Cómo funciona el nuevo fármaco que combina dos hormonas para lograr más pérdida de peso que Ozempic

El CagriSema, un medicamento experimental de nueva generación que todavía se encuentra en fase de ensayos clínicos, logró una pérdida de peso media superior a la registrada con Mounjaro en uno de los estudios realizados. El resultado fue anunciado este lunes por la farmacéutica danesa Novo Nordisk, fabricante de tratamientos como Ozempic y Wegovy, que desarrolla el nuevo fármaco, según informó Reuters.

En un ensayo clínico de fase avanzada con pacientes con diabetes, una dosis de 1 mg de CagriSema permitió alcanzar una pérdida de peso media estimada del 12,4 %. En el grupo que recibió Mounjaro, administrado en una dosis de 5 mg, la reducción promedio fue del 9,1 %.

Los resultados corresponden a una comparación entre ambos tratamientos y forman parte de la investigación sobre la eficacia del medicamento para el control del peso corporal.

Vista completa de la "lapicera" de Ozempic (semaglutida).

También mostró resultados en adultos con obesidad

En otro estudio de fase avanzada, el tratamiento alcanzó una pérdida de peso del 21 % con una dosis de 1,0 mg, en comparación con el placebo, en adultos con obesidad.

El CagriSema es una inyección de administración semanal que combina dos principios activos: la cagrilintida, un compuesto que imita la acción de la amilina, una hormona producida por el páncreas, y la semaglutida, el principio activo presente en Ozempic y Wegovy.

Esta combinación busca aprovechar los mecanismos de acción de ambas sustancias como parte de una estrategia farmacológica para el tratamiento de la obesidad y el control del peso.

¿Cuándo podría llegar al mercado?

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) tiene previsto pronunciarse sobre la solicitud de aprobación del CagriSema para el control del peso antes de que finalice este año.

De acuerdo con las previsiones de Novo Nordisk, el medicamento podría llegar al mercado a comienzos de 2027, siempre que obtenga la autorización regulatoria correspondiente.

El tratamiento todavía se encuentra en desarrollo, por lo que su disponibilidad dependerá de los resultados de la evaluación de la FDA y de las condiciones que establezca el organismo para su eventual aprobación.