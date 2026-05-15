Las reflexiones de siete líderes empresariales sobre los negocios en Uruguay y el futuro del país

Los tiempos actuales están marcados por la incertidumbre, derivada de conflictos geopolíticos que desencadenan impactos -de mayor o menor intensidad- en la actividad económica de los países y las empresas alrededor del mundo. Uruguay no escapa a esa realidad internacional y, además, enfrenta desafíos internos en materia de competitividad y productividad, según plantean referentes del sector empresarial local.

A pesar de esa coyuntura compleja —tanto ajena como propia—, el país se presenta como un refugio en el mundo gracias a pilares que lo posicionan como un destino cierto para hacer negocios y que lo destacan en la comparación con la región. La estabilidad macroeconómica, la institucionalidad, la seguridad jurídica y la solidez democrática, entre otros factores, consolidan el atractivo de Uruguay a los ojos de los inversores.

Esa visión compartida surgió en el inicio del tercer ciclo de almuerzos “Encuentros El Empresario”, una iniciativa organizada por El País y el suplemento en el que líderes de negocios exponen su visión del Uruguay del mañana y las perspectivas de sus empresas y sectores. En esta primera edición de 2026 participaron Sebastián Sánchez, cofundador y director de Kopel Sánchez; Fernando Montoya, CEO de Tigo Uruguay; Juan Pablo Fernández, CEO de OCA; Pía Garat, CEO de Eolo Pharma; Sergio García, managing director de Arcos Dorados Uruguay; Guillermo Valente, CEO de Flow; y Paula Pereyra, country manager para Uruguay de Mastercard.

Aunque Uruguay es un “oasis” en el mundo -como se menciona en una de las entrevistas de este número-, para avanzar hacia el siguiente nivel de desarrollo el país necesita dar pasos adicionales. Desde eliminar trabas burocráticas que agilicen inversiones y procesos, hasta mejorar marcos regulatorios que fomenten la competitividad; desde generar condiciones para retener a los mejores talentos, hasta fortalecer la formación en áreas como tecnología, idiomas y sostenibilidad. También aparecen desafíos vinculados a la idiosincracia: la estabilidad es un activo valioso, pero si Uruguay aspira a crecer más, deberá animarse a ser más ambicioso y dinámico.

El diagnóstico está claro y seguramente esa lista de mejoras puede incluir más sugerencias. Pero, en definitiva, el reto no es solo preservar lo que el país ya tiene, sino construir las condiciones para competir mejor en el escenario global que viene.

El uruguayo trabaja con muchos ‘sombreros’, se remanga y es muy eficiente; eso es una ventaja competitiva. Al principio te miran raro cuando decís qué querés hacer, pero una vez que mostrás que lo lograste con poco dinero, quedan impresionados.

“Deberíamos plantearnos el objetivo de ser la puerta de entrada a una región muy grande, con seguridad jurídica, mano de obra calificada y seguridad”.

“Las empresas ahora tienen un poco más de cautela, pero veo a Uruguay en una posición segura, con un clima de negocios moderadamente positivo”.

“El sector privado no tiene que esperar a que el sector público haga política pública (...). Tiene que apostar por inversión, tecnología y participación activa en las instancias de construcción de política pública”.

“Uruguay tiene una combinación muy interesante entre calidad de vida, capacidad profesional y visión moderna, que lo vuelve muy atractivo para invertir y seguir creciendo”.

“Para nuestra empresa, tener a Uruguay dentro del portafolio de inversiones es positivo por el nivel de previsibilidad y estabilidad del país. Esto asegura un flujo de caja constante”.

“El país cuenta con activos muy valiosos -estabilidad institucional, seguridad jurídica y capital humano calificado-, pero hoy necesita dar un salto en competitividad, productividad e innovación”.