crecer

El calendario marca que solo queda el último tramo de 2026. Al hacer el inevitable balance del año, llega el momento de mirar en retrospectiva y evaluar si los proyectos avanzaron, se concretaron, fueron postergados o finalmente se descartaron. Ese ejercicio individual también es propio de las empresas. En el caso de Uruguay, los empresarios señalan que el tiempo que demandan la puesta en marcha un negocio, la obtención de habilitaciones y otros procesos enlentece la concreción de inversiones y la incorporación de innovaciones en las empresas. Este punto es una de las coincidencias que surgen de las entrevistas que integran el último número del ciclo 2026 de “Encuentros El Empresario”, los almuerzos organizados por El País y el suplemento, en los que destacados referentes de los negocios reflexionan sobre el país y sus industrias en clave de futuro.

En esta ocasión participaron Martín Sorrosal, CEO de Farmashop; Gabriel Valdés, CEO de Conaprole; Rossana Bucheli, directora de Megal y socia fundadora de Latin Oil; Hugo Benedetti, director de IBF Negocios; Marcelo Debernardi, CEO de Cámara\TBWA; Lucila Arboleya, presidenta del LATU; y Alex Malachowski, gerente general de Nuevocentro Shopping.

Además de la necesidad de agilizar trámites y la toma de decisiones, las entrevistas ponen sobre la mesa una serie de temas clave para construir el desarrollo del país a largo plazo. Esa agenda incluye desafíos como los altos costos de Uruguay, las dificultades de competitividad, la apertura a la innovación, la recuperación del hábito de trabajo, la mejora de la educación y la seguridad, la atracción de inversiones y una mayor inserción internacional, entre otras prioridades.

Si bien el Estado es uno de los principales destinatarios de estos planteos, también surge la convicción de que los empresarios tienen un rol que desempeñar para seguir contribuyendo a generar las condiciones que les permita crecer a sus empresas.

El punto de partida es alentador. La estabilidad, institucionalidad y credibilidad del país son activos valiosos. La alternancia sin sobresaltos de los partidos políticos en el gobierno distingue a Uruguay en una región convulsionada. Sus recursos humanos y emprendedores brillan en compañías y startups que, cada vez más, muestran la calidad de sus productos y servicios no solo en el mercado interno, sino también en otros destinos.

Pero, como plantean varios de los protagonistas de este número, es vital acelerar el paso para que Uruguay no pierda tiempo y aproveche las oportunidades que tiene por delante.

Creo que, mirando a Argentina o Brasil, son mucho más rápidos que nosotros para hacer las cosas (...). Pero no voy a poner toda la carga sobre el Estado. Dentro de los empresarios hay que hacer un mea culpa, porque hay una especie de ‘estoy cómodo en mi cubo y me muevo poco’.

Cuando no hay viento de cola, los negocios se ponen más complicados. Tengo 72 años y he descubierto que en Uruguay hay una regla: (la economía) va bien cuando hay viento a favor y factores externos que ayudan.

Para que una empresa uruguaya compita en el mundo, no tenés que hacer una cosa bien, tenés que hacer muchas. La calidad y la sostenibilidad tienen que ser parte de la estrategia y el diferencial.

Los desafíos del país vienen por dos puntos: la educación y recuperar el hábito de trabajo. Hay que volver a incentivar el premio al esfuerzo por conseguir algo.

Es fundamental poder anticiparnos a transformaciones que están ocurriendo en el mundo y ayudar a Uruguay a aprovecharlas, como la IA, la transición energética y la bioeconomía.

Más allá de que la compañía invierte porque busca rentabilidad, también genera beneficios al acercarle una propuesta a gente que quizá no la tiene o al crear empleo (...). Los procesos tienen que ser más simples.