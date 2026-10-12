Cómo saber si consumimos demasiada sal: señales físicas que pueden indicar un consumo excesivo de sodio

La sed persistente, la hinchazón y los dolores de cabeza pueden tener distintas causas, pero en algunos casos se han relacionado con una ingesta elevada de sodio. Aunque este mineral es indispensable para el funcionamiento del organismo, consumirlo en exceso puede perjudicar la salud, en especial la cardiovascular. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir menos de 2.000 miligramos de sodio al día, una cantidad equivalente a menos de cinco gramos de sal. Sin embargo, el consumo promedio mundial supera ampliamente ese límite.

Reducir la sal que se agrega a las comidas es un primer paso, pero no siempre alcanza. Más del 70% del sodio ingerido procede de alimentos procesados y preparados, como panes, embutidos, sopas, salsas y aperitivos salados. A continuación, cinco señales que conviene tener en cuenta.

Sed frecuente y boca seca. Cuando se consume mucha sal, aumenta la concentración de sodio en el organismo y se altera el equilibrio de líquidos. Como respuesta, el cerebro activa la sensación de sed para favorecer la ingesta de agua. Si la necesidad de beber aparece con frecuencia, especialmente después de comer productos muy salados o platos de restaurantes, puede ser útil revisar la alimentación. No obstante, la sed persistente también puede tener otras causas y no permite identificar por sí sola un consumo excesivo de sodio. Hinchazón en las manos, los pies o el rostro. El sodio favorece la retención de agua. Por eso, una ingesta elevada puede contribuir a la aparición de edemas, que se manifiestan como hinchazón en distintas partes del cuerpo. Una señal cotidiana puede ser notar que los anillos quedan más ajustados o que los pies están más hinchados de lo habitual. Sin embargo, estos síntomas también pueden estar relacionados con otras condiciones, por lo que no deben atribuirse automáticamente a la sal. Dolores de cabeza. Algunas investigaciones han encontrado una asociación entre el consumo elevado de sodio y una mayor frecuencia de cefaleas. Según el estudio citado por el medio SuMédico, las personas que consumían alrededor de 3.500 miligramos diarios presentaban casi un tercio más de probabilidades de sufrir dolores de cabeza que quienes ingerían 1.500 miligramos. Este resultado no significa que la sal sea necesariamente la causa de cada episodio. Cambios en la frecuencia de la micción. Los riñones regulan la cantidad de sodio y agua que permanece en el organismo y eliminan el excedente a través de la orina. Por eso, el consumo de sal puede influir en el equilibrio de líquidos y en la actividad renal. Sin embargo, orinar más seguido no es un indicador específico de exceso de sodio. Si el cambio persiste, especialmente si se acompaña de sed intensa u otros síntomas, es recomendable buscar orientación médica. Dificultad para concentrarse. La deshidratación puede afectar funciones cognitivas como la atención, la memoria y el tiempo de reacción. En determinadas circunstancias, un desequilibrio en el agua y los electrolitos puede contribuir a esos problemas. Aun así, la dificultad para concentrarse no es una señal exclusiva de una ingesta elevada de sal. La falta de sueño, el estrés y diversas condiciones de salud también pueden influir.

La OMS recomienda que los adultos consuman menos de 2.000 miligramos de sodio al día, equivalentes a menos de cinco gramos de sal: aproximadamente una cucharadita rasa, aunque la cantidad exacta depende del tipo de sal y de cómo se mida.

Sal marina. Foto: Pexels.

La diferencia entre sodio y sal es importante: el sodio es un componente de la sal, pero también está presente en numerosos productos elaborados. Por eso, mirar el etiquetado nutricional puede ayudar a identificar alimentos con cantidades elevadas, incluso cuando no tienen un sabor especialmente salado.

Entre las medidas para reducir el consumo se encuentran limitar los embutidos y otros productos procesados, comparar el contenido de sodio de alimentos similares, elegir opciones con menos sal y utilizar hierbas, especias, ajo o limón para dar sabor a las comidas. El motivo para prestar atención a este hábito va más allá de los síntomas cotidianos. Según la OMS, el consumo excesivo de sodio contribuye a alrededor de 1,7 millones de muertes anuales por enfermedades cardiovasculares en el mundo.

Con base en El Tiempo/GDA