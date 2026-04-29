Grupo Sevel impulsa la llegada de Fiat y Abarth al automovilismo uruguayo junto al campeón Facundo Ferra

Fiat y Abarth comenzaron su camino en el automovilismo uruguayo junto al piloto Facundo Ferra, actual campeón de Superturismo, en una apuesta que busca posicionar a ambas marcas dentro del universo de la alta performance y la competición.

La incursión de Grupo Sevel en el deporte motor había comenzado en 2025 con su participación como sponsor de la Asociación Uruguaya de Volantes (Auvo), en paralelo con el lanzamiento en Uruguay de Abarth, la marca deportiva del grupo Stellantis. Un año después, Grupo Sevel dio un paso más y pasó de acompañar la actividad a tener presencia directa en pista.

El proyecto tiene como figura central a Ferra, quien competirá durante la temporada a bordo de un Fiat Argo especialmente preparado para la categoría.

Gabriela Coletto, gerente de marketing de Grupo Sevel

“Hoy le damos la bienvenida a Fiat al automovilismo uruguayo junto a Facundo Ferra. Decidimos involucrarnos en este proyecto porque la marca ha construido su identidad en torno a la deportividad, la adrenalina y la potencia, elementos que también forman parte de este ámbito”, señaló Gabriela Coletto, gerente de marketing de Grupo Sevel.

Un proyecto de desarrollo

El Fiat Argo con el que competirá Ferra fue desarrollado bajo el concepto de Fiat Squadra Force y cuenta con el respaldo principal de Fiat y Abarth, acompañados por Ducsa, a través de Lubricantes Ancap, y Dany Importadores, representante oficial de repuestos Fiat en Uruguay.

“El año pasado logramos un campeonato por el que trabajamos durante tres años. Luego surgió una propuesta que presentamos a Fiat y la marca apostó al proyecto. Es la primera vez que brinda un apoyo oficial al automovilismo”, afirmó Ferra.

El piloto Facundo Ferra junto al Fiat Argo para competir en Superturismo

Según explicó el piloto, el vehículo demandó un importante trabajo previo antes de su debut oficial en pista.

Fue un proceso de desarrollo que llevó tiempo, pero desde el primer momento el auto mostró ser muy competitivo, por lo que tenemos muy buenas expectativas para este año

Ferra agregó que el desempeño inicial del modelo superó las previsiones del equipo: “El auto se adaptó muy bien a la pista, respondió de forma positiva y creemos que en el corto plazo vamos a poder ganar una carrera y pelear el campeonato”.

Más allá de la pista

Además de competir, Ferra asumirá el rol de embajador de Fiat y Abarth, representando a ambas marcas dentro y fuera del circuito. En ese marco, el piloto utilizará un Fastback Abarth como vehículo de uso diario. “Tengo un Abarth para usar todos los días y estoy muy contento con eso. Tiene un gran potencial gracias a su motor 1.3 turbo”, comentó.

Para Ferra, el alcance del proyecto trasciende el campeonato local. “Es un proyecto global en el que apuntamos a posicionar tanto la marca Fiat como Abarth en Uruguay. El objetivo que siempre nos planteamos es salir campeón. Todos corremos por eso”, concluyó.

El debut oficial del equipo se realizó el 18 de abril en el Autódromo de El Pinar, en una jornada que reunió a autoridades y colaboradores de Grupo Sevel, concesionarios y representantes de la prensa. Además, la marca inauguró una sala VIP que será utilizada en futuras fechas del campeonato para recibir a clientes e invitados especiales.