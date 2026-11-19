Al momento de elegir cortes en el supermercado, una carnicería o una pollería, es frecuente dudar entre pollos con piel amarilla y otros de tonalidad blanca. Aunque muchos consumidores asocian esa diferencia con una mayor frescura, un tipo de crianza específica o un valor nutricional superior, los especialistas del sector avícola aclaran que el tono por sí solo no determina qué ave es más saludable ni de mejor calidad.

La apariencia de los alimentos influye de forma directa en las decisiones de compra diarias. En el caso del ave, suele creerse que el pollo amarillo proviene de animales criados de manera tradicional, mientras que el pollo blanco se vincula habitualmente con una carne más magra o fresca. Sin embargo, esas variaciones de pigmentación no implican necesariamente cambios en el aporte de proteínas, vitaminas o minerales, por lo que conviene evaluar la procedencia y el manejo del producto antes de llevarlo a casa.

Pigmentos naturales y límites del color en la crianza

El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos de EE.UU. explica que la pigmentación amarilla o blanca de la piel no indica que un tipo de pollo sea mejor que otro, y subraya que lo central es que el alimento provenga de establecimientos que cumplan las normas sanitarias vigentes, según un artículo de Clarín. En la misma línea, la Federación Avícola Catalana señala que el color de la piel responde sobre todo a la alimentación y a las condiciones de crianza, sin que ello signifique por sí mismo una diferencia nutricional relevante.

Los ejemplares de crecimiento lento, incluidos muchos de los denominados camperos, tienden a mostrar una coloración más amarillenta cuando su dieta incorpora mayores concentraciones de pigmentos naturales. Entre esos compuestos destacan los carotenoides presentes en ingredientes como el maíz, capaces de teñir la piel del animal.

Esa tonalidad también dialoga con hábitos de consumo arraigados, ya que ciertas personas asocian el tono dorado con sistemas productivos más rústicos o con aves criadas al aire libre. Aun así, observar la piel no alcanza para verificar esas condiciones de manejo ni para dar por sentada una ventaja nutricional frente a los pollos blancos.

Un pollo de piel blanca junto a un pollo de piel amarillenta. Foto: generada con la inteligencia artificial de ChatGPT.

Claves de seguridad alimentaria antes de comprar

Más allá de la tonalidad externa, existen señales concretas que ayudan a detectar fallas de manipulación o deterioro en el mostrador. Quienes buscan cuidar la conservación del pollo deben prestar atención a cinco aspectos puntuales al momento de elegir el producto:

Aspecto de la carne: conviene que luzca uniforme y evitar pollo con manchas verdosas, grisáceas o decoloraciones asociadas a deterioro.

Estado de la piel: debe sentirse firme; una superficie demasiado seca, pegajosa o lastimada puede advertir sobre un mal manejo.

Olor del producto: el pollo fresco suele tener un olor muy suave, por lo que conviene descartarlo si desprende un aroma intenso o desagradable.

Temperatura de conservación: en comercios y carnicerías debe permanecer debidamente refrigerado para resguardar su inocuidad.

Envase y fecha de vencimiento: si viene envasado, es fundamental comprobar que el empaque esté intacto y revisar la fecha indicada antes de comprarlo.

Poner el foco en estos controles protege mejor al consumidor que guiarse únicamente por el color del corte.

Qué pesa realmente en el sabor del pollo

Otra idea extendida sostiene que el pollo blanco y el amarillo tienen un gusto distinto. Si bien algunos compradores dicen notar diferencias, los referentes del sector advierten que el sabor del pollo depende en mayor medida de otros factores, como la dieta, la edad del animal, su genética y la forma de cocción.

Comparación de patas de pollo de tonalidad blanca con patas de pollo más amarillentas. Foto: Canva.

Esas variables pueden modificar tanto el sabor como otras propiedades de la carne sin que la pigmentación de la piel sea la causa principal. De este modo, priorizar la seguridad alimentaria, la cadena de frío y el estado general del pollo sigue siendo el criterio más confiable en la compra cotidiana.

Con información de El Tiempo/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.