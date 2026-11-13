La radiografía de líderes empresariales uruguayos sobre las claves para el desarrollo de sus sectores

Los líderes que participaron del almuerzo de “Encuentros El Empresario” reflexionaron sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan sus sectores y el país en su camino hacia el crecimiento.

Desde sus distintas perspectivas, vinculadas a la innovación y la ciencia, la publicidad, el retail, los centros comerciales, la inversión, la energía y la industria láctea, surgieron algunas claves para promover el desarrollo. Entre ellas destacan la necesidad de agilizar procesos, apostar a la calidad y la innovación, y poner el foco en el cliente. Escucharlo y atender sus necesidades genera nuevas ocasiones de consumo y un alto rendimiento comercial. A su vez, mejorar la educación es una preocupación compartida.

Lucila Arboleya, presidenta del LATU Lucila Arboleya, presidenta del LATU. “Las oportunidades están en transformar el conocimiento, la innovación y la tecnología que existen en el país en soluciones que lleguen al mercado. Como LATU, tenemos un rol fuerte en estándares, innovación aplicada y en llegar a la industria para resolver problemas concretos, (ayudarla a) adoptar mejor la tecnología y competir en nuevos mercados. Uruguay tiene una base sólida y ahora hay que construir sobre eso. Creo que el país necesita escala y velocidad: salir al mundo, competir y tomar riesgos”.



Marcelo Debernardi, CEO de Cámara\TBWA Marcelo Debernardi. “En un mundo marcado por los conflictos, la estabilidad de Uruguay es un activo importante. Ahora, si queremos crecer, tenemos que asumir otras cuotas de riesgo, innovar, generar marcos de inversión para captar capitales extranjeros y desarrollar negocios que compitan a escala global y generen trabajo. Uruguay tiene fortalezas institucionales, pero el gran desafío es mejorar la competitividad y la educación. Sin mejor educación, no hay mejor futuro y Uruguay debe dar este debate cuanto antes”.



Martín Sorrosal, CEO de Farmashop Martín Sorrosal, CEO de Farmashop. “Dentro del sector, hay muchas oportunidades en capturar ocasiones de consumo que no son las que históricamente tuvo. Hoy hay un mundo mucho más digital, donde la inmediatez tiene un gran valor”, dijo. A su vez, considera un “desafío relevante” del país el desarrollo del mercado de capitales. De hecho, la firma realizará una oferta pública de acciones en diciembre. “Es un gran hito para la empresa y una muy buena noticia para el país, porque un mercado de capitales desarrollado y dinámico genera beneficios para la economía”.



Gabriel Valdés, CEO de Conaprole “Producir alimentos de calidad, en forma sostenible y con la tradición que tiene el país en lácteos es una enorme oportunidad. Hay que ser muy competitivo y definir permanentemente estrategias y cuál es el norte para nosotros. (El desafío) es que se precisa mercado. Salimos con más del 80% de nuestra leche y queremos llegar a los destinos de exportación en igualdad de condiciones. Ojalá -y sabemos que es el principal objetivo de las autoridades- que se abran nuevos mercados y se hagan nuevos acuerdos en el mundo”.



Rossana Bucheli, directora de Megal Rossana Bucheli. “En Uruguay, para crecer hay que innovar, pero con un objetivo que es qué quiere el cliente, escuchar lo que la gente necesita y tratar de traer nuevos productos y opciones para facilitarle la vida al uruguayo”, dijo la empresaria sobre las oportunidades de crecimiento. Respecto a los desafíos, afirmó: “Somos un poco lentos, entonces cada vez que queremos traer algo nuevo o cambiar un sistema, nos lleva mucho tiempo. Hay que agilizar los procesos para poder innovar y traer nuevas cosas”.



Alex Malachowski, gerente general de Nuevocentro Shopping Alex Malachowski. Foto: Leo Mainé “El mundo del retail y los centros comerciales en Uruguay tiene un alto grado de desempeño y de rendimiento en lo que es el comercio. Se destaca la venta por metro cuadrado; es muy interesante”, destacó el ejecutivo. Por otra parte, Malachowski considera que “el mayor desafío es en la educación, la seguridad y el volver a generar el hábito de trabajo. Creo que se ha perdido bastante lo que es el hábito de trabajo, tras algunas generaciones que han lo desaprendido. Eso me parece fundamental”.

