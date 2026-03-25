Cinco vehículos híbridos irrumpen en Uruguay con más autonomía, menor consumo y tecnología avanzada
Estas propuestas muestran cómo la electrificación se afianza en el mercado local con vehículos que priorizan menor consumo de combustible y priorizan la sustentabilidad y la autonomía.
La movilidad eléctrica continúa avanzando en Uruguay y cada vez más marcas incorporan opciones híbridas en sus portafolios. Estas propuestas permiten optimizar el consumo de combustible, mejorar la eficiencia energética y reducir emisiones, sin resignar niveles de potencia, autonomía y confort acordes a las exigencias actuales del mercado.
En este escenario, importadores y distribuidores como Eximar, Carper, Multimotors y Sevel presentan nuevas alternativas dentro de distintos segmentos. Desde hatchbacks hasta SUVs, los modelos combinan motorizaciones electrificadas, conectividad avanzada y sistemas de asistencia a la conducción que buscan mejorar la experiencia de manejo y ampliar las opciones de movilidad eficiente en el país.
MG3 Hybrid+: consumo eficiente en el segmento hatchback
El MG3 Hybrid+, representado en Uruguay por Eximar, llegó para elevar el estándar del segmento B hatchback con un sistema 100 % híbrido que no requiere enchufe. Este modelo puede circular en modo eléctrico hasta 95 km/h y combina un motor naftero con otro eléctrico para ofrecer una propuesta enfocada en eficiencia y desempeño.
La motorización entrega 191 caballos de fuerza, posicionándose como uno de los más potentes de ese segmento, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 8 segundos. A su vez, registra un consumo de 4,4 litros cada 100 km y permite alcanzar hasta 800 km de autonomía con un tanque de 36 litros, suficiente para recorrer largas distancias con un uso eficiente del combustible.
En materia de seguridad incorpora seis airbags y un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS), además de una calificación de cuatro estrellas en Euro NCAP. El modelo ofrece seis años de garantía general y siete años para la batería, y ya se encuentra disponible en preventa, con test drive en Montevideo y Punta del Este.
La Chevrolet Captiva híbrida enchufable, disponible en Uruguay a través de Carper, marca el inicio de una nueva etapa de electrificación para Chevrolet. Esta SUV combina un diseño moderno con un interior amplio y confortable, pensado especialmente para el uso familiar, sin resignar eficiencia ni prestaciones.
La propuesta de la Chevrolet Captiva híbrida enchufable apunta directamente a familias que buscan dar el salto hacia una movilidad más eficiente sin cambiar radicalmente su forma de uso del vehículo. En ese sentido, su sistema híbrido enchufable resulta clave ya que permite circular en modo 100% eléctrico en trayectos urbanos, reduciendo consumo y emisiones, y utilizar el motor a combustión en viajes más largos, sin preocuparse por la autonomía.
Además de su eficiencia, el modelo mantiene los atributos clásicos del segmento SUV familiar, como buen espacio interior, capacidad de carga y confort para varios pasajeros. A esto se suma una fuerte apuesta tecnológica, con conectividad total y sistemas de seguridad de última generación que elevan la experiencia de manejo.
La Captiva Híbrida enchufable se presenta así como una opción equilibrada entre innovación, practicidad y sustentabilidad, ideal para quienes buscan iniciarse en la electrificación sin resignar versatilidad. Actualmente se encuentra en preventa, con promociones especiales de lanzamiento y opciones de financiación para quienes quieran acceder a esta nueva generación de SUV electrificadas.
Ford Territory Híbrida: hasta 1.200 km de autonomía, gran espacio interior y máximo equipamiento
La nueva Ford Territory Híbrida, comercializada en Uruguay por Multimotors, importador y distribuidor oficial, forma parte de la oferta electrificada de Ford, la tradicional marca de origen estadounidense. Se ofrece en versión Titanium, la más equipada de la gama.
Su sistema híbrido combina 245 cv y 545 Nm de torque, ofreciendo excelentes prestaciones y capacidad de aceleración para adelantamientos. La gestión inteligente entre el motor eléctrico y el motor a nafta permite alcanzar hasta 1.200 km de autonomía, maximizando la eficiencia en el uso urbano y manteniendo la practicidad para viajes de larga distancia sin depender de infraestructura de carga.
En confort incorpora tapizados premium en cuero y butacas delanteras con regulación eléctrica, calefacción y ventilación. El interior se destaca por su amplitud y espacio para los pasajeros, con un techo solar panorámico de cristal que aporta luminosidad y sensación de mayor espacio.
En seguridad y asistencia a la conducción equipa Ford Co-Pilot360, el sistema global de tecnologías de asistencia al conductor desarrollado por Ford. El interior se completa con panel digital de 12 pulgadas, pantalla central de 12,3 pulgadas, climatizador bi-zona y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.
El Jetour T1 PHEV, comercializado por Grupo Sevel, incorpora un sistema híbrido enchufable compuesto por un motor 1.5 turbo a gasolina y un motor eléctrico, diseñado para ofrecer una respuesta dinámica en diferentes condiciones de manejo. Su batería de 26,7 kWh permite alcanzar una autonomía eléctrica de hasta 115 km, ideal para viajes diarios en modo completamente eléctrico.
El equipamiento tecnológico incluye pantalla central táctil de 15,6 pulgadas, clúster digital de 10,25 pulgadas y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. También incorpora sistema de audio Sony con nueve parlantes y subwoofer, carga inalámbrica de 50 W para smartphones y comandos por voz, que facilitan la interacción con el vehículo.
En seguridad suma un paquete de asistencias avanzadas a la conducción, con cámara 3D de 540°, control de crucero adaptativo, advertencias de colisión frontal y trasera, frenado autónomo de emergencia y monitoreo de punto ciego. El confort interior se completa con asientos ventilados, climatizador automático bi-zona, techo panorámico eléctrico y un baúl de 574 litros.
Soueast S06 Híbrido: potencia combinada y equipamiento tecnológico
El Soueast S06 Híbrido, también representado por Grupo Sevel en Uruguay, es una SUV enchufable que combina diseño moderno con tecnología y alto nivel de equipamiento. Su sistema de propulsión integra un motor turbo de 1.5 litros con un motor eléctrico y transmisión 1-DHT, alcanzando una potencia combinada de 360 CV y un torque de 530 Nm.
La batería de 19,4 kWh permite una autonomía eléctrica de hasta 114 km, lo que facilita los desplazamientos urbanos con menor consumo de combustible. El interior incorpora pantalla táctil de 15,6 pulgadas, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de sonido Sony y carga inalámbrica rápida para smartphones.
Suma, además, aire acondicionado automático de doble zona con salidas traseras, asientos delanteros eléctricos calefaccionados y ventilados, techo solar panorámico eléctrico e iluminación ambiental personalizable. En seguridad integra control crucero adaptativo, advertencia de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, detección de punto ciego y cámara panorámica de 540°, además de múltiples airbags y asistentes para conducción en pendientes.
¿Encontraste un error?