Infusión de menta: cuáles son sus propiedades y cómo prepararla en casa

Las infusiones forman parte de numerosos remedios tradicionales y se utilizan tanto para acompañar distintos malestares como para relajarse.

Entre las plantas empleadas con este propósito se encuentra la menta, cuyas hojas pueden utilizarse frescas o secas para preparar una bebida caliente.

La menta también es utilizada en la gastronomía para aportar sabor y aroma a diferentes preparaciones. Además, es un ingrediente habitual de dentífricos y enjuagues bucales, especialmente por su aroma refrescante y su relación con el combate del mal aliento.

¿Cuáles son los beneficios de la menta?

La menta verde, cuyo nombre científico es Mentha spicata, pertenece a la familia de las lamiáceas. Es originaria de Europa y África y se caracteriza por su aroma fresco.

La planta puede cultivarse en distintas condiciones climáticas y sus hojas se utilizan para preparar bebidas como smoothies, frappés, mojitos e infusiones.

Foto: Pxhere.

También forma parte de la medicina tradicional. De acuerdo con Healthline, entre los beneficios que se le atribuyen se encuentran:

- Puede ayudar a combatir los síntomas asociados con el síndrome del intestino irritable, como dolor abdominal, gases y diarrea.

- Puede aliviar la indigestión relacionada con el consumo de comidas con mucha grasa.

- Sus propiedades estimulantes se vinculan con una mejora de la concentración y la función cerebral.

- Puede disminuir el dolor durante la lactancia, aunque en este caso se recomienda consultar previamente con un especialista.

- Puede contribuir a reducir algunos síntomas del resfrío y su aroma refrescante puede ayudar a descongestionar la nariz.

- Se utiliza para combatir el mal aliento y prevenir la formación de bacterias en la cavidad oral.

Cómo preparar una infusión de menta

Según el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, la menta contiene vitaminas A, B, C y D. La planta también contiene mentol, compuesto responsable de su aroma característico y al que se atribuye parte de su actividad terapéutica.

Preparar una infusión de menta requiere pocos ingredientes y puede hacerse en casa.

Ingredientes:

10 hojas de menta frescas o secas.

250 mililitros de agua.

1 cucharada de miel.

Preparación:

Primero hay que lavar y desinfectar las hojas de menta.

Luego se coloca el agua en una olla y se lleva al fuego hasta que hierva. Cuando alcanza el punto de ebullición, se agregan las hojas de menta y se deja reposar la preparación durante 10 minutos.

Por último, se incorpora la miel para endulzar. También es posible consumir la infusión sin agregar este ingrediente.

La bebida puede formar parte de las preparaciones caseras utilizadas para aliviar algunos síntomas respiratorios, pero la información proporcionada no permite afirmar que la infusión cure o “corte” la gripe.

En base a El Tiempo/GDA