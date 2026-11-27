Ignacio Landa, gerente general de Novo del clúster SAM (Sudamérica), es mexicano y el 1° de marzo asumió su actual puesto. Es licenciado en Administración, Operaciones y Sistemas de Información por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y lleva más de 24 años de trayectoria en la industria.

En 2016 ingresó a Novo, donde ocupó varias posiciones. Destaca el crecimiento de la empresa, especialmente en su región, que supera el promedio del continente. También subrayó el respeto que existe en Uruguay por la receta médica y los profesionales de la salud. Asegura que hay margen para crecer y espera trabajar con gobiernos para que la obesidad sea reconocida como una enfermedad.

—Novo tiene más de 100 años en el mercado y con el lanzamiento de Ozempic, en 2017, creció hasta convertirse en una de las compañías más valiosas del mundo. ¿Cómo se encuentra hoy?

Nos focalizamos en enfermedades crónicas graves, desarrollando moléculas y soluciones para los pacientes. Apuntamos principalmente a áreas de diabetes, obesidad y enfermedades raras. Proveemos más del 50% del consumo de insulina a nivel global y recientemente nos hemos focalizado en una categoría de análogos de GLP-1 (N.d.R.: fármacos sintéticos que imitan la hormona natural GLP-1 para estimular la liberación de insulina, reducir el apetito y ralentizar el vaciamiento gástrico). Nuestros tratamientos tienen indicación para diabetes y obesidad. La compañía tiene un sólido desempeño y el clúster que estoy dirigiendo (Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela) reporta a la región Basac, basada en Panamá, que son los países de Latinoamérica con excepción de México y Brasil. El clúster se creó a principios de este año para tener un mayor acercamiento a los profesionales de la salud y los pacientes y un enfoque en esos mercados.

—¿Cómo se comportan los negocios a nivel global, regional y del clúster en particular?

—La región de Basac, al cierre de octubre, creció un 25% frente al año pasado. Reportamos a países emergentes y dentro de ese grupo somos los que aportamos el mayor crecimiento. Dentro de la región Latam, el clúster fue el que más creció: un 58,7% de enero a octubre de este año. Le siguen Argentina, con 28%; Colombia, con un 25%; Centroamérica y Caribe, con un 16%; y Chile, con un 15,7%. A nivel global, la empresa crece a doble dígito gracias a Wegovy en cápsulas, nuestra formulación oral del tratamiento para la obesidad que se lanzó este año.

Apuntes de carrera 2018

El laboratorio lanzó Ozempic, el producto que puso a Novo en el mapa global y la convirtió en una de las farmacéuticas más importantes del mundo. 2021

En junio de ese año, la empresa hizo el lanzamiento global Wegovy, su producto exclusivo para tratar la obesidad, con Estados Unidos como primer mercado. 2025

En octubre, la multinacional presentó en el mercado uruguayo Ozempic, su fármaco para diabetes que ya está disponible en todo el territorio. 2026

En agosto de este año, el laboratorio lanzó Wegovy en Uruguay. Entre los planes de la empresa a futuro está la llegada al país de su versión en píldoras.



—¿Qué productos explican el crecimiento en el clúster?

—Principalmente, los que son para diabetes y obesidad, que representan un 70%. Este año lanzamos Wegovy, la semaglutida indicada para la obesidad. En julio fue el lanzamiento en Perú, el 20 de agosto en Uruguay y el mes pasado en Ecuador. Al sumar los países donde lanzamos Wegovy este año, ya son 11 dentro de Basac. Empezamos con Argentina en 2025, seguimos con el clúster y luego con Honduras, El Salvador, Costa Rica, Colombia y Chile. Evidentemente, la prevalencia de obesidad que existe en estos países acompaña el crecimiento. Por supuesto, la diabetes sigue creciendo. Del 70% de la facturación en el clúster, un 60% responde a productos para obesidad y otro 40% a diabetes. En el área de obesidad tenemos dos productos, Wegovy y Saxenda. En la de diabetes, Ozempic y algunas insulinas, desde humanas hasta de nueva generación, como Tresiba. También tenemos un portafolio para enfermedades raras, que incluye trastornos de coagulación y globulinas.

Las claves "En Uruguay, el tratamiento con Wegovy está en menos de $ 8.000 por mes, algo similar ocurre con Ozempic"

—Lanzaron Ozempic en Uruguay este año. ¿Cómo se posicionó el producto en el mercado?

—Lo lanzamos este año y ya es el número uno entre todos los productos de la industria farmacéutica con mayor valor de venta en el país, según IQVIA, compañía que mide la participación de mercado de la industria farmacéutica. Y con el lanzamiento de Wegovy, tenemos una penetración considerable por la prevalencia que existe de obesidad en el país.

—En Uruguay, ¿en qué canales están y a qué precios?

—Cada mercado tiene un análisis de precios diferente. En Uruguay, el tratamiento con Wegovy está en menos de $ 8.000 por mes, algo similar ocurre con Ozempic. Hoy ya estamos en todos los canales porque ingresamos al sector mutual. Se podría decir que el 100% de las mutualistas de Montevideo tienen ambos productos y que llegamos a todo el territorio. Nuestro objetivo es que la mayor cantidad de la población pueda transformar su vida en forma positiva y mejorar su calidad de vida. En Uruguay nos representa Megalabs; tenemos una alianza como socios desde 1990.

—Uruguay, por tamaño de mercado, no es importante en volumen de venta. ¿Qué rol ocupa dentro del clúster y la región?

