El nuevo CEO de OCA asegura que Uruguay "es hoy un oasis en el mundo” para desarrollar negocios

Nació en Montevideo hace 51 años. Con 30 años de trayectoria en Itaú Uruguay y experiencia en estrategia, medios de pago y banca digital, desde el pasado 2 de marzo Juan Pablo Fernández pasó a liderar OCA, la principal empresa de servicios financieros y emisora de tarjetas de crédito de Uruguay, con 60 años en el mercado, 8 millones de transacciones mensuales y la creación de cerca de 380 empleos directos. Desde el año 2007, OCA es propiedad del grupo Itaú Unibanco. Está casado con María Fernanda y tienen tres hijos: Milagros, Paz y Agustín. Su hobby es practicar deportes al aire libre.

Es una empresa modelo de innovación, transformación y de estar siempre un paso adelante. Rumbo a cumplir 60 años, OCA comenzó con unos recordados vouchers de papel y ahora reúne el mundo físico y digital con sus desarrollos, mientras se proyecta hacia el futuro como una plataforma financiera referente. A continuación, un resumen de la entrevista con el CEO de la compañía.

—Estar al frente de una empresa líder significa oportunidades y desafíos. ¿Cuáles son hoy los principales números del negocio de OCA?

—En Uruguay, OCA es la empresa que tiene más cantidad de tarjetas de crédito en el mercado y, después de Itaú, es la segunda en consumo con ese instrumento. Entre las tarjetas de crédito y OCA Blue, estamos presentes en casi un millón de billeteras de los uruguayos. Y entre las tarjetas activas, dentro del volumen total, registramos todos los meses arriba de 600.000 movimientos financieros de algún tipo. En OCA, entre todos los productos, tenemos cerca de 8 millones de transacciones mensuales y nuestros clientes de tarjeta de crédito en promedio la usan 10 veces al mes, mientras que en Itaú, que es líder del mercado, son 11. Como empresa financiera no bancaria, somos los que tenemos el mayor saldo de créditos al consumo otorgados, con un monto superior a US$ 551 millones en el primer trimestre de 2026. Nuestra participación en el mercado supera el 25%. De modo que estoy gratamente sorprendido con la actividad desplegada por OCA durante tantos años, reconociendo la exitosa gestión desarrollada por mis antecesores en el cargo.

—¿Cuál es el vínculo con la red de comercios adheridos a OCA, que en definitiva también son sus socios estratégicos?

—En cantidad de comercios, el rol adquirente de OCA es muy relevante. Grupo Itaú tiene una estrategia para el negocio adquirente muy bien definida, donde tenemos a OCA como adquirente y participación en Handy, a través de Itaú. OCA y Handy ofrecen soluciones financieras complementarias que van más allá del dispositivo del POS; brindan soluciones integrales de pago para los diferentes tipos de comercios. Son plataformas que permiten a los comercios gestionar sus pagos y adelantar cobros, entre otros beneficios. Grupo Itaú, como adquirente, tiene una participación bien relevante del volumen de pagos de dinero electrónico. Creemos que tenemos espacio para seguir creciendo.

—En tarjetas de créditos y préstamos siempre está sobre la mesa el tema de la morosidad en los hogares. ¿Cuál es la realidad de OCA en ese sentido?

—Tenemos una morosidad que hoy está en los mismos niveles de los bancos privados. Estamos despegados de las financieras, que tienen una morosidad más alta. Nosotros estamos en torno al 6,6% de morosidad, que es igual o hasta algo por debajo del sistema bancario privado.

Juan Pablo Fernández, CEO de OCA. Leonardo Mainé

—¿Hay espacio para que las ventas digitales sigan creciendo en Uruguay?

