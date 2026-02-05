Fiat 2025: récord de ventas y liderazgo en el mercado automotor uruguayo

Fiat cerró el 2025 en lo más alto del mercado automotor uruguayo y no fue por casualidad. Se trató de un año récord, histórico y trabajado de punta a punta, que le permitió a la marca italiana quedarse con el liderazgo de ventas en un escenario altamente competitivo. Así lo resume Martín Cervini, gerente comercial de Sevel Uruguay, quien destaca una combinación clara: portafolio amplio, fuerte presencia de marca y una estrategia centrada —de verdad— en el cliente.

“El 2025 fue un año muy especial. Veníamos creciendo desde 2024, estábamos segundos en el mercado, y en el peor momento del año nos propusimos ser líderes y empujamos con todo hasta el 31 de diciembre”, señala Cervini. El resultado fue contundente: Fiat terminó el año como la marca más vendida del país, un logro que se apoya tanto en su historia en Uruguay como en decisiones estratégicas recientes.

Martín Cervini, gerente comercial de Sevel Uruguay.

Uno de los pilares fue la amplitud del portafolio. Fiat logró cubrir distintos segmentos y necesidades, con productos pensados para públicos muy diversos. “Eso nos dio una tasa de acceso al mercado muy grande, ofreciendo soluciones concretas a distintos tipos de clientes”, explica. A eso se sumó una estrategia de marketing agresiva, con fuerte inversión y presencia constante en deporte, espectáculos y medios, además de un foco muy marcado en procesos de calidad y experiencia de cliente. “La primera venta se hace en el salón; la segunda, en la oficina”, resume Cervini, en referencia al peso del servicio y la postventa.

Si hay un nombre propio detrás del éxito, ese es Fiat Strada. Por tercer año consecutivo, fue el vehículo más vendido de Uruguay y también lidera en mercados clave de la región como Brasil. “Es nuestro caballito de batalla”, admite Cervini. Su versatilidad —cabina simple o doble, caja, manual o automática— y su fuerte penetración en el interior del país consolidaron un posicionamiento sólido, con un modelo que ya supera los 25 años de historia.

Un portafolio amplio, fuerte presencia de marca y una estrategia centrada en el cliente, las claves de Fiat para ser la marca más vendida en 2025.

La electrificación también empezó a jugar su partido. El 2025 marcó un quiebre en la identificación del público con estas tecnologías, con un crecimiento notable en patentamientos. En ese contexto, Fiat comenzó a comercializar en Uruguay una partida limitada de unidades eléctricas producidas en Europa. “Es un auto con un diseño espectacular, exclusivo, y pronto lo vamos a ver en la calle”, adelanta.

Tras el regreso de modelos emblemáticos y los lanzamientos de Pulse y Fastback en años recientes, Fiat prepara actualizaciones para Toro, Pulse y Fastback durante 2026, además de nuevos productos previstos hacia fines de ese año. “Somos una marca de volumen y trabajamos para seguir siendo la más elegida por los uruguayos”, afirma Cervini.

El cliente, cada vez más informado y exigente, ocupa un lugar central en esa estrategia. Con más de 60.000 compradores anuales y más de 500 puntos de venta, el mercado uruguayo es ferozmente competitivo. “Hoy el cliente está empoderado: compara, evalúa y califica cada interacción”, explica. Desde la venta hasta la postventa, cada experiencia cuenta, y los eventuales problemas se transforman en oportunidades para responder mejor.

Equipo de Grupo Sevel Uruguay.

Detrás de los números hay equipo. Un grupo comercial estable de grupo Sevel, con años de trabajo conjunto, una red de distribución sólida y áreas clave —marketing, logística, operaciones, finanzas— que funcionan como engranajes bien aceitados. “Hay una cultura de empresa muy fuerte y eso se nota en los resultados”, destaca.

La marca también reforzó su ADN con una fuerte presencia en el deporte y la cultura. En 2025 fue sponsor oficial del fútbol uruguayo, volvió con fuerza a eventos masivos, firmó acuerdos en el automovilismo —incluido el vigente campeón del Superturismo— y produjo su primera pieza audiovisual íntegramente realizada en Uruguay, una campaña emocional que apuntó al orgullo y la pertenencia. A eso se suma el desembarco de Abarth, la línea deportiva que eleva el perfil de la marca.

Fiat cerró el 2025 con un portafolio sólido, una red comercial fuerte, una relación estrecha con fábrica y una estrategia de marketing omnipresente, todo con el cliente en el centro.

