La ambiciosa apuesta de Tigo en Uruguay para transformar la conectividad con US$ 600 millones

Nació en Paraguay hace 49 años y acumula casi tres décadas en la multinacional de telecomunicaciones Millicom (dueña de la marca Tigo). En 2024 asumió como CEO de la compañía, que acaba de iniciar sus operaciones en Uruguay tras la compra de Movistar el año pasado.

Benítez anuncia una inversión de US$ 600 millones para los próximos cuatro años en Uruguay, en el marco de una estrategia para fortalecer la infraestructura y la red comercial. En un sector con múltiples aristas y en una era de cambios, afirma que lo único invariable será «la demanda por los datos».

Benítez posee un MBA de la Universidad Católica de Chile, una licenciatura en Administración de Empresas de la Pacific University y un programa de liderazgo de la Universidad de Stanford.

-Tigo comenzó oficialmente esta semana su operación en Uruguay. ¿Qué impulsó a la compañía a llegar a este mercado?

-Operamos en 12 países y hace 35 años que invertimos en Latinoamérica. Para nosotros es un lujo estar en Uruguay, porque es un país que ofrece estabilidad macroeconómica y política, lo que lo hace muy atractivo para nuestros inversionistas. Cotizamos en la Bolsa de Nueva York y traemos inversiones de todo el mundo a Latinoamérica. Y la historia de Uruguay es muy linda, muy atractiva y fácil de contar. También encontramos un país que tiene una demanda por los datos mucho mayor a la del promedio de Latinoamérica. Es un país que lidera la digitalización en todas las verticales, tanto de consumo como de empresas. Ese apetito por los datos hace que nuestra misión, que es construir autopistas digitales, calce muy bien con la ambición de ser un país digital. Por último, y no menor, es que hemos sentido muchísimo apoyo del gobierno para poder entrar y desplegar nuestra red en Uruguay.

-Uruguay es un mercado pequeño. ¿Qué relevancia tiene en la estrategia regional de Tigo?

-Creo que Uruguay es grande (a nivel estratégico). Primero, porque encontramos una base de talento que, para nosotros que estamos en plena expansión, es muy importante para poder seguir fortaleciendo la cantera y así seguir creciendo. Encontramos un pool de talento con mucho conocimiento de telecomunicaciones y con muchas ganas de hacer. Eso lo hace diferente y también el hecho de que encontramos perfiles para centralizar servicios digitales para empresas. Acá hay una base de desarrolladores muy grande, de conocedores de tecnologías de la información, de inteligencia artificial (IA). Entonces hay una oportunidad de apalancarnos en ellos para (atender) sobre todo los países del sur como Chile, Ecuador, Paraguay y Colombia.

-¿Qué tareas desarrollarán esos equipos?

-Estamos armando un equipo para desarrollo de software, porque estamos desarrollando nuestras propias soluciones. Esa decisión estratégica nace de haber visto que el hábito del consumidor cambia tan rápido, que es importante tener la flexibilidad de desarrollo propio para adaptarnos. También pensamos centralizar servicios de empresas, soluciones digitales como cloud privada y pública, conectividad inteligente SD-WAN y ciberseguridad.

-¿Qué escenario han encontrado en Uruguay en términos de competencia?

-Nos encanta competir y aquí hay tres operadores con visión de largo plazo, lo que es muy sano para el país. Nosotros vamos a enfocarnos primeramente en fortalecer nuestra infraestructura móvil y nuestra potencia comercial, sobre todo en el interior, donde tenemos muy poca presencia, pero sí infraestructura. A partir de ahí construiremos una propuesta de valor diferente.

A futuro nos gustaría poder ofrecer servicios convergentes, como Antel. Es algo que debería ser considerado, la apertura de las redes fijas para que todos podamos competir en lo que el cliente quiere, que es una solución en un solo lugar, fija y móvil.

-Con el inicio de Tigo en Uruguay en reemplazo de Movistar, ¿qué cambiará de cara al cliente final y a las empresas?

-Nosotros tenemos un plan que empieza por fortalecer la infraestructura digital. Hemos modernizado dos tercios de nuestros 700 sitios, lo que significa darles más capacidad. Teníamos autopistas de dos carriles y hoy son de seis, entonces los clientes pueden navegar a mayor velocidad.

Lo otro que haremos será crecer en zonas donde no estamos, si bien contamos con una cobertura del 95% o 96%. Hoy (por el miércoles) anunciaremos un plan de inversión de más de US$ 600 millones en los próximos cuatro años, de los cuales US$ 100 millones serán solo para expandir la cobertura y la capacidad. Porque la primera interacción que tienen los clientes con nosotros es la red. Lo que le sigue a eso es una potencia comercial mayor.

Marcelo Benítez, CEO de Tigo. DARWIN BORRELLI

-¿Qué planes piensan desarrollar a nivel comercial?

-Estamos renovando nuestras tiendas para tener una gama de teléfonos y una mejor experiencia (de compra), complementadas con ofertas muy simples. A nadie le gusta ir a un restaurante con un menú de 20 hojas, porque es muy complicado. Y esto es igual: uno entra a la tienda y tiene tantas opciones, que se le van las ganas de comprar. Entonces, reducimos la propuesta comercial a no más de cuatro o cinco ofertas, para que sea fácil elegir, tanto para el cliente final como para las empresas pequeñas, medianas y grandes.

