Educación, costos e inmigración: claves de siete líderes para impulsar el desarrollo sectorial de Uruguay

“¿Qué oportunidades y desafíos de crecimiento tiene su industria”. A esa pregunta sobre las perspectivas de mediano y largo plazo respondieron los siete empresarios invitados al almuerzo de “Encuentros El Empresario”.

Referentes de sectores como el comercio minorista, la publicidad, el emprendedurismo, los servicios profesionales, el negocio automotriz y el desarrollo inmobiliario identificaron algunos factores clave para consolidar la expansión de sus rubros de actividad.

Potenciar una educación alineada con las nuevas necesidades del mercado laboral, reducir el costo del Estado y fomentar la llegada de residentes e inversores extranjeros son prioridades que señalaron para avanzar hacia el desarrollo.

Nelson Barreto, gerente general de Portones Shopping “Uruguay es un país serio, con una democracia plena, donde la palabra se respeta y las normas se cumplen, y eso para el inversor puede ser atractivo. La industria de los shoppings está muy madura, hemos logrado crecimientos de venta muy adecuados y ahora el desafío está en generar más metros comerciales. Un desafío importante es que el Estado es caro y pesado. El Estado tiene que ser más exigente consigo mismo y lograr ser eficiente para mejorar los niveles de competencia”.

Patricia Lussich, publicista y docente. “Podemos exportar más en industrias creativas. Tenemos el talento, la creatividad y las capacidades; nos falta posicionarnos como marca país. Veo desafíos de adaptación y respuesta rápida. Los avances tecnológicos nos desafían día a día. Tenemos un costo país que hace difícil equilibrar los costos operativos con lo que se puede vender, y una competencia mundial. Lo que más falta es tener respuestas y marcos institucionales que rápidamente le permitan a las empresas avanzar y crecer”.

Alberto Calvo, CEO de Grupo Vierci Uruguay - División Retail “Lo que me ha sorprendido en los pocos meses que llevo en el país es la estabilidad que tiene para poder operar. Es un país tranquilo, con seguridad institucional. He encontrado muchos talentos en Uruguay y ese es uno de los pilares básicos sobre los que cualquier negocio se puede fundamentar. Como desafíos, desde el punto de vista de la gestión de empresas, veo el de ser cada vez más eficientes para poder equilibrar el negocio con los gastos que necesita para operar y poder trasladar toda esa efectividad al cliente final”.

Analía Migues, directora ejecutiva de Endeavor Uruguay “En emprendedurismo, vemos mucho movimiento en biotecnología y robótica, acompañado de sistemas de IA generativa que ayudan a la industria a moverse más rápido y adaptarse a lo que el mercado necesita. Como desafíos, creo que necesitamos seguir apostando a la educación. Necesitamos adaptar la educación a las necesidades de talento que vemos ante las nuevas olas de tecnología, sobre todo en emprendedurismo, y seguir apostando por inversión en infraestructura que nos permita hacer la diferencia”.

Federico Gagliardo, CEO de Vitrium Capital “Uruguay tiene la oportunidad de atraer a cientos de miles de personas para que vivan en el país y le inyecten la capacidad de consumo que necesita. En el mercado inmobiliario hay distintos segmentos y en cada uno hay una oportunidad. Todavía se puede hacer mucho en primera vivienda para que la gente acceda con financiamiento largo y costos bajos. Pero hay un desafío: los costos de Uruguay son muy altos. Hay que buscar cómo bajar los costos de construcción para que más gente acceda a su primera vivienda”.



Leonardo Isoardi, socio director de CPA Ferrere “Veo en los servicios una gran oportunidad de crecimiento. Las exportaciones de servicios globales a marzo de 2026 alcanzaron los US$ 4.300 millones. El sector tiene 660 empresas y emplea al menos a 35.000 personas, así que tenemos una gran plataforma para crecer. Lo que necesitamos es salir a buscar empresas que se quieran instalar en el país. Los desafíos son importantes, pero podríamos llevarlos adelante si logramos que la educación esté más enfocada a lo que necesita el mercado laboral”.