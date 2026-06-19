Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País El Empresario

Las reflexiones de siete destacados empresarios uruguayos sobre el futuro del país y los negocios

Domenico Cappelli, Patricia Damiani, Federico Regules, Carolina Lecueder, Bruno Petcho, Virginia Cervieri y Ernesto Kimelman participaron del segundo almuerzo de "Encuentros El Empresario"

Diego Ferreira
Diego Ferreira
19/06/2026, 04:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Segundo almuerzo de Encuentros El Empresario 2026.jpg
Domenico Cappelli, Patricia Damiani, Federico Regules, Carolina Lecueder, Bruno Petcho, Virginia Cervieri y Ernesto Kimelman.
LEO MAINE

Así como en el fútbol, el crecimiento de un país se apoya en una firme columna vertebral. Mientras un equipo necesita un arquero y una defensa que transmitan seguridad, en la cancha de los negocios, atributos como la certeza jurídica y la estabilidad política y macroeconómica brindan confianza a quienes invierten y desarrollan proyectos en Uruguay.

En el mediocampo, la circulación fluida de la pelota permite generar chances de gol. A nivel país, eso requiere un Estado que elimine trabas burocráticas para facilitar la actividad económica, promover nuevas inversiones y favorecer la creación de empleo. La solidez defensiva es necesaria, pero no suficiente: también hay que generar juego, llegar al área y convertir las oportunidades en crecimiento.

Tener claridad en la estrategia de largo plazo y consistencia en su ejecución es fundamental. De lo contrario, se puede perder el partido del desarrollo.

Competitividad, costos, IA y más: factores para el desarrollo de sectores claves de la economía uruguaya

Más allá de la analogía futbolera, estos son algunos de los conceptos que emergieron de las entrevistas de este número de Encuentros El Empresario, el ciclo de almuerzos que organiza El País en el que destacados referentes de negocios analizan el futuro de Uruguay, sus empresas y sectores.

En esta ocasión participaron Ernesto Kimelman, director de Kimelman Moraes; Virginia Cervieri, socia directora de Cervieri Monsuárez; Domenico Cappelli, presidente de Grupo Sevel; Carolina Lecueder, directora del Estudio Luis E. Lecueder; Federico Regules, gerente general de Juan Construye; Bruno Petcho, director de Grupo Punto y Patricia Damiani, directora de Conpriste.

De sus reflexiones queda claro que Uruguay reúne varias condiciones para dar un nuevo salto en su desarrollo. Sin embargo, para avanzar necesita abordar desafíos como mejorar la educación, seguir apostando a la innovación y potenciar el talento. Los uruguayos han demostrado una combinación de inteligencia, creatividad y capacidad de adaptación que les permite desenvolverse con éxito incluso en escenarios complejos o adversos.

Retener a nuestros mejores profesionales y atraer otros nuevos será clave para proyectar el crecimiento futuro. Para ello, es preciso generar las condiciones que favorezcan la llegada de empresas e inversiones, pero también un entorno en el que emprender no termine como un remate que se estrella contra la barrera.

La defensa está ordenada y el mediocampo tiene herramientas. Ahora hay que generar más oportunidades y convertirlas en crecimiento.

“Los uruguayos tenemos valores maravillosos: la garra charrúa es real, tenemos una forma de trabajar eficiente, somos inteligentes y nos rebuscamos; con lo que tenemos hacemos maravillas”.
Virginia Cervieri.jpg
Virginia Cervieri, socia directora de Cervieri Monsuárez
Con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, los autos producidos en Europa serán cada vez más competitivos en precios al bajar los aranceles. Los clientes podrán acceder a modelos que antes no estaban disponibles en Latinoamérica.
Domenico Cappelli, presidente de Grupo Sevel.jpg
Domenico Cappelli, presidente de Grupo Sevel
Realmente, el campo es donde se produce el PBI uruguayo, en todos los rubros (...) Creo que falta un poco inculcarle a las nuevas generaciones la importancia que tiene el agro para el país y el mundo.
Patricia Damiani, presidenta de Conpriste.jpg
Patricia Damiani, presidenta de Conpriste Acisa
La publicidad que vende es la publicidad que conecta. Ahora entramos en la era de la inteligencia artificial, que nos traerá transformaciones que ni siquiera nos podemos imaginar.
Bruno Petcho, director de Grupo Punto.jpg
Bruno Petcho, director de Grupo Punto
El mundo está muy revuelto, entonces muchos ponen sus fichas en países tranquilos, alejados de los conflictos, como Uruguay, e invierten su plata en ladrillos.
Federico Regules, gerente general de Juan Construye.jpg
Federico Regules, gerente general de Juan Construye
Buscamos generar inversiones de impacto para la sociedad, porque detrás de un shopping hay puestos de trabajo e impacto alrededor. Esto aplica a todo el país.
Carolina Lecueder, directora del Estudio Lecueder.jpg
Carolina Lecueder, directora del Estudio Luis E. Lecueder
Los uruguayos tenemos en la cabeza que tenemos que ser propietarios, pero cuando hay déficit de viviendas, tener la posibilidad de arrendar es muy importante.
Ernesto Kimelman, director de Kimelman Moraes.jpg
Ernesto Kimelman, director de Kimelman Moraes Arquitectos
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar