El secreto de los cocineros para potenciar la ensalada de tomate: la regla clave del reposo

Aun fuera de la temporada alta de verano, la ensalada de tomate se mantiene como un clásico infaltable en los hogares. Se trata de una preparación noble y versátil que no solo aporta frescura y color a cualquier almuerzo o cena, sino que además encierra un notable valor nutricional.

Su consumo destaca por la presencia de licopeno —un antioxidante natural que combate el daño celular oxidativo—, además de aportar potasio, magnesio, fósforo, ácido fólico y vitaminas A, B6 y K.

Sin embargo, para lograr que este ingrediente exprese su máximo potencial organoléptico, existe una pauta fundamental en la que coinciden reconocidos profesionales de la gastronomía española, como el chef malagueño Dani García. El procedimiento básico es simple: elegir piezas maduras y carnosas, cortarlas y sazonarlas con sal y aceite de oliva virgen extra.

La diferencia sustancial radica en el tiempo posterior. En lugar de servir de inmediato, los especialistas aconsejan dejar reposar la preparación durante unos diez minutos. Este breve lapso permite que el tomate libere sus propios jugos, los cuales, al emulsionarse de forma natural con el aceite, generan un aliño mucho más sabroso y equilibrado.

Pautas de conservación y el orden de los factores

El éxito de esta preparación también depende de los cuidados previos en el hogar, especialmente en lo relativo a la temperatura de conservación. Diversas investigaciones científicas advierten que el frío excesivo altera negativamente los compuestos aromáticos del fruto.

Por esta razón, se recomienda guardar los tomates en la heladera únicamente cuando ya alcanzaron su punto óptimo de maduración y solo por un par de días, evitando así que pierdan sus propiedades gustativas o se pasen. La premisa visual es clara: deben exhibir un color rojo firme.

Bowl con tomates. Foto: Freepik

A la hora de sazonar, aunque la combinación de sal y aceite de oliva alcanza para obtener un resultado excelente, es posible incorporar ingredientes complementarios como albahaca, orégano, pimienta o jugo de limón. La pauta central en este aspecto es la moderación: cualquier añadido debe realzar el sabor original del fruto, nunca taparlo.

Finalmente, la secuencia de agregado no es menor. Los expertos sugieren aplicar en primer lugar el vinagre o la vinagreta —lo que facilita la disolución de la sal—, incorporar luego el punto de sal y culminar con el aceite de oliva. Tras el correspondiente tiempo de reposo, el plato estará listo para degustarse en su punto más alto.