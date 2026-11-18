Un paso esencial dentro del proceso de hacer un asado que muchas personas suelen pasar por alto es el de guardar las sobras del asado correctamente. Aunque parezca una tarea insignificante, puede ser clave para evitar la proliferación de bacterias patógenas que pueden generar consecuencias negativas para la salud. Muchos asadores suelen dejar la carne cocinada dentro de una fuente, sobre una tabla o una mesada, o dentro de un horno tapada con un papel o repasador. Sin embargo, los especialistas no recomiendan ninguna de estas prácticas.

El ingeniero en alimentos argentino Tomas Gill precisamente se refiere a este tema tan común en las parrillas rioplatenses en un video publicado en su cuenta de TikTok. Sus instrucciones resultan importantes para derribar mitos cerca de las prácticas correctas para almacenar la carne que sobra después de comer un asado.

"El asado que sobra no va al horno, no va al microondas, no va al hornito eléctrico, no queda en la mesada cubierto con un repasador", advirtió Gill, mencionando alguno de los errores comunes. "¿Sobra asado? Recipiente apto para alimentos y va en la heladera arriba del todo", explicó.

Asado a la parrilla. Archivo El País

El experto en alimentos detalló que, al dejar la carne cocida a temperatura ambiente, "todas las reacciones de deterioro son mayores".

Según Gill, si una persona no manipula bien el asado o lo guarda en un lugar contaminado, se le da a las bacterias el tiempo, temperatura y nutrientes que ofrece ese alimento.

Qué riesgos existen al dejar las sobras del asado fuera de la heladera

El especialista continúa explicando que si se le proveen todos esos factores favorables para que las bacterias se desarrollen tranquilamente, y hay una bacteria patógena, las personas corren el riesgo de intoxicarse o sufrir de una infección por una bacteria".

Por otro lado, incluso si no hay bacterias que pueden causar los problemas de salud mencionados por Gill, el ingeniero alimentario explica que también pueden haber bacterias que sí sean alterante y puedan cambiar la característica del alimento en cuestión.

Cómo guardar el asado que sobró correctamente

Eso por eso que, según Gill, para evitar todos esos riesgos, si una persona comió asado y quiere disfrutar de las sobras a la noche o al día siguiente, "lo retiramos de la bandeja de donde estaba, lo colocamos en un recipiente y a la heladera".

Por otro lado, si no desea comer el asado ese mismo día o al día siguiente, la mejor práctica es mandarlo al congelador, asegura el experto: "Podemos congelarlo y lo descongelamos en el momento que lo queremos consumir".

Carne asada.

Cómo recalentar el asado que sobró

Cuando sobra asado, una de las preguntas más frecuentes es cómo recalentarlo sin que la carne se seque ni pierda su sabor original.

Cocineros expertos coinciden en que muchas carnes no saben igual después de enfriarse porque pierden agua y sus fibras se contraen. Por eso, al momento de recalentarlas, el punto clave está en controlar la temperatura, calentarlas el tiempo justo y aportar humedad para que recuperen su jugosidad.

Uno de los métodos más efectivos para recalentar carne vacuna es el horno. Para esto, se recomienda precalentarlo a 150 grados durante unos 10 minutos. El asado debe colocarse en una bandeja con un poco de agua o caldo y cubrirse con papel aluminio. El tiempo de calentado puede variar entre 20 y 30 minutos, según el tamaño de la pieza y el tipo de cocción original.