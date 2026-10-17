Cómo cocinar la pechuga de pollo para que no quede seca: el truco de la marinada

Cocinar pechuga de pollo a la plancha suele verse como una preparación cotidiana, aunque evitar que quede seca y lograr que adquiera un dorado por fuera suele ser una tarea más compleja.

Para evitar esta pérdida de líquidos, existe una receta simple recomendada por los especialistas que requiere únicamente aceite de oliva, jugo de limón y 30 minutos de maceración.

Esta pieza, al tratarse de un corte magro, tiende a perder humedad con rapidez, volviéndose seca y fibrosa si la cocción se vuelve prolongada. Por ello, este procedimiento previo mejora el sabor y evita la necesidad de recurrir a aderezos o salsas industriales.

Un artículo publicado por TN destaca que el secreto de los especialistas radica en marinar el corte durante al menos 30 minutos con dos cucharadas de aceite de oliva y el jugo de medio limón.

Dos pechugas de pollo crudas sobre una tabla de madera. Foto: Canva.

Paso a paso para marinar la pechuga de pollo

El procedimiento de macerado es sencillo y permite la incorporación opcional de condimentos como ajo picado, pimienta, orégano o perejil.

Sin embargo, los expertos aclaran que el corte no debe permanecer a temperatura ambiente durante el tiempo de espera, sino que tiene que conservarse dentro de una heladera.

Para llevar a cabo el proceso de forma correcta, se recomienda seguir los siguientes pasos:

Integrar dos cucharadas de aceite de oliva y el jugo de medio limón en un recipiente hondo para elaborar la marinada. Colocar la pechuga de pollo dentro de la preparación, asegurando que el líquido cubra toda la superficie. Tapar el recipiente y llevarlo a la heladera para permitir que el corte absorba la mezcla por al menos 30 minutos. Colocar la sartén a fuego medio-alto con una fina capa de aceite si resulta necesario. Cocinar la pieza sobre la superficie caliente y dorarla de ambos lados, evitando presionarla o pincharla de manera constante. Verificar el punto de cocción hasta que no se visualicen tonos rojizos en su interior.

Ilustración de una pechuga de pollo marinada cocinándose en una sartén. Foto: Gemini.

Durante esta serie de pasos, es fundamental lograr un grosor parejo en toda la pieza antes de dorarla. Además, una vez retirada la pechuga de pollo de la sartén se recomienda dejarla reposar entre tres y cinco minutos antes de cortarla para que sus jugos internos se distribuyan correctamente.