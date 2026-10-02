Las claves del ramen casero para preparar un caldo sabroso en menos de una hora

Un tazón de ramen humeante es uno de los platos más reconocibles de la gastronomía japonesa. Aunque suele asociarse la preparación de un buen caldo con muchas horas de cocción, es posible elaborar una versión casera en menos de una hora a partir de un caldo de pollo concentrado y distintos ingredientes que aportan aroma y sabor.

La preparación se basa en combinar diferentes componentes. El fondo es la base líquida y puede elaborarse con pollo, cerdo, verduras o pescado. A este se suma el tare, una salsa intensa que se coloca en el fondo del tazón antes de incorporar el caldo y que define el estilo del ramen. Entre sus variantes están el shoyu, a base de salsa de soja; el miso, elaborado con pasta de soja fermentada; y el shio, que se caracteriza por la sal.

También puede incorporarse kōmiyu, una pequeña cantidad de aceite de sésamo, ajo o chile que queda en la superficie y aporta aroma. Por último están los fideos y los ingredientes que se utilizan para acompañar el plato, como huevo marinado, panceta o char siu, cebolla de verdeo, algas y brotes de bambú.

Ramen estilo shoyu

Esta versión rápida utiliza un fondo de pollo al que se incorporan ingredientes aromáticos y otros que aportan sabor umami.

Ingredientes para cuatro porciones:

1,5 litros de caldo de pollo concentrado

3 dientes de ajo machacados

1 trozo de jengibre fresco en rodajas

2 tallos de cebolla de verdeo

1 cucharada de aceite de sésamo

½ taza de salsa de soja

2 cucharadas de mirin o, en su defecto, vino blanco dulce o jerez

1 cucharada de azúcar o miel

1 cucharadita de pasta de miso

Cómo preparar el caldo

En una olla mediana, a fuego medio, calentar el aceite de sésamo. Agregar el ajo, el jengibre y la parte blanca de la cebolla de verdeo. Cocinar durante dos o tres minutos, hasta que desprendan su aroma, sin dejar que se quemen.

Incorporar el caldo de pollo y llevarlo a una ebullición suave. Bajar el fuego, tapar la olla y cocinar a fuego lento durante 20 a 25 minutos.

Una vez transcurrido ese tiempo, colar el caldo para retirar los ingredientes sólidos y volver a colocar el líquido en la olla.

Cómo preparar el tare

En un recipiente pequeño mezclar la salsa de soja, el mirin, el azúcar y la pasta de miso. Calentar a fuego bajo durante tres minutos, hasta que el azúcar se disuelva por completo. Reservar.

Para servir, colocar dos cucharadas de tare en el fondo de cada tazón. Verter encima el caldo caliente y mezclar suavemente. Agregar los fideos previamente cocidos y completar con los ingredientes elegidos, como huevo cocido con la yema blanda, cebolla de verdeo picada, láminas de carne o champiñones.

Ramen. Foto: Pixabay

Tres formas de potenciar el sabor

Para conseguir mayor profundidad de sabor, se pueden agregar dos hongos shiitake secos al caldo mientras se infusiona.

Si se busca una textura más sedosa, la receta propone incorporar media cucharadita de manteca sin sal al tazón justo antes de servir.

En caso de no conseguir mirin, puede reemplazarse mezclando dos cucharadas de vino blanco seco con media cucharadita de azúcar.

La preparación permite disfrutar de un ramen casero sin recurrir a largas horas de cocción. La clave está en combinar el caldo, el tare, los fideos y los ingredientes que completan el tazón para construir distintas capas de sabor.

En base a El Universal/GDA