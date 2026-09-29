Tapping, la técnica que combina golpecitos en el cuerpo y afirmaciones para liberar la tensión y calmar la mente

En base a La Nación - GDA

La instructora de yoga y creadora del Método NF, Naty Franz, explicó en qué consiste el tapping, una técnica conocida también como Técnica de Liberación Emocional (EFT), y cuáles son, según su experiencia, sus posibles efectos sobre las emociones.

Franz, pionera en la difusión del tapping en Argentina, describió esta práctica como una técnica que combina golpecitos suaves en distintos puntos del cuerpo con la repetición de determinadas frases o afirmaciones. Según explicó, el objetivo es trabajar sobre emociones que generan malestar y disminuir su intensidad.

“El tapping es una técnica de liberación emocional que trata de dar unos golpecitos, un golpeteo suave en diferentes puntos del cuerpo. Estamos llenos de puntos que son meridianos donde haciéndolos la energía se equilibra”, sostuvo.

La especialista vinculó esta práctica con conceptos provenientes del yoga y el ayurveda. “Decimos en yoga y en ayurveda, que es la medicina de yoga, que cualquier desequilibrio trae enfermedad”, sumó.

Foto: La Nación - GDA

Cómo se realiza el tapping

Según explicó Franz, el tapping no consiste únicamente en realizar pequeños golpes sobre determinadas zonas del cuerpo. La técnica también incorpora la repetición de frases en voz alta relacionadas con aquello que la persona está sintiendo. “Todas tenemos un cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo mental, cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Esto regula toda la emoción. Es como bajamos esa intensidad de miedo, de ansiedad, de estrés, dolor físico, migraña, colon irritable, psoriasis, todo lo que te detona, vos bajás asimilando”, afirmó.

Para explicar la práctica, Franz señaló que una de las frases que pueden utilizarse es: “Hacemos afirmaciones que decimos, esta emoción que siento ahora, la que sea negativa o que te genere malestar, la acepto total y completamente”. “Cuando yo acepto, que es integrar, hago que esa emoción baje, esa intensidad que es lo que se genera el trauma”, agregó.

De acuerdo con su explicación, la aceptación de las emociones ocupa un lugar central en la práctica. La especialista sostuvo que aceptar aquello que genera malestar puede contribuir a reducir su intensidad y a recuperar una sensación de tranquilidad.

Tapping, emociones y estrés

Franz explicó que, desde su perspectiva, el trauma emocional puede relacionarse con una intensidad emocional que la persona no consigue equilibrar o procesar. Por eso, la técnica propone reconocer aquello que se está sintiendo y luego incorporar afirmaciones orientadas hacia un estado emocional diferente.

“Cuando yo acepto esto que tengo lo acepto total y completamente y elijo y decimos lo opuesto. Elijo estar tranquila, elijo estar en paz. Elijo pensar bien, conectarme con todo lo que sí puedo hacer, me conecto con mi respiración, puedo estar tranquilo, libero todo lo que hay de tensión”. En ese sentido, el tapping para el estrés y la ansiedad combina el reconocimiento de una emoción con determinadas frases y el golpeteo suave sobre puntos del cuerpo. Franz también destacó la importancia de la respiración dentro de este proceso.

Foto: Instagram de Naty Franz.

Qué ocurre durante la práctica, según Franz

La instructora de yoga también describió algunas sensaciones que, según su experiencia, pueden aparecer durante una sesión de tapping. “Cuando yo hago esto, enseguida viene el bostezo, que es liberación. Como que el cerebro empieza a tener más oxígeno y todo el cuerpo se empieza a oxigenar. El agua estancada es agua que está podrida, por eso cuando vos la dejas correr, se vuelve aliviar. Y empezamos a hacer que esa energía circule y fluya, todo lo negativo, pesado, denso, se aliviane y yo pueda reprocesar”, explicó. Así, la propuesta busca disminuir la intensidad emocional, favorecer la relajación y trabajar sobre aquellas situaciones que generan tensión o malestar.

¿Quién creó el tapping?

Consultada sobre el origen y el patentamiento de la técnica, Franz explicó que el EFT (Emotional Freedom Technique) fue creado por Gary Cray, quien lo registró y patentó en Estados Unidos. La especialista también describió el tapping como una herramienta que, desde su enfoque, permite trabajar simultáneamente sobre el cuerpo y las emociones.

“Me fui dando cuenta que mediante movimientos que yo hago, es un reseteo que hago con el físico, liberamos el mismo estrés. Podemos también liberar todos los meridianos del cuerpo generando bienestar”, concluyó.

