Más digitalización, "autopistas" de innovación e inversiones: claves para el desarrollo de sectores en Uruguay

“¿Qué oportunidades y desafíos de crecimiento tiene su industria”. Esa pregunta sobre las perspectivas de mediano y largo plazo respondieron los siete líderes de negocios invitados al primer evento de 2026 de “Encuentros El Empresario”.

Los referentes de las finanzas, la biotecnología, el sector inmobiliario, la gastronomía y las telecomunicaciones identificaron algunos aspectos clave para fortalecer el desarrollo de sus industrias. Facilitar procesos regulatorios, mejorar el acceso de los medios de pagos digitales a más segmentos y potenciar el diálogo público-privado son algunos de los pasos que, según señalaron, Uruguay debe dar para consolidarse como referente regional y atraer inversiones.

Fernando Montoya, Guillermo Valente, Paula Pereyra, Juan Pablo Fernández, Pía Garat, Sebastián Sánchez y Sergio García. LEO MAINE

Juan Pablo Fernández, CEO de OCA

“Veo a la industria financiera con muchas transformaciones, muy apalancadas en la digitalización y el cambio en la forma de relacionarse de los clientes con las empresas. Uruguay tiene una gran posibilidad de seguir siendo líder en la penetración de pagos y servicios financieros digitales a nivel regional y mundial. Tenemos una alta penetración de servicios financieros digitales y aún hay mucho por recorrer, como en el sector transporte y otros rubros en los que tenemos oportunidades importantes”, comentó.

Juan Pablo Fernández, CEO de OCA. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Pía Garat, CEO de Eolo Pharma

“Cada vez más gente crea startups, que son fundamentales a nivel país y regional para que el sector se mueva y pueda atraer inversión. Es fundamental conseguir inversión internacional. Esta industria tiene sus tiempos de crecimiento, pero necesita inversión para lograr hitos significativos, como la creación de un fármaco. Un desafío es crear ‘autopistas’ que apoyen cada vez más la innovación y el desarrollo en ciencias. Se necesita facilitar procesos regulatorios y de importación de productos para que podamos trabajar con tiempos competitivos”, dijo.

Pía Garat, CEO de Eolo Pharma en Encuentros El Empresario. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Sebastián Sánchez, director de Kopel Sánchez

“El mundo cambió; la IA revolucionó el mundo de los negocios, los servicios y productos. Ahí tenemos un desafío muy grande que nos tiene que permear a todos: privados y sistema público. Si bien es un mercado chico, Uruguay se puede transformar en una plataforma para ensayos de diferentes modelos de negocio. En el desarrollo inmobiliario queda mucho por hacer, hay que reinventarse todos los días. Este no es un país para quedarse quieto ni soñar poco. Hay que soñar mucho y tener mucha perseverancia”, sostuvo.

Sebastián Sánchez, cofundador y director de Kopel Sánchez. Leonardo Mainé.

Fernando Montoya, CEO de Tigo Uruguay

“El país tiene muchas oportunidades de crecimiento, alta tasa de digitalización y una agenda pública de innovación fuerte. Tiene todo para crecer, por eso vinimos a invertir. En telecomunicaciones, la oportunidad sigue siendo la conectividad. El mayor desafío es que el tráfico de datos viene creciendo a doble dígito y la expectativa es que siga haciéndolo. La industria necesita operadores fuertes, con espalda financiera, pensamiento de inversión a largo plazo, muy disciplinados en eficiencia y consolidados”, destacó.

Fernando Montoya, CEO de Tigo Uruguay. Leonardo Mainé

Guillermo Valente, CEO de Flow

“Estamos en un país con muy buenas oportunidades. Uruguay tiene una seguridad jurídica muy buena, y desafíos como hub regional para el desarrollo de servicios digitales. Gobierno y empresas tenemos que trabajar e intercambiar opiniones sobre cómo se regula el mercado. Hoy Flow puede brindar Internet en el interior, pero no en Montevideo y Canelones, mientras otras empresas sí lo pueden hacer. Hay oportunidad para atraer inversiones, tener más previsibilidad a futuro y trabajar más con el ente regulador sobre hacia dónde podemos ir”, analizó.

Guillermo Valente, CEO de Flow. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Paula Pereyra, country manager para Uruguay de Mastercard

“La mayoría de nosotros cobramos nuestros haberes en una cuenta de banco o de una institución de dinero electrónico. Tenemos la oportunidad de dinamizar aún más el sistema de pagos. Hay algunos verticales, como el transporte público, el pago de impuestos o algunos flujos entre comercios, que aún no están penetrados. El principal desafío que tenemos es que, a veces, estamos un poco cómodos con ser el país más estable de la región, cuando podríamos ser un poco más ambiciosos”, explicó.

Paula Pereyra, country manager para Uruguay de Mastercard. LEO MAINE

Sergio García, managing director de Arcos Dorados Uruguay

“Uruguay tiene una enorme oportunidad de crecimiento. Es un mercado estable, previsible, con turismo y consumo fuera del hogar, lo que lo hace muy propicio para nuestra industria. Por eso planificamos este año abrir restaurantes, generar trabajo y algunas remodelaciones. Los desafíos pasan por seguir generando consumo fuera del hogar y (avanzar) en la modernización y digitalización de la experiencia del cliente. Si eso se da, Uruguay se va a seguir convirtiendo en un polo de innovación atractivo”, afirmó.