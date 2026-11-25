Las croquetas de avena y atún son una alternativa para preparar en casa con ingredientes fáciles de conseguir.

La receta combina papa, pescado, huevo y queso rallado, con una cobertura de avena que permite obtener una textura crujiente sin necesidad de freír en abundante aceite.

La preparación lleva aproximadamente 25 minutos y requiere entre 20 y 25 minutos de cocción. Entre sus ingredientes se encuentran alimentos que aportan proteínas, fibra y grasas insaturadas.

Ingredientes para preparar las croquetas de avena y atún

Para elaborar la mezcla principal se necesitan:

500 gramos de papas limpias y peladas.

Dos latas de atún.

Un huevo.

80 gramos de queso rallado.

Ralladura de medio limón.

Una cucharadita de mostaza.

Sal, pimienta y perejil a gusto.

Para el recubrimiento se requieren dos cucharadas adicionales de queso rallado, media taza de avena procesada y una cucharada de aceite de oliva. Estos ingredientes forman una capa exterior que adquiere una textura crujiente durante la cocción.

Avena. Foto: Unsplash.

Cómo hacer croquetas de avena y atún al horno: paso a paso

1. Cocinar las papas. Cortar los 500 gramos de papa en cubos de tamaño similar y cocinarlos en agua con sal o al vapor hasta que estén blandos. Así se obtiene una base uniforme para la preparación.

2. Preparar el puré. Triturar las papas cocidas hasta conseguir una mezcla lisa. Dejar reposar unos minutos para que pierda temperatura antes de incorporar el huevo.

3. Incorporar los ingredientes. Agregar al puré el atún previamente desmenuzado, el huevo, los 80 gramos de queso rallado, la ralladura de limón, la mostaza, el perejil, la sal y la pimienta. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea que pueda moldearse con las manos.

Si la mezcla queda demasiado blanda, se recomienda llevarla a la heladera durante 15 minutos para que adquiera mayor consistencia y resulte más sencillo formar las croquetas.

4. Preparar el recubrimiento. En un recipiente, combinar la media taza de avena procesada con las dos cucharadas de queso rallado y una pizca de sal y pimienta. Incorporar la cucharada de aceite de oliva y mezclar con los dedos hasta conseguir una textura ligeramente húmeda y arenosa.

5. Formar las croquetas. Tomar porciones equivalentes a una cucharada colmada de la mezcla de papa y atún. Darles forma de pequeñas bolas o cilindros y pasarlas por la preparación de avena y queso, presionando suavemente para que el recubrimiento se adhiera.

6. Hornear. Colocar las croquetas en una bandeja y llevarlas al horno a 200 °C durante 18 a 22 minutos. A mitad de la cocción, girarlas para conseguir un dorado uniforme. Retirarlas cuando la superficie esté dorada.

Cuánto tiempo lleva preparar las croquetas

La preparación de los ingredientes requiere aproximadamente 25 minutos, mientras que la cocción al horno o en freidora de aire puede tomar entre 20 y 25 minutos.

También se menciona la posibilidad de cocinarlas en sartén, con un tiempo estimado de entre seis y ocho minutos. La duración puede variar según el tamaño de las porciones y el método utilizado.

Qué aportan la avena, el atún y el aceite de oliva

La avena es un cereal que contiene fibra y aporta carbohidratos. El atún y el huevo proporcionan proteínas, mