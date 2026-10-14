Especialista en comida italiana explica: “La acidez del tomate no se quita con azúcar, solo la disfraza”

La salsa de tomate es una de las recetas o preparaciones más comunes en la cocina de la región, ya sea por su practicidad o por su inclusión en decenas de diferentes recetas.

Sin embargo, su acidez suele ser uno de los principales problemas cuando se busca un sabor suave, en especial si la salsa se sirve como acompañamiento. Por ello, especialistas recomiendan el bicarbonato de sodio como una solución simple y efectiva ante esta problemática.

En ese contexto, la cocinera e influencer Roberta Capri, con más de dos millones de seguidores en TikTok y cerca de otro millón de seguidores en Instagram, explica las razones detrás de la adición de este elemento a la clásica receta.

Plato de pasta con salsa de tomate y albahaca. Foto: Canva.

Por qué el bicarbonato de sodio le quita la acidez a la salsa de tomate

La especialista comienza indicando que el azúcar no siempre logra neutralizar la acidez química del tomate, ya que, dependiendo de las cantidades añadidas, en muchas ocasiones este agregado, en el intento de anular la acidez, termina tapando el sabor real de la salsa.

Por ello, Capri propone dos opciones para alcanzar la solución definitiva a este problema:

Cocinar la salsa durante entre 20 y 25 minutos.

Incorporar una pizca de bicarbonato de sodio.

A su vez, un artículo publicado en TN argumenta que el bicarbonato es una sustancia alcalina que reacciona con los ácidos presentes en los tomates, por lo que, al mezclar ambos ingredientes, podría observarse una pequeña espuma o la presencia de burbujas por unos instantes.

Pescado con salsa de tomate y hierbas. Foto: Canva.

La cocinera, que promueve la cultura culinaria italiana, aclara que el bicarbonato puede utilizarse en cantidades mínimas, solo cuando sea necesario. Argumenta que la cocina italiana no busca esconder los sabores, por lo que la mejor opción para preparar una salsa de tomate gustosa es elegir buenos tomates y cocinarlos lentamente, durante el tiempo suficiente para que sus sabores se concentren.

Añade que el bicarbonato es una variante perfecta para anular la acidez, pero más de una pizca podría modificar su sabor, color y hasta la textura de la salsa.