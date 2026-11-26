Una receta de desayuno rápido que circula en Youtube les propone reemplazar el pan y la masa tradicional por una base de queso muzzarella derretido en sartén, rellena con una pasta de huevo duro, tomate y hierbas frescas. La preparación completa requiere seis ingredientes básicos y se resuelve en pocos minutos, lo que la vuelve una opción práctica para las mañanas con poco tiempo.

La lista de ingredientes es corta y sencilla: dos huevos duros ya cocidos, una cucharada sopera de queso crema o crema agria, cilantro o perejil fresco finamente picado a gusto, tomate cortado en cubos pequeños, puede ser común o cherry, sal y pimienta negra, y fetas de queso muzzarella para armar la base.

Cómo preparar el relleno de huevo, tomate y queso crema

Desayuno keto Foto: Canva

El primer paso es colocar los dos huevos duros en un plato o recipiente y picarlos con un tenedor hasta desmenuzarlos por completo.

Sobre esa base se suma la cucharada de queso crema o crema agria, que aporta la humedad necesaria para unir la mezcla, junto con el cilantro o el perejil picado, depende del gusto de cada uno.

o crema agria, que aporta la humedad necesaria para unir la mezcla, junto con el cilantro o el perejil picado, depende del gusto de cada uno. Luego se mezcla todo con el mismo tenedor hasta integrar los ingredientes.

Recién en ese momento se incorpora el tomate en cubitos y se condimenta con sal y pimienta negra a gusto.

Se vuelve a mezclar hasta obtener una pasta homogénea y se la deja descansar mientras se prepara la base.

El truco de la base de muzzarella que reemplaza a la masa

Un omellete con diferentes verduras Foto: Canva



La clave de la receta está en la cocción del queso. En una sartén antiadherente a fuego bajo se colocan las fetas de muzzarella cubriendo todo el fondo, de manera de formar una capa pareja y sin huecos. El fuego mínimo es determinante, ya que permite que el queso se derrita sin quemarse.

A medida que se cocina, la muzzarella toma color dorado y se vuelve firme por debajo, con una consistencia similar a la de una tortilla. Ese es el punto en el que la base deja de ser una suma de fetas y pasa a comportarse como una masa que puede doblarse y manipularse con espátula.

Con la base lista, se distribuye la mezcla de huevo y tomate sobre una de las mitades del círculo de queso. Después, con ayuda de una espátula, se dobla la otra mitad por encima para cerrar la preparación, al estilo de un taco o una empanada, y se retira de la sartén para servir de inmediato.

El resultado es un desayuno sin harinas, que combina la textura crocante del queso dorado con un relleno cremoso y fresco. La receta admite variantes: además del tomate se le pueden agregar otras verduras como espinaca, cebolla, entre otras.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.