—Creemos que, en general, la gente no tiene temor en usar el dinero electrónico y los plásticos. Hay indicadores de participación del dinero electrónico en el consumo privado total que, sacando el rubro alquileres, dan que estamos en torno al 57% del gasto privado total en Uruguay. Hoy nos sitúa en una posición de un mercado desarrollado, aunque todavía queda un camino por recorrer. El mercado ha crecido muchísimo, de 2015 a la fecha. Tanto la bancarización de los salarios como la pandemia aceleraron mucho la adopción de medios de pagos y canales digitales para las transacciones y explican en gran parte este crecimiento. De acuerdo con datos del Banco Central, Uruguay cerró en 2025 con casi US$ 27.000 millones de gasto con dinero electrónico, eso incluye tarjetas de crédito, débito y prepagas. En 2015, las operaciones en dinero electrónico sumaron cerca de US$ 5.000 millones, lo que supone un crecimiento muy relevante. Eso habla de mucha aceptación del dinero electrónico por parte de la gente. Este crecimiento responde a la confianza y la seguridad de esta modalidad de pago, porque baja el riesgo que implica. Creo además que ha sido muy positivo para el país, porque ayudó a formalizar la economía y a reducir los costos de transacción en general. De todos modos, en lo que refiere a los pagos digitales, tenemos una visión más amplia que solo los pagos con dinero electrónico: a los US$ 27.000 millones de dinero electrónico le sumamos transferencias o pago de servicios en canales digitales, como el pago de facturas o pagar un asado con amigos, que las personas hacen de forma cotidiana. En transferencias también tenemos un crecimiento muy relevante, a través de OCA Blue, una cuenta en pesos y en dólares gratuita que tiene, entre otras ventajas comparativas, transferencias ilimitadas sin costo y pago de facturas. Por esta razón, la ambición de OCA es la de ser la plataforma financiera más completa y con foco en el cliente, que en un único lugar puedas recibir tus ingresos, pasividad, etcétera y ahí realizar pagos y transferencias sin costo y con muchos beneficios.

—Crecen las ventas online y también las estafas y los ciberdelitos. ¿Cuál es el análisis desde OCA?

—No veo temor en la gente de usar el dinero electrónico. Sí hay que estar atentos al crecimiento del fraude financiero y ser muy proactivos en educar a nuestros clientes para hacer un uso correcto de los medios de pago. En los últimos años, ha crecido todo lo vinculado a la ciberseguridad y las estafas, sobre todo en la modalidad de phishing. La industria del fraude es considerada la tercera economía en el mundo, luego de Estados Unidos y China, según estudios internacionales. Para proteger a nuestros clientes trabajamos en forma permanente en crear mecanismos de prevención. La práctica que más se repite hoy es que los defraudadores obtienen credenciales y segundo factor de autenticación a través de engaños con llamados telefónicos, SMS, mails, y así sustraer dinero de cuentas y transferirlo. Para OCA e Itaú, la seguridad es un activo innegociable; es una prioridad absoluta.

—¿Cómo observa la evolución de las criptomonedas y su impacto en el sector financiero?

—Las monedas digitales, en algún momento, ocuparán un lugar relevante en cierto tipo de transacción financiera. Por ejemplo, en comercio exterior. Hay cosas que ya se están hablando, pero por ahora todo es muy incipiente. Nosotros ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de invertir en criptomonedas a través de nuestra app. Por ahora es una propuesta de nicho y de análisis; es una opción para un grupo reducido. Tanto el blockchain como las monedas digitales van a tener su lugar en el mundo de las transacciones en el futuro.

—¿Cuál es el panorama económico y el clima de negocios?

—En el contexto global de inestabilidad en el que vivimos, se genera mucha incertidumbre y esto impacta de distintas formas, por ejemplo, en el precio del petróleo. Uruguay hoy es un oasis en el mundo; es un país con una tremenda institucionalidad y credibilidad, que nos hace muy seguros y predecibles. Las empresas en estos momentos tienen un poco más de cautela, pero veo a Uruguay en una posición segura, con un clima de negocios moderadamente positivo. Se habla de que se presentará una ley para mejorar la competitividad del país y fomentar la innovación, aunque todavía no se sabe bien su contenido.