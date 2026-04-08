Grupo Sevel celebró el lanzamiento de la nueva Ram Dakota con el público de la Expoactiva Nacional

En el marco de la edición número 29 de la Expoactiva Nacional, Grupo Sevel realizó el viernes 20 de marzo el lanzamiento de la Ram Dakota, en un producto que vuelve a Uruguay luego de 15 años.

“Es un modelo que se renovó, viene de Córdoba, tiene muy buenas prestaciones en seguridad, confort y equipamiento”, indicó Gonzalo Feistler, gerente comercial de Ram, en diálogo con El País. Además, Feistler expresó que apuntan a un público específico del interior y de trabajo en el agro, tal como el que nuclea la Expoactiva, y por este motivo el lanzamiento fue allí.

Lanzamiento de Ram Dakota en Expoactiva.

“La idea es utilizar influencers, referentes y una pre venta con valor exclusivo”, añadió. El valor inicial será de US$ 59.990 para empresas que tributen por IRAE e IMEBA, y luego pasará a ser de US$ 61.990. La pre venta está desarrollándose ahora y se espera entregar las unidades en mayo. “Iniciamos un plan en el line up de pick ups con la RAM Rampage Rebel y ahora continuamos con Dakota".

Pablo Riquelme, Brand Manager Regional de Ram afirmó estar orgulloso de la marca porque ha crecido mucho en los últimos 5 años, destacando el rol de Dakota en consolidar el portfolio en el país. “Venimos con muy buenas ventas y performance, integrando una gama con un enfoque más ganadero; queremos seguir creciendo y consolidándonos como marca especialista en pick ups”.

Feistler agregó que la unidad tiene el mejor motor en el segmento de pick ups, siendo 2.2 Turbo Diesel, con potencia de 200 caballos de fuerza y 400 Newton Metros de torque, además de una reductora 4 a 1, única en su segmento y con un poder de arrastre de 3.500 kilos. Adicionalmente tiene una capacidad de carga de 1.020 kilos y 1.210 de volumen de la caja.

Nueva Ram Dakota 2026.

Riquelme también destacó algunos otros atributos de la unidad: pantalla más amplia con 12,3 pulgadas, toda la gama con frenado automático, monitoreo de punto ciego y asistencia para la salida del carril. “Queremos consolidar la marca con este tremendo producto en uno de los segmentos más importantes de pick ups”, agregó.

Al cerrar, Feistler explicó que para la distribución se apoyarán en los concesionarios y puntos de venta con años de experiencia en el interior del país. “Es muy importante en Uruguay el buen relacionamiento que tienen los concesionarios con los clientes”, remató.