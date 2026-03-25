Grupo Sevel con varios lanzamientos y novedades de sus marcas

En el espacio dedicado a las marcas de Stellantis, se exhibieron modelos destacados como Fiat Strada, Toro, Fiorino, Fastback y Pulse.

Por su parte, Jeep presentó sus SUV Compass, Cherokee híbrido y el nuevo Jeep Recon, uno de los próximos lanzamientos de la marca en Uruguay.

Ram, en tanto, tuvo una fuerte presencia con sus modelos 1500 y Rampage, y presentó oficialmente la nueva Ram Dakota, que llegará al mercado uruguayo en mayo, inicialmente en su versión Bighorn.

La nueva Ram Dakota Bighorn es una pick-up pensada para quienes buscan un vehículo versátil tanto para el trabajo como para el uso cotidiano. Cuenta con un motor turbodiésel de 2.2 litros, capaz de entregar aproximadamente 200 CV de potencia, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades.

Cuenta además con un sistema de tracción integral (AWD/4x4) con distintos modos de conducción, que permiten adaptar el comportamiento del vehículo según el terreno. Su capacidad de carga supera los 1.000 kg y de remolque hasta 3.500 kg.

La nueva Ram Dakota en versión Bighorn estará disponible en la red de concesionarios oficiales a un precio de US$ 61900, con garantía de 3 años o 100.000 km. Llegando a fines del 2026 también se lanzarán las versiones Laramie y Warlock.

El segundo stand reunió a las marcas del Grupo Chery. Allí se destacaron Jetour, con sus líneas de modelos X y T; Soueast, recientemente lanzada en el país con su gama de SUV; Karry, con su propuesta de vehículos utilitarios; y Rely, la nueva marca de pick ups de Grupo Sevel, que fue una de las grandes novedades de la exposición, con versiones nafta y diésel.

Rely es una nueva marca global de pick-ups del Grupo Chery. Grupo Sevel lanzó al mercado uruguayo el modelo Rely R8 en versiones diésel y nafta

La Rely R8 se posiciona como una pick-up de tamaño mediano (más de 5,3 metros de largo) con chasis de largueros, preparada tanto para el trabajo intensivo como para el uso recreativo.

La versión nafta está equipada con un motor 2.4L de origen Mitsubishi y 158 CV, junto a una transmisión manual de 5 velocidades. La tracción es 4x2 o 4x4. La versión diésel, en tanto, llega con un motor 2.3L turbodiésel y 161 CV, asociada a una caja manual de 6 velocidades o automática de 8 velocidades, con tracción 4x4.

La pick-up ofrece una capacidad de carga cercana a 1.000 kg y capacidad de remolque de hasta 3.000kg.

Precios: versión Nafta Comfort US$ 24.990; versión Nafta Luxury US$ 29.990; versión Diésel Luxury US$ 37.990; versión diésel Limited US$ 44.990. Garantía de 5 años o 200.000 km.

Los lanzamientos de Ram Dakota y Rely contaron con la presencia de autoridades de Stellantis y Chery Group, junto a prensa, influencers, concesionarios y equipo de Sevel. La instancia fue acompañada por un almuerzo para los invitados, música en vivo del dúo Piero y Horacio y DJs.

Con esta participación, Grupo Sevel reafirma su posicionamiento en el sector y su apuesta por ampliar la oferta de vehículos en el mercado uruguayo