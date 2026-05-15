Tigo en Uruguay invertirá en la red 5G, nuevos locales y un hub de innovación, pero alerta por Internet en el hogar

A un mes del inicio de sus operaciones en Uruguay, Tigo ya comenzó a mover sus fichas. Un plan de inversión inicial de US$ 100 millones -dentro de uno más amplio de US$ 600 millones-, una propuesta de evangelización sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en niños a través de baby fútbol e intendencias, y la creación de un hub de innovación propio para la región son algunos de sus movimientos, destacó Fernando Montoya, CEO de la empresa en Uruguay.

Montoya es salvadoreño y a sus 39 años lidera la operación de la empresa de telecomunicaciones en Uruguay, tras la adquisición de la operación de Movistar.

El ejecutivo anunció un plan que implica la cobertura 5G en todo el país en cuatro años, más locales propios y mayor capilaridad a través de negocios de cercanía, nuevos servicios, planes y la creación de un hub de innovación para la región. Está casado, tiene una hija y disfruta del básquetbol y la gastronomía.

Según explicó, la firmeza en la apuesta por el país se sustenta en la estabilidad y seguridad que brinda Uruguay y en la calidad de los profesionales locales, señaló. Sin embargo, alertó que es necesario abrir el mercado de Internet para el hogar a nuevos jugadores para “construir ofertas convergentes”. No hacerlo “va en detrimento de los consumidores”, apuntó. A continuación, un extracto de la entrevista.

-La compañía llegó a Uruguay hace siete meses con la compra de Movistar. ¿Cómo evalúa el mercado en este tiempo?

-Tomamos la decisión de invertir en Uruguay porque es un país muy atractivo. Hay estabilidad política y macroeconómica, y previsibilidad independientemente de la alternancia en el poder. Operamos en distintos países y no es algo que se pueda dar por sentado. Pero también existe alto nivel de digitalización, seguridad jurídica, institucionalidad, una agenda pública enfocada en innovación, que hacen que sea atractivo para invertir. Ahora estamos trabajando en modernizar nuestra red para brindar mayor capacidad y experiencia de navegación. Anunciamos una inversión de US$ 600 millones, de los cuales US$ 100 millones están enfocados en la expansión de la red con un incremento de la presencia 5G que hoy es del 30%. El plan en los próximos cuatro años es cubrir el 100% del país con esta tecnología. Otra parte de la inversión será en ciberseguridad, inteligencia artificial, apertura de tiendas propias y más puntos de venta en los barrios. El plan es crecer en el interior, donde hay mucho por hacer aún. Hoy tenemos 57 locales propios y grandes -en shoppings y a la calle- y más de 12.000 puntos de venta en tiendas de barrio. Para este año el plan es abrir seis locales propios más y sumar cerca de 5.000 puntos de venta con terceros.

Fernando Montoya, CEO de Tigo Uruguay "Abriremos acá un hub regional que tendrá los equipos técnicos que atiendan al Cono Sur. En el primer paso van a ser 10 personas y harán desarrollo para nuestras plataformas y aplicaciones digitales, además de servicios técnicos de mantenimiento de nuestras redes y desarrollo de IA para detección de fallas de manera automática."

-El negocio de las “telcos” ha evolucionado. ¿Dónde pondrá Tigo la mira en Uruguay?

-Lo veo en varias aristas. La primera es el prepago, que acá es solo 25% del total de Tigo. Hay una oportunidad de un mercado que no ha sido atendido por nosotros y sí por los operadores con los que competimos, específicamente en el interior. Además, hay una oportunidad grande en coberturas e infraestructura para captar nuevos clientes también en el interior, porque hay zonas en las que tenemos participación de mercado menor al 5%, cuando a nivel país es del 28%. Y luego hay una oportunidad en clientes corporativos. Tenemos presencia en 12 países de Latinoamérica, con muchos clientes corporativos y fuertes partners globales como Cloudflare, Amazon Web Services, por lo que vamos a dar una propuesta distinta al mercado en materia digital. En entretenimiento, con streaming services u OTTs, estamos trabajando para tener un portafolio completo, un marketplace de diferentes aplicaciones con servicios pospagos. Ahí vendrá un crecimiento.

Fernando Montoya, CEO de Tigo Uruguay. Foto: Leonardo Mainé.

-Al ser un país caro comparado con la región, ¿afecta la rentabilidad del negocio?

-Somos una empresa muy disciplinada desde el punto de vista financiero. Entonces, hay algunas cosas que pueden ser más caras en Uruguay que en otras operaciones y eso genera ciertas desventajas competitivas. Pero también hay otras en las que Uruguay se destaca, como por ejemplo el nivel de talento calificado de programadores. Por eso abriremos acá un hub regional que tendrá los equipos técnicos que atiendan al Cono Sur. En el primer paso van a ser 10 personas y harán desarrollo para nuestras plataformas y aplicaciones digitales, además de servicios técnicos de mantenimiento de nuestras redes y desarrollo de IA para detección de fallas de manera automática. Hoy tenemos una base en Panamá que lo hace, pero Millicom (NdR: la empresa multinacional propietaria de Tigo) creció de manera acelerada en la región al sumar tres operaciones en este último tiempo en el sur. Entonces, esa aceleración hace que Panamá pase a ser base para el norte de nuestras operaciones y Uruguay para el sur. Lo elegimos por el talento y el buen marco de promoción de inversiones.

-Uruguay como mercado tiene una escala más reducida que otros países. ¿Cuál es su valor para la compañía?

-Para Millicom, tener a Uruguay dentro de su portafolio de países es positivo por su nivel de estabilidad y previsibilidad, lo que asegura un flujo de caja constante. También es un mercado donde se pueden probar cosas que probablemente llegarán a otros países de Millicom en dos o tres años. Uruguay es una oportunidad de testear nuevos productos. También se destaca en otros aspectos. El porcentaje de digitalización de la población -de 30%- es el más alto del grupo. La cobertura 5G que hay en el país es la mayor del grupo. La cantidad de teléfonos 5G en el mercado es la mayor de la compañía. Y todo esto permite innovar, es un lugar perfecto para esto. En facturación, es un 6% del total de la compañía.

-En una mirada general del país, ¿cuáles son los principales desafíos para impulsar el desarrollo?

-Uno de los desafíos que tiene Uruguay está relacionado a la infancia. El país tiene pocos niños, pero posee una alta tasa de pobreza infantil en promedio. En ese contexto, es importante empezar a formarlos en la digitalización del futuro. Estamos en un escenario donde el acceso a la IA es muy fácil, pero hay una brecha de uso. Nosotros, como operadores de telecomunicaciones, tenemos una responsabilidad y vamos a estar empujando y liderando en educación digital. Para eso vamos a trabajar con clubes de baby fútbol, niños y familias, con talleres para padres y docentes que están viviendo el mismo proceso acelerado y exponencial de IA. La idea es enseñar el uso responsable de pantallas, preparar a los niños para ciberbullying, suplantación de identidad, ciberestafas, pensamiento computacional, elementos que van a ayudar a las diferentes edades a prepararse para el futuro. Tenemos el programa “Conéctate Seguro”, que implementamos en Colombia y Bolivia de manera muy exitosa, con más de 20.000 talleres para padres, niños y docentes. Acá también lo impartiremos antes o después de los entrenamientos de baby fútbol a niños y padres. Ya estuve reunido con varios intendentes y gestores locales para poder impartir esta iniciativa. El plan es comenzar entre mayo y junio.