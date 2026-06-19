Las reflexiones de siete destacados empresarios uruguayos sobre el futuro del país y los negocios

Así como en el fútbol, el crecimiento de un país se apoya en una firme columna vertebral. Mientras un equipo necesita un arquero y una defensa que transmitan seguridad, en la cancha de los negocios, atributos como la certeza jurídica y la estabilidad política y macroeconómica brindan confianza a quienes invierten y desarrollan proyectos en Uruguay.

En el mediocampo, la circulación fluida de la pelota permite generar chances de gol. A nivel país, eso requiere un Estado que elimine trabas burocráticas para facilitar la actividad económica, promover nuevas inversiones y favorecer la creación de empleo. La solidez defensiva es necesaria, pero no suficiente: también hay que generar juego, llegar al área y convertir las oportunidades en crecimiento.

Tener claridad en la estrategia de largo plazo y consistencia en su ejecución es fundamental. De lo contrario, se puede perder el partido del desarrollo.

Más allá de la analogía futbolera, estos son algunos de los conceptos que emergieron de las entrevistas de este número de Encuentros El Empresario, el ciclo de almuerzos que organiza El País en el que destacados referentes de negocios analizan el futuro de Uruguay, sus empresas y sectores.

En esta ocasión participaron Ernesto Kimelman, director de Kimelman Moraes; Virginia Cervieri, socia directora de Cervieri Monsuárez; Domenico Cappelli, presidente de Grupo Sevel; Carolina Lecueder, directora del Estudio Luis E. Lecueder; Federico Regules, gerente general de Juan Construye; Bruno Petcho, director de Grupo Punto y Patricia Damiani, directora de Conpriste.

De sus reflexiones queda claro que Uruguay reúne varias condiciones para dar un nuevo salto en su desarrollo. Sin embargo, para avanzar necesita abordar desafíos como mejorar la educación, seguir apostando a la innovación y potenciar el talento. Los uruguayos han demostrado una combinación de inteligencia, creatividad y capacidad de adaptación que les permite desenvolverse con éxito incluso en escenarios complejos o adversos.

Retener a nuestros mejores profesionales y atraer otros nuevos será clave para proyectar el crecimiento futuro. Para ello, es preciso generar las condiciones que favorezcan la llegada de empresas e inversiones, pero también un entorno en el que emprender no termine como un remate que se estrella contra la barrera.

La defensa está ordenada y el mediocampo tiene herramientas. Ahora hay que generar más oportunidades y convertirlas en crecimiento.

“Los uruguayos tenemos valores maravillosos: la garra charrúa es real, tenemos una forma de trabajar eficiente, somos inteligentes y nos rebuscamos; con lo que tenemos hacemos maravillas”.

Con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, los autos producidos en Europa serán cada vez más competitivos en precios al bajar los aranceles. Los clientes podrán acceder a modelos que antes no estaban disponibles en Latinoamérica.

Realmente, el campo es donde se produce el PBI uruguayo, en todos los rubros (...) Creo que falta un poco inculcarle a las nuevas generaciones la importancia que tiene el agro para el país y el mundo.

La publicidad que vende es la publicidad que conecta. Ahora entramos en la era de la inteligencia artificial, que nos traerá transformaciones que ni siquiera nos podemos imaginar.

El mundo está muy revuelto, entonces muchos ponen sus fichas en países tranquilos, alejados de los conflictos, como Uruguay, e invierten su plata en ladrillos.

Buscamos generar inversiones de impacto para la sociedad, porque detrás de un shopping hay puestos de trabajo e impacto alrededor. Esto aplica a todo el país.