Otro punto es llegar a más localidades. Para eso ampliaremos nuestra red de tiendas, sobre todo en el interior, y los puntos de venta para el segmento de prepago. Todo esto se embala con una atención al cliente más moderna y digital. Eso constituye una propuesta de valor única.

Nosotros miramos hacia adelante, y con eso me refiero a que no miramos qué hacen los competidores, porque sabemos qué demanda el consumidor y nuestra carrera es a favor de la experiencia del cliente. Esa es la velocidad que a la que tenemos que ir.

-El «partido» en el negocio de las telecomunicaciones, ¿se juega en el segmento de datos o hay más aristas a atender?

-Existen muchas verticales dentro del ecosistema digital, porque tiene billeteras móviles, contenidos, servicio para empresas y más, pero aprendimos una cosa y es que es muy difícil -sobre todo ahora con la IA y el efecto que tendrá en las soluciones tradicionales- saber cuáles es la vertical y la solución que van a ganar. Entonces, tomamos una decisión estratégica hace dos años y es enfocarnos en la conectividad, porque sabemos que es lo único que no cambiará: la demanda por los datos. A partir de ahí vamos a construir soluciones, sobre todo en el segmento empresas. En consumo, nuestra misión es satisfacer la demanda por los datos. Ese es nuestro foco.

Cifras del negocio 600: Es la cifra en millones de dólares que invertirá la empresa Millicom (Tigo) en Uruguay en los próximos cuatro años. El monto se destinará a potenciar la infraestructura y la red comercial. 410: Es el total de empleados directos que tiene Tigo en el país. A ellos se suman otros 210 puestos indirectos. La marca tiene 57 locales y prevé abrir seis más. 13.000: Es el valor en millones de dólares que acumula la compañía de telecomunicaciones. La empresa cotiza en la bolsa electrónica Nasdaq desde 2019. 28%: Es la cuota de mercado en telefonía móvil de Tigo en Uruguay tras la compra de Movistar, según datos de la Unidad Rerguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec) a junio de 2025. Apuntes de carrera 1997: Benítez comienza su carrera en la multinacional de telecomunicaciones como representante de servicio al cliente en su país natal, Paraguay. 2024: El 1° de junio y tras 27 años de carrera, donde desempeñó roles clave en América Latina y en África, el ejecutivo asume el cargo de CEO de Millicom (Tigo).

-¿Cuánto pesa el precio en la elección de un operador?

-Por supuesto que es importante. Nosotros tenemos que situarnos en un punto donde calce la oferta con el bolsillo del cliente. Porque el plan de datos es ilimitado, pero el bolsillo no. Pero acá lo importante es que el precio por giga tiene que ser cada vez menor. Y el consumo crece entre un 15% y un 20% interanual, pero el precio sube más o menos al nivel de la inflación. Entonces, el precio por gigabyte baja y ahí es donde hay valor que ofrecer al cliente.

-¿Qué soluciones son las que más demandan hoy las empresas a proveedores como Tigo?

-Al igual que con el consumidor, la primera interacción es con la red. Si es estable y está disponible 100%, a partir de ahí empieza una relación donde la empresa busca otras soluciones que tengan que ver con conectividad, como nubes privadas o nubes públicas. Ahí tenemos acuerdos con Amazon, donde tenemos todas las suites de Amazon Web Services (AWS) disponibles para el consumidor final. Entonces, le damos soporte local a una solución que puede estar en Palo Alto o Seattle. Después tenemos ciberseguridad, una vertical muy demandada hoy por la necesidad de proteger los activos digitales.

Luego tenemos servicios como SD-WAN, que es conectividad inteligente, y soluciones para Internet de las cosas. Vamos creciendo el portafolio según la demanda, pero es importante mantener el foco.

Marcelo Benítez, CEO de Tigo. DARWIN BORRELLI

-¿Qué planes tiene la empresa para seguir creciendo en la región a largo plazo?

-Nosotros siempre veremos oportunidades, porque nuestro plan de juego, que llamamos internamente «La casita», se adapta muy bien a la necesidad de los países latinoamericanos. Por eso es importante construir la cantera de talentos para estar listos a la hora de entrar a nuevos países. En la llamada del cierre del último trimestre del año pasado, anunciamos que recibimos y tenemos interés en Perú y Venezuela. Así que son dos países que miramos de cerca, pero estos procesos pueden durar mucho tiempo porque hay muchos factores alrededor. El mensaje es que nuestro plan de juego es replicable y eso lo estamos demostrando en Uruguay y también en Ecuador y Chile.

-¿Qué resultados han obtenido con ese nuevo plan?

-Arrancamos el nuevo plan hace un poco más de dos años y ha resultado muy bien. El precio de la acción de Millicom pasó en este tiempo de US$ 13 por acción a US$ 80. Eso hizo que el valor de la empresa creciera de US$ 2.000 millones a casi US$ 13.000 millones. Eso crea un círculo virtuoso, porque la compañía muestra resultados, y con ellos vienen más accionistas, lo que permite tener más recursos y así entrar a más países.

-Como inversores en Uruguay, ¿qué aspectos cree que podría mejorar el país para crecer?

-Uruguay lo está haciendo muy bien. No creo que haya algo más que podamos sugerir hacer. En realidad, se trata de continuar con la estabilidad macroeconómica y el foco en la digitalización, que es lo que nuestros países necesitan para seguir creciendo y siendo competitivos en el marco regional y global.