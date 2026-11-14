¿Por qué las grasas afectan distinto al cerebro de hombres y mujeres? El revelador estudio que explica el aumento de peso

El consumo de una dieta rica en grasas puede modificar la actividad de determinadas neuronas del cerebro en apenas 24 horas. Sin embargo, estos cambios no se producen de la misma manera en machos y hembras, según una investigación realizada por científicos de la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos.

El estudio, publicado en la revista científica JNeurosci, analizó cómo responde el cerebro ante una alimentación con alto contenido de grasas y qué diferencias existen entre ambos sexos en los mecanismos neuronales relacionados con el apetito, la alimentación y el metabolismo.

Para realizar el experimento, los investigadores utilizaron ratones y se concentraron en las neuronas excitatorias del hipotálamo lateral, una región cerebral que participa en la regulación del consumo de alimentos y del equilibrio energético.

Aunque investigaciones anteriores ya habían identificado modificaciones en los circuitos cerebrales asociados con la sobrealimentación, el equipo buscó determinar cuánto tiempo necesitaban estas neuronas para responder a una dieta rica en grasas y si esa adaptación presentaba diferencias según el sexo.

Hombre en el sofá come comida chatarra. Foto: Freepik.

Qué cambios produce una dieta rica en grasas en el cerebro

Los resultados mostraron que las neuronas estudiadas ya presentaban diferencias en su funcionamiento antes de que los animales comenzaran a consumir la nueva dieta.

En condiciones basales, es decir, antes de introducir modificaciones en la alimentación, las neuronas excitatorias del hipotálamo lateral de las hembras tenían una mayor facilidad para activarse que las de los machos.

Sin embargo, después de apenas un día de consumo de una alimentación rica en grasas, los investigadores detectaron un aumento de la excitabilidad de estas células en los ratones machos.

El análisis también reveló modificaciones en las señales que llegan a estas neuronas y regulan su actividad. En este caso, las respuestas volvieron a mostrar diferencias entre ambos sexos.

Joven come una dona. Foto: Freepik.

Entre los principales resultados se identificaron los siguientes cambios:



En las hembras, las neuronas excitatorias del hipotálamo lateral presentaban una mayor facilidad de activación en condiciones normales.

En los machos, la excitabilidad de estas neuronas aumentó después de un día de consumir una dieta rica en grasas.

En los machos también se debilitó la intensidad de las señales que estimulan la actividad de estas células.

que estimulan la actividad de estas células. En las hembras disminuyó la intensidad de las señales que inhiben su actividad.

En conjunto, los resultados indican que el cerebro puede responder con rapidez a los cambios en la alimentación y que los mecanismos neuronales involucrados no son idénticos en machos y hembras.

Qué relación existe entre las neuronas del hipotálamo y el aumento de peso

Además de estudiar los cambios en la actividad cerebral, los científicos realizaron una intervención para evaluar cómo influía la activación artificial de estas neuronas en el peso corporal de los animales que continuaban consumiendo una dieta rica en grasas.

Los resultados mostraron respuestas diferentes según el sexo:



En los ratones machos, el incremento artificial de la actividad de las neuronas excitatorias del hipotálamo lateral limitó la ganancia de peso .

. En las hembras, la misma intervención provocó una pérdida de peso, a pesar de que continuaban alimentándose con una dieta rica en grasas.

Estos resultados sugieren que la actividad de esta población neuronal participa en los mecanismos cerebrales que regulan el peso corporal y que su influencia puede variar entre machos y hembras.

El hallazgo también pone de manifiesto la importancia de estudiar las diferencias sexuales en los circuitos cerebrales relacionados con la alimentación y el metabolismo, ya que podrían influir en la respuesta del organismo ante una sobrealimentación.

Por qué el cerebro de machos y hembras podría responder de manera diferente a una dieta rica en grasas

El fenómeno del "ruido de comida" no es sinónimo de hambre. Foto: Pxhere.

A partir de los resultados, el equipo plantea que las neuronas excitatorias del hipotálamo lateral podrían desempeñar funciones diferentes en la regulación del peso según el sexo.

En las hembras, su actividad podría estar relacionada con una menor predisposición a desarrollar obesidad asociada con la sobrealimentación. En los machos, en cambio, la activación de estas neuronas podría contribuir a limitar el aumento de peso.

Sin embargo, es importante considerar que los experimentos se realizaron con ratones. Por lo tanto, los resultados no permiten afirmar que los mismos mecanismos funcionen de manera equivalente en los seres humanos ni establecer que las mujeres tengan una protección natural frente a la obesidad.

Los investigadores consideran que estos hallazgos abren nuevas líneas de estudio sobre la relación entre cerebro, alimentación y obesidad. En particular, podrían ayudar a comprender mejor cómo intervienen los circuitos neuronales en el control del apetito y el peso corporal, y si su manipulación podría convertirse en una estrategia para prevenir o tratar el aumento de peso.