La convivencia armoniosa entre vehículos a combustión, híbridos y eléctricos, según el líder de Grupo Sevel

Doménico Cappelli director de Grupo Sevel, nació en Turín (Piemonte, Italia) hace 54 años. Estudió Economía en Argentina y cursó una doble maestría en la Boston University, en Estados Unidos, en general management y en sistemas de información. Está al frente de la empresa importadora de Fiat y de las marcas Jeep, Dodge, Ram y Chrysler, que integran el Grupo Stellantis, además de la comercialización de vehículos chinos Jetour, Soueast, Karry y Rely. Está casado con Juana y tiene tres hijos: Gianfranco (24), Fiona (21) y Constantino (17). Sus hobbies son los deportes: golf, bicicleta, tenis, kitesurf y es piloto de avionetas.

Tanto los vehículos 100% eléctricos como los modelos SUV han acelerado las ventas de 0 Km en Uruguay en los últimos años. Fiat no solo fue líder en 2025 con 9.192 unidades comercializadas, sino que en 2026 proyecta un aumento del 8%. El desempeño de la empresa liderada por Cappelli es un caso destacado para el Grupo Stellantis: por índice de participación de mercado, Fiat Uruguay no solo ocupa un lugar en el podio en el ranking global de la multinacional, sino que también es el importador líder a nivel mundial.

A continuación, un resumen de la entrevista con Cappelli, quien también reflexionó sobre cómo la inteligencia artificial (IA) puede impulsar la productividad y la innovación.

-Trabajó en el Grupo Enel, la compañía italiana dedicada a la generación y distribución de electricidad y gas. ¿Qué recuerdos tiene de aquellos años?

-Me desempeñaba en el área comercial y de marketing en uno de los gigantes europeos de la energía entre 2003 y 2005. En aquellos años tenía clientes cautivos, con pocas posibilidades de elegir proveedor de energía. Enel es una empresa semipública, que cotiza en la Bolsa de Milán, pero el control accionario sigue en manos del gobierno italiano, de modo que hay un margen limitado de actuación. Enel estaba en expansión hacia Europa del Este, donde tenía serias posibilidades de formar parte de un proyecto en Bulgaria. Mi esposa, que es argentina, no le gustó mucho ese plan y por un tema familiar decidimos volver al Río de la Plata.

-¿Así se produce su llegada al Grupo Sevel en el año 2005?

-La empresa estaba saliendo adelante luego de la grave crisis económica de 2002. Mi padre se pone de acuerdo con su socio Juan Carlos Gorini y llego como director operativo general para trabajar junto a Gorini, con el objetivo de comenzar el proceso de cambio generacional. Y 21 años después hoy sigo como accionista y presidente de Grupo Sevel.

-¿Es más fácil vender energía con clientes cautivos que autos 0 Km?

-Es más fácil vender energía, pero es mucho más divertido y desafiante vender autos (risas). También es cierto que la competencia en el sector automotor uruguayo es muy dura. Cada mes aparece una o dos marcas nuevas. Es un caso atípico en el mundo. Uruguay es un mercado abierto con bajas barreras arancelarias y no tiene altos niveles de exigencia para la homologación técnica de los vehículos, como ocurre en Argentina o Brasil. En Uruguay, cualquiera que tenga un capital, puede importar una marca de vehículos. El talón de Aquiles de muchas marcas es la falta de respaldo a largo plazo. Como en toda industria, se necesita un cierto volumen de ventas para cubrir los costos operativos. Actualmente, hay marcas que comercializan 10 o 15 unidades al año. Eso es un poco extraño, pero esa es la realidad con la que tenemos que competir.

Domenico Cappelli. El presidente de Grupo Sevel asegura que "hay marcas que comercializan 10 o 15 unidades al año. Eso es un poco extraño, pero esa es la realidad con la que tenemos que competir". Foto: Leonardo Mainé

-¿Uruguay es un caso de estudio para el Grupo Stellantis?

-Sí, muchas veces quedan gratamente sorprendidos por nuestro desempeño. Entre todas las marcas que integran Stellantis, incluidas las dos del grupo PSA, nosotros con Fiat somos líderes con el mayor market share en Uruguay. En 2025 llegamos a un 14% del total del sector. En volumen y valor absoluto no podemos competir con Brasil, entre otros mercados. Sin embargo, en el ranking global de participación de mercado de Stellantis, Fiat Uruguay está en el podio liderado por Argelia y seguido por Brasil. Entre las empresas importadoras, somos los líderes a nivel mundial donde Grupo Stellantis tiene presencia con Fiat. En Argelia y Brasil la marca tiene presencia directa de la compañía con fábrica y operación comercial. Este desempeño es motivo de orgullo y satisfacción compartida en el Grupo Sevel por todo nuestro equipo de colaboradores.

-Las ventas de 0 Km vienen batiendo récords año tras año. ¿Llegamos al techo?

-Al final de cada año, proyectamos un nuevo ejercicio similar al anterior o con un nivel algo menor porque hay tiempo de elecciones o existe incertidumbre por las guerras geopolíticas, y después se superan las expectativas porque, en definitiva, hay una buena situación económica y estabilidad. De todos modos, actualmente hay que separar las ventas de vehículos a combustión de los autos 100% eléctricos, que siguen creciendo sus ventas, con una participación de mercado cercana al 46%.

"Estimo que a futuro el auto eléctrico será una alternativa más porque no cubre las exigencias de todos los usuarios, que pueden precisar autos a combustión, híbridos o híbridos enchufables. Eléctricos, híbridos y combustión, con reglas claras del Estado, las tres tecnologías podrán coexistir en nuestro país".

-¿Esta es una tendencia que llegó para quedarse?

-No puedo hacer futurología, pero me baso en dos hechos. Primero, el auto eléctrico recibió el impulso fiscal del gobierno, que lo hace muy atractivo. El 50% del precio del auto a combustión se explica por los impuestos. Además, hay una tarifa eléctrica bonificada. Todo esto lo hace muy atractivo al eléctrico y las marcas chinas están ofreciendo variedad de productos, con completo equipamiento y precios competitivos. El otro aspecto es más puntual: todos estamos sintiendo el impacto del aumento del precio del combustible. Este factor también está incidiendo en Uruguay. En el resto del mundo, sobre todo en Europa, no está del todo claro que el futuro de la movilidad sea eléctrica. El auto eléctrico necesita la subvención del Estado para ser competitivo y muchos gobiernos europeos también han decidido que precisan recaudar para lograr cierto equilibrio fiscal. Estimo que a futuro el auto eléctrico será una alternativa más porque no cubre las exigencias de todos los usuarios, que pueden precisar autos a combustión, híbridos o híbridos enchufables. Eléctricos, híbridos y combustión, con reglas claras del Estado, las tres tecnologías podrán coexistir en nuestro país. El Grupo Stellantis está desarrollando nuevas plataformas, que pueden aceptar distintos tipos de motorizaciones para autos eléctricos, híbridos y a combustión. La clave es contar con opciones confiables para cada necesidad; esta es la visión global.

-¿Cómo proyecta cerrar el año en ventas?

-En total, estimamos unas 12.200 unidades, de las cuales 7.500 corresponderían a Fiat, 250 a Jeep y 250 a RAM. Solo entre las marcas chinas que importamos -Jetour, Soueast, Karry y Rely- proyectamos comercializar 4.200 vehículos. En 2026 estimo que vamos a tener un aumento de las ventas del 8% respecto a 2025, aunque las cifras están en permanente revisión ya que hay factores de incertidumbre que pueden enlentecer las ventas. Con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, los autos producidos en Europa van a ser cada vez más competitivos en precios al bajar las barreras arancelarias. Los clientes podrán acceder a modelos que antes no estaban disponibles en Latinoamérica.

-Si fuera presidente de Uruguay por un día, ¿qué medida implementaría?

-Los italianos tenemos fama de ser pasionales, sanguíneos; seguramente con algún presidente cortaría relaciones (risas). Pero pensando mejor en este gran país, impulsaría desde el Estado un acceso universal a la inteligencia artificial (IA) en beneficio de todos los uruguayos. La IA es una herramienta fantástica para aumentar y mejorar la productividad, desarrollar ideas y estimular la innovación. Es una herramienta muy disruptiva, que mal utilizada también puede causar graves daños. No obstante, soy contrario a reglamentar la IA, porque se corre el riesgo de encerrarla en un corral.