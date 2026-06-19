Competitividad, costos, IA y más: factores para el desarrollo de sectores claves de la economía uruguaya

Los líderes de negocios que participaron de esta segunda edición de Encuentros El Empresario 2026 se pronunciaron acerca de los desafíos y oportunidades que enfrentan sus sectores para crecer en el largo plazo.

Referentes de la industria automotriz, los centros comerciales, la arquitectura y el desarrollo inmobiliario, el agro, la comercialización de terminaciones y diseño para la construcción, la publicidad y los servicios legales especializados en marcas señalaron diversos factores que impactan en sus actividades, entre ellos la competitividad, los costos, el talento, la seguridad jurídica y la estabilidad que ofrece el país, tanto para los uruguayos como para los extranjeros que lo eligen para vivir.

Domenico Cappelli, presidente de Grupo Sevel. Domenico Cappelli, presidente de Grupo Sevel. Foto: Leonardo Mainé “Gracias a las marcas que representamos y a la gama de productos que tendremos en el futuro, podremos ofrecer distintas alternativas para que la gente disfrute sin preocuparse por el costo de la nafta o de las recargas de los (vehículos) eléctricos”, comentó. El ejecutivo agregó que los beneficios fiscales y el impacto del precio de los combustibles están llevando a muchos consumidores a elegir modelos eléctricos, aunque el reto es ofrecer diversas opciones que se adapten al estilo de vida de cada persona.



Carolina Lecueder, directora del Estudio Luis E. Lecueder Carolina Lecueder, directora de Estudio Luis E. Lecueder. Foto: Leonardo Mainé Para los shoppings, “el gran desafío es encontrar nuevos espacios” para desarrollar proyectos, dijo Lecueder, quien resaltó que “la industria está en crecimiento”. Según explicó, este avance se traduce en inversiones y en el desarrollo de las zonas y comunidades donde operan. Entre los retos identificó la necesidad de “seguir creciendo en marcas y siendo competitivos en la oferta”. A su juicio, combinar un comercio local más profesionalizado y actores internacionales “lleva a tener un retail muy competitivo en Uruguay”.



Ernesto Kimelman, director de Kimelman Moraes Arquitectos Ernesto Kimelman, director de Kimelman Moraes. LEO MAINE En desarrollo inmobiliario, ve una oportunidad “muy importante” en el este de Montevideo, Canelones y Maldonado. “En Punta del Este puede haber posibilidades muy interesantes para crear una ciudad diferente”, afirmó. Por otra parte, señaló que Uruguay enfrenta un “problema de costos”, que es una “gran traba” para el sector. Otro desafío consiste en fomentar la inmigración. “Somos muy pocos y eso genera situaciones de mercado que sería muy importante atender. Hay una oportunidad geopolítica para poder hacerlo”, dijo.



Patricia Damiani, directora de Conpriste. Patricia Damiani, presidenta de Conpriste. Leonardo Mainé “El agro tiene todas las posibilidades ya que contamos con mucha credibilidad en el mundo por la manera en que manejamos la actividad”, valoró Damiani, quien enfatizó que “Uruguay está muy bien posicionado” a nivel internacional. A su vez, consideró que el país debe apostar a mantener su estatus jurídico y ambiental, así como profundizar su apertura al mundo, aspectos clave para un país pequeño en población, pero capaz de “producir alimentos para 30 millones de habitantes”.



Federico Regules, gerente general de Juan Construye. Bruno Petcho, director de Grupo Punto. Leonardo Mainé “Hemos crecido mucho en la construcción y el desafío es sostener ese crecimiento a lo largo del tiempo. Hay muchos desarrolladores que hacen un trabajo espectacular buscando en el mundo formas novedosas de financiar, construir y comercializar”, destacó. En ese marco, sostuvo que Uruguay debe “seguir intentando ser más competitivo en un mundo muy globalizado”. Asimismo, observa oportunidades para posicionar al país como un destino “tranquilo, seguro y de disfrute”, capaz de atraer más extranjeros.



Bruno Petcho, director de Grupo Punto Bruno Petcho, director de Grupo Punto. LEO MAINE “El primer desafío de la publicidad es acelerar la incorporación de la inteligencia artificial (IA), no solo en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. Uruguay tiene la oportunidad de posicionarse como una potencia mundial en gente: cuantos más agentes haya automatizando tareas, mayor será el valor de las personas para las organizaciones”, reflexionó. Para avanzar en ese camino, se necesita mayor foco y una estrategia que permita al país posicionarse en un mundo cada vez más globalizado, afirmó.

