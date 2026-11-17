Las mañanas apuradas pueden complicar la preparación del desayuno. Una alternativa para organizarse con anticipación es la avena trasnochada, una receta que se prepara la noche anterior y se deja reposar en la heladera para consumirla al día siguiente.

El creador de contenido del canal de YouTube Fuego Loco compartió cinco versiones de esta preparación, pensadas para resolver los desayunos de los días hábiles. La propuesta consiste en dedicar un momento a organizar los ingredientes, distribuirlos en recipientes individuales y tener así distintas opciones listas para consumir.

Según el creador, cada porción aporta proteínas y contiene aproximadamente entre 380 y 400 calorías, aunque el valor puede variar según las cantidades y los productos utilizados. Las cinco recetas parten de una mezcla común de avena, semillas de chía, leche en polvo y yogur natural. Para cada recipiente se necesita:



Media taza de avena.

Una cucharadita de semillas de chía, enteras o trituradas.

Una cucharada de leche en polvo (unos 12 gramos).

Dos cucharadas de yogur natural (aproximadamente 60 gramos).

Se pueden utilizar frascos de vidrio reciclados con tapa, vasos cubiertos o cualquier recipiente hermético. Una vez distribuida la base, se agregan los ingredientes que darán un sabor diferente a cada desayuno.



Lunes: banana, cacao y mantequilla de maní. A la mezcla inicial se incorpora medio banana cortado en trozos pequeños, una cucharada de cacao y una cucharada de mantequilla de maní. Se revuelve hasta integrar todos los ingredientes.

Martes: pera, canela y nueces. La segunda opción lleva media pera rallada, entre cuatro y cinco cucharaditas, un cuarto o media cucharadita de canela y dos nueces picadas. La pera puede sustituirse por manzana u otra fruta, y la canela es opcional.

Miércoles: dátiles y vainilla. Para esta combinación se utilizan tres dátiles cortados en trozos pequeños y una pequeña cantidad de extracto de vainilla. Los dátiles también pueden procesarse previamente para facilitar la preparación.

Jueves: café, cacao y muesli. Se agrega una cucharadita de café soluble, otra de cacao amargo y una cucharada de muesli. El creador utiliza una variedad que contiene frutos secos y algo de azúcar, aunque también puede optarse por una versión sin azúcar.

Viernes: banana y mantequilla de maní. La última preparación vuelve a combinar estos dos ingredientes. Se utiliza la otra mitad de la banana reservada para el lunes y se incorpora mantequilla de maní a la base de avena.

Avena. Foto: Unsplash.

Una vez que se agregaron los ingredientes de cada receta, se mezclan las preparaciones y se incorpora aproximadamente un tercio de taza de leche líquida por recipiente, equivalente a unos 90 mililitros. La cantidad puede ajustarse según la consistencia buscada: para una textura menos espesa, el creador propone aumentarla a entre 100 y 110 mililitros.

Después de integrar todo, se tapan los recipientes y se llevan a la heladera. Durante el reposo, la avena absorbe parte del líquido y adquiere una consistencia cremosa, por lo que no necesita cocción antes de consumirla.

Aunque la propuesta plantea preparar las cinco porciones el domingo, es importante tener en cuenta la conservación. Como las recetas contienen lácteos y fruta fresca, deben mantenerse refrigeradas. Para evitar que las preparaciones permanezcan varios días almacenadas, una alternativa es dejar listas las porciones de los primeros días y preparar las restantes más cerca del momento de consumo.

Con base en El Tiempo/GDA