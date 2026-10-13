El secreto para comer bien sin llenar el carrito de productos caros y qué hábitos ayudan a no tirar comida

Con los precios en la mira y las compras que hay que hacer rendir, comer mejor puede parecer un desafío. Sin embargo, no hace falta llenar el carrito de productos especiales ni gastar de más para llevar una alimentación equilibrada. Huevos, legumbres, avena, frutas y verduras de estación son algunos de los aliados para cuidar la salud sin complicar el presupuesto.

Llega el momento de hacer las compras, miramos los precios y empezamos a sacar cuentas. ¿Qué conviene llevar? ¿Qué podemos dejar para otra ocasión? ¿Cómo hacemos para comer variado durante toda la semana sin gastar más de lo previsto? En muchas casas uruguayas, estas preguntas forman parte de la organización cotidiana y, cuando el presupuesto es ajustado, la alimentación suele ser una de las primeras cosas que se revisa.

A esa preocupación se suma una idea bastante extendida: que comer saludable es caro. Basta con recorrer las góndolas para encontrar productos que se presentan como imprescindibles para una buena alimentación, desde granolas y barritas hasta bebidas proteicas, semillas y otros alimentos que pueden tener un precio elevado. Pero ¿realmente necesitamos todo eso para comer mejor?

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La respuesta es no. Una alimentación equilibrada puede construirse con alimentos cotidianos, accesibles y fáciles de conseguir. La clave está en elegir con criterio, aprovechar lo que tenemos en casa y encontrar combinaciones que se adapten a nuestros gustos, horarios y posibilidades.

En la previa del Día Mundial de la Alimentación el próximo 16 de octubre, vale la pena detenerse en una pregunta que va más allá de qué ponemos en el plato: ¿cómo hacemos para que comer bien sea una posibilidad real en el día a día?

Los alimentos de siempre que vale la pena recuperar

Huevos revueltos Imagen creada por Chat GPT

Huevos: Hay alimentos que no necesitan demasiada presentación y pueden ayudarnos a resolver buena parte de las comidas de la semana. Aportan proteínas de buena calidad, vitaminas y minerales, y tienen la ventaja de que se adaptan a preparaciones muy diferentes.

Pueden formar parte del desayuno, acompañar una ensalada o convertirse en el ingrediente principal de una tortilla de papa, zanahoria, acelga o zapallito. Si quedaron verduras cocidas de la comida anterior, sumarlas a unos huevos puede ser una forma sencilla de aprovecharlas y resolver una cena sin empezar de cero.

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Lentejas, garbanzos y porotos: Las legumbres merecen otro protagonismo en nuestro día a día aportan proteínas vegetales, fibra y minerales, además de ser muy versátiles en la cocina. Se pueden usar en guisos, ensaladas, hamburguesas caseras o preparaciones para acompañar arroz y verduras.

Las legumbres secas suelen rendir varias porciones y pueden cocinarse en cantidad para utilizar durante la semana. Si el tiempo es un problema, las opciones enlatadas también sirven: alcanza con escurrirlas y enjuagarlas antes de incorporarlas a una preparación. Lo importante es encontrar la alternativa que mejor se adapte a la rutina de cada hogar.

Además, no es necesario que todas las comidas tengan carne para ser nutritivas. Alternar carne, pollo, pescado, huevos y legumbres permite variar las fuentes de proteínas y, según los alimentos elegidos y los precios del momento, puede ayudar a organizar mejor el presupuesto.

La avena: otro ejemplo de un alimento sencillo que puede resolver varias comidas. Sirve para preparar porridge, panqueques, tortas caseras o una mezcla con yogur y fruta. Su aporte de fibra contribuye a la saciedad y al funcionamiento intestinal. No hace falta comprar una versión especial ni recurrir a productos de moda: la avena tradicional puede cumplir perfectamente esa función.

La feria, las frutas y las verduras de estación

Cuando pensamos en una alimentación saludable, las frutas y verduras ocupan un lugar importante. Sin embargo, muchas veces son las que terminan quedando afuera de las compras cuando hay que ajustar los gastos.

Una estrategia útil es mirar qué productos están de estación, comparar precios en la feria y el supermercado y organizar las comidas a partir de lo que resulte más conveniente. Alimentos como el zapallo, la zanahoria, la cebolla, el repollo y la acelga permiten preparar platos muy diferentes, aunque su precio y disponibilidad cambien según la época del año.

Con las frutas ocurre algo parecido. No es imprescindible comprar siempre las mismas ni elegir las más caras para asegurarnos variedad. Observar qué opciones hay disponibles y alternarlas a lo largo de la semana puede ayudar a cuidar el bolsillo sin dejar de incorporarlas.

También vale la pena recordar que las verduras congeladas son una alternativa válida. Pueden facilitar la preparación de las comidas, duran más tiempo y permiten utilizar solo la cantidad necesaria. Lo mismo ocurre con las frutas que se pueden congelar para aprovecharlas en otras preparaciones.

Un detalle que a veces pasamos por alto es que comprar barato no siempre significa ahorrar. Si llevamos una gran cantidad de verduras que después se marchitan o frutas que terminan en la basura, ese dinero también se pierde. Por eso, conviene comprar según el consumo real de la familia, conservar los alimentos correctamente y pensar de antemano cómo vamos a utilizarlos.

Arroz, fideos, papa y polenta: también tienen lugar en el plato

Imagen: Easy Peasy AI.

Cuando se habla de comer saludable, a veces parece que hubiera que reemplazar todos los alimentos habituales por versiones integrales o eliminar las harinas. Pero no es necesario llenar la despensa de productos especiales ni dejar de comer aquello que forma parte de nuestra mesa.

El arroz, los fideos, la papa, el boniato, la polenta y el pan pueden integrar una alimentación equilibrada. Son alimentos que aportan energía y que, combinados con verduras y fuentes de proteínas, ayudan a resolver comidas completas.

Un plato de arroz con lentejas y verduras, una polenta con tuco y carne picada, unas papas al horno acompañadas de huevos y ensalada o unos fideos con salsa de tomate casera son ejemplos sencillos que no requieren ingredientes difíciles de conseguir.

Siempre que sea posible, alternar las versiones integrales de algunos cereales puede contribuir a aumentar el consumo de fibra. Pero si en casa se consume arroz blanco o pan común, eso no significa que toda la alimentación esté mal. Importa mucho más mirar el conjunto de lo que comemos, la variedad de alimentos y las combinaciones que hacemos a lo largo del día.

Una buena referencia para organizar las comidas principales es incluir alguna verdura, una fuente de proteínas y un alimento que aporte energía. Las cantidades dependerán de las necesidades de cada persona, su edad, actividad física y estado de salud.

El ahorro también está en lo que no tiramos

A veces nos concentramos tanto en buscar los productos más económicos que nos olvidamos de revisar cuánto desperdiciamos. Planificar las compras y aprovechar los alimentos disponibles puede marcar una diferencia importante.

Antes de salir al supermercado o a la feria, conviene mirar qué hay en la heladera, el congelador y la despensa. A partir de eso, podemos pensar algunas comidas para los próximos días y comprar únicamente lo que falta. No es necesario diseñar un menú perfecto para toda la semana: con tener una idea general ya podemos evitar compras repetidas o impulsivas.

También ayuda cocinar un poco más cuando preparamos determinados alimentos. Si hacemos lentejas, podemos guardar una parte para otro día. Si cocinamos verduras al horno, sirven para acompañar una carne, preparar una tortilla o completar un plato de arroz. El pollo que sobró del almuerzo puede convertirse en el relleno de un sándwich o una tarta.

Congelar porciones de guisos, salsas o legumbres cocidas es otra forma de tener comidas disponibles para esos días en los que llegamos tarde y no tenemos ganas de cocinar.

La planificación no tiene que convertirse en una tarea más que nos agobie. Se trata de encontrar pequeñas estrategias que funcionen en nuestra casa y que podamos sostener.

¿Necesitamos comprar productos que dicen ser saludables?

No necesariamente. Barritas, granolas comerciales, galletas con declaraciones nutricionales y otros productos que se promocionan como saludables pueden resultar prácticos, pero no son imprescindibles para comer bien, su calidad nutricional depende de su composición y de cómo se incorporan a la alimentación. Por eso, leer las etiquetas y comparar opciones puede ser útil, aunque no siempre hace falta buscar una versión especial de cada alimento.

Un desayuno con avena, yogur y fruta; unas tostadas con huevo; o una merienda con fruta y un sándwich sencillo pueden ser alternativas perfectamente válidas. No necesitamos que cada comida incluya un producto etiquetado como fitness, natural o proteico para que sea nutritiva.

Lo mismo ocurre con las semillas, los frutos secos y otros alimentos que suelen asociarse con una alimentación saludable. Pueden aportar nutrientes interesantes, pero no son obligatorios ni deberían desplazar alimentos básicos cuando el presupuesto es limitado. La prioridad es lograr una alimentación variada y suficiente, adaptada a las posibilidades de cada familia.

Comer mejor sin buscar la perfección

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, también es importante recordar que hablar de alimentación saludable implica pensar en el acceso a los alimentos, además de sus nutrientes. No alcanza con recomendar qué deberíamos comer si esas opciones no resultan accesibles para todas las personas.

No existe una única forma de comer saludable. Las necesidades, gustos, horarios y las posibilidades económicas son diferentes en cada hogar. Las recomendaciones tienen que poder adaptarse a la vida real, sin convertirse en una lista de exigencias difíciles de cumplir.

Quizás el primer cambio sea incorporar legumbres una vez por semana. En otra casa, puede ser organizar las compras para incorporar las verduras o dejar algunas porciones preparadas para los días complicados. A veces, mejorar la alimentación empieza por sumar variedad a un plato ya conocido, y no por cambiar todo lo que comemos y muchas veces la diferencia no está en llenar más el carrito, sino en aprender a elegir y aprovechar mejor lo que ponemos en él.