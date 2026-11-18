Los fideos instantáneos tipo ramen se consolidaron como una solución práctica para resolver una comida en pocos minutos. Su bajo costo, larga vida útil y variedad de sabores los volvieron habituales en muchas alacenas. Sin embargo, su perfil nutricional despierta reparos entre especialistas en nutrición y salud pública, especialmente cuando dejan de ser un recurso esporádico para convertirse en un hábito semanal.

Una investigación publicada en 2025 en la revista científica The Journal of Nutrition, Health and Aging —titulada Consumo frecuente de ramen y aumento del riesgo de mortalidad en grupos específicos: un estudio de cohorte de Yamagata— evaluó a 6.725 adultos mayores de 40 años. Entre los principales resultados, los investigadores identificaron una asociación entre la ingesta habitual de este producto y una mayor prevalencia de diabetes e hipertensión arterial. Asimismo, el trabajo observó un posible incremento en el riesgo de mortalidad en determinados subgrupos de participantes, con mayor incidencia en hombres menores de 70 años.

Qué aporta realmente un paquete de ramen instantáneo

Aunque las fórmulas varían según el fabricante, la mayoría de las presentaciones industriales comparten una matriz nutricional crítica si se ingiere de forma reiterada:



Exceso de sodio: los sobres saborizantes concentran cantidades muy elevadas de sal, superando con facilidad una fracción significativa del límite diario recomendado.

los sobres saborizantes concentran cantidades muy elevadas de sal, superando con facilidad una fracción significativa del límite diario recomendado. Grasas saturadas: en numerosas variedades, los fideos pasan por un proceso de prefritura industrial antes del envasado.

en numerosas variedades, los fideos pasan por un proceso de prefritura industrial antes del envasado. Carbohidratos refinados: aportan calorías de rápida absorción, pero con un contenido mínimo de fibra dietética.

aportan calorías de rápida absorción, pero con un contenido mínimo de fibra dietética. Baja densidad nutricional: suelen carecer de cantidades relevantes de proteínas de buena calidad, vitaminas y minerales esenciales.

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El impacto metabólico y el rol del caldo

El interés de la comunidad científica se enfoca en cómo este patrón de consumo desplaza alimentos frescos y altera marcadores cardiovasculares. La ingesta sostenida de estos ultraprocesados se vincula con el aumento de la presión arterial —impulsada por la sobrecarga de sodio—, la elevación de los triglicéridos en sangre y una mayor tendencia a la acumulación de grasa abdominal.

Más allá de los fideos, los especialistas ponen el foco en un detalle que suele pasarse por alto: el caldo. Beber todo el líquido de la preparación implica ingerir la mayor concentración de sal disuelta. De hecho, el estudio publicado en 2025 analizó específicamente esta costumbre y detectó que consumir más de la mitad del caldo se asociaba con un mayor riesgo de mortalidad en los grupos más vulnerables.

Ramen. Foto: Pixabay

Cómo reducir su impacto sin prohibirlo

Para los nutricionistas, la clave no radica en demonizar un alimento puntual, sino en la frecuencia y en el contexto de la dieta general. Un consumo ocasional dentro de una alimentación equilibrada no representa un riesgo grave para una persona sana, siempre que no sustituya comidas completas de forma sistemática.

Para volver más equilibrada una porción de ramen instantáneo, se recomienda utilizar apenas la mitad o un tercio del sobre de condimentos, evitar beber el caldo restante y sumar ingredientes frescos que aporten fibra y proteínas, como vegetales salteados, huevo duro o trozos de pollo. Revisar el etiquetado nutricional antes de comprar sigue siendo la herramienta más directa para controlar la carga de sodio y grasas.

En base a El Tiempo/GDA