—Si bien es cierto que Uruguay, por volumen, no es el país con más potencial, en términos de prevalencia y oportunidad de mercado es muy importante. En el país, un 70% de la población vive con obesidad o sobrepeso. Si hablamos solo de obesidad, es el 36%. Al mirar poblaciones de adolescentes o niños en etapa escolar, hablamos de un 40%, y en menores de cinco años, de un 15%, según datos del Ministerio de Salud Pública. Ahora, en la obesidad el problema son las comorbilidades que genera. Es una enfermedad compleja porque es multifactorial y tiene impacto en más de 220 comorbilidades, con derivaciones, por ejemplo, cardiovasculares que pueden llevar a la muerte. Económicamente tiene un impacto importante, porque puede generar enfermedades incapacitantes. Por eso Uruguay es un país importante y fue el segundo del clúster donde lanzamos el producto. Otro factor importantísimo es que se respeta la receta médica, a diferencia de otros mercados. Estamos sorprendidos positivamente por esto y por cómo se respeta la decisión del médico.

Ignacio Landa. El gerente general del clúster Sudamérica de Novo, destacó que en Uruguay "se respeta la receta médica y la decisión del médico". Foto: Gentileza Novo

—En facturación, ¿cuánto pesa Uruguay dentro del clúster?

—Es un 25% del total, con el detalle de que en Venezuela no hemos ingresado. En Uruguay tenemos cinco productos, de los cuales Ozempic y Wegovy representan el 70%; el resto es insulina. Con Ozempic facturamos $ 221 millones en el país. En crecimiento, Uruguay lidera el clúster con un 76,8% en 2025 frente a 2024.

—Este año lanzaron Wegovy en cápsulas. ¿Está previsto traerlo al mercado local?

—No está definido. Empezamos en Estados Unidos, luego seguimos con Reino Unido, Alemania, Emiratos Árabes y este mes se lanza en México. Traerlo a Uruguay es una de mis prioridades.

—¿Cómo evalúa la regulación uruguaya a la hora de ingresar un nuevo producto al país?

—Es una industria regulada y los procesos van funcionando correctamente. Eso nos permitió hacer los lanzamientos este año. No hemos comenzado a hablar sobre el nuevo producto, pero sí queremos que la obesidad esté incluida en la agenda pública. Por eso desarrollamos programas de prevención para la sociedad. Según la Federación Mundial de Obesidad, en 2022 había 900 millones de personas con obesidad y, según las tasas de crecimiento, se estima que en 2035 serán 1.900 millones. Por eso es necesario hablar con los gobiernos para que esto sea parte de la agenda y se vea a la obesidad como una enfermedad.

—El área de investigación y desarrollo es parte importante de la industria farmacéutica. ¿Cuánto invierte allí la empresa?

—Tenemos sitios de producción y ensayos clínicos a nivel global. En el caso de semaglutida, la molécula de Wegovy y Ozempic, participaron más de 30.000 personas en ensayos clínicos.

cifras del negocio 70%

De la facturación del clúster Latam -que incluye los países Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela-, responde a productos para la obesidad y la diabetes. 25%

Es lo que pesa Uruguay en ventas dentro del clúster. Se ubica en tercer lugar detrás de Perú y Ecuador, pero lidera el índice de crecimiento que proyecta entre 20% y 25% para 2027.

—¿Evalúan desarrollar ensayos clínicos en Uruguay?

—Para nosotros es importante poder sumarlo, pero es un área que se maneja desde (la sede) global. Hoy, en América Latina participan México, Brasil, Colombia y Argentina. Cada vez crecen más los participantes para tener diferentes poblaciones alrededor del mundo y que la evidencia esté realmente sustentada.

—¿Qué estrategia tienen ante la aparición de genéricos?

—La obesidad es un mercado donde varias compañías invierten. Nosotros focalizamos nuestro posicionamiento en la evidencia científica. Además de los ensayos, como la semaglutida fue lanzada en 2018, tenemos el mayor programa de farmacovigilancia a nivel global, que garantiza la eficacia y la seguridad, con una experiencia clínica de más de 50 millones de años-paciente. Y la semaglutida es la única molécula que ha demostrado protección cardiovascular al reducir el riesgo en un 20%. Por eso decimos que la solución de Wegovy va más allá de la pérdida del peso; también reduce el riesgo cardiovascular, algo en lo que la competencia no tiene evidencia. Pero, en definitiva, que existan más jugadores es bueno porque podemos tener una población más saludable.

—El laboratorio se transformó en uno de los de mayor facturación gracias a Ozempic. ¿Cómo manejaron el crecimiento explosivo de la demanda?

—El boom de Ozempic nos trajo algunos problemas de desabastecimiento a nivel global, porque se empezó a utilizar en indicaciones que no estaban (previstas) y ese crecimiento no estaba alineado con el presupuesto de venta que teníamos. Eso nos enseñó a ser más cautelosos con los nuevos lanzamientos y hacerlos solo en la medida de nuestra capacidad para cumplir, porque no queremos tener pacientes que no encuentren el tratamiento. Esto lo aplicamos al lanzar las píldoras de Wegovy en EE.UU., que se transformó en el producto con mayor número de prescripciones en el corto plazo de toda la historia de ese país, con 5 millones de recetas. Superó a Ozempic en el corto plazo.

—A futuro, ¿cómo ve a Uruguay?

—La expectativa es que en 2027 crezca entre 25% y 30%. Uruguay es el número uno en términos de crecimiento dentro del clúster y el tercero en facturación, detrás de Perú y Ecuador.