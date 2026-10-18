Los beneficios del diente de león para la digestión, el colesterol y la piel: cómo consumirlo sin riesgos

Especialistas indican que el diente de león es una planta que posee una amplia variedad de usos medicinales y culinarios, presentes en diversas culturas alrededor del mundo.

Aunque sus propiedades continúan en estudio, un artículo de Bupa Salud describe varios beneficios potenciales: la mejora de la digestión, el apoyo al control del colesterol y posibles efectos sobre el sistema inmunitario y la salud de la piel.

Diente de león como fuente de vitaminas y salud cardiovascular

Healthline, en una publicación al respecto, señala que esta planta proporciona vitaminas A, C, E y K, además de contener minerales como hierro, calcio, magnesio y potasio, que benefician la regulación de la presión arterial, la salud ósea y cardiovascular.

En ese sentido, un equipo de investigadores de la Universidad de Medicina y Farmacia de Cluj-Napoca, en Rumania, explicó que la planta se suele utilizar para la prevención y el tratamiento de diferentes enfermedades hepáticas, en particular por su alto contenido de fitoquímicos, que favorecen la eliminación de toxinas del cuerpo.

Conjunto de flores de diente de león. Foto: Canva.

Por otro lado, este producto posee dos compuestos, conocidos como ácido chicórico y ácido clorogénico, que podrían ayudar a reducir los niveles de azúcar.

Además de su consumo, Verywell Health añade que el diente de león contiene componentes que podrían ayudar a aliviar la irritación cutánea, reducir inflamaciones como las causadas por el acné o favorecer la recuperación de zonas afectadas por la exposición a los rayos UVB.

Taza transparente de infusión de color amarillo junto a hojas de diente de león. Foto: Canva.

Cómo se debe consumir y sus efectos secundarios

El diente de león cuenta con diversas formas de consumo. Los especialistas indican que la ingesta puede darse como suplemento o como complemento de otras preparaciones, como un té con la raíz de la planta.

La preparación consiste en hervir agua para luego agregar la raíz de diente de león seca. El procedimiento es el mismo que con otras infusiones, con la diferencia de que se debe dejar reposar unos minutos antes de consumirla.

Por otro lado, también existe la opción de consumirlo mediante cápsulas y tabletas. Aunque son de venta libre, es recomendable consultar a un profesional antes de iniciar su consumo.

Hombre tomándose la zona abdominal por un fuerte dolor estomacal Foto ChatGPT

No obstante, los especialistas detallan en el artículo que el consumo de esta planta puede conllevar efectos secundarios. Hacen especial hincapié en las personas que tengan alguna reacción alérgica a sus componentes o que realicen un consumo excesivo.

Entre los efectos posibles, se detallan la diarrea y el malestar estomacal, por lo que se recomienda consultar a un especialista en caso de padecer síndrome del intestino irritable u otros problemas gastrointestinales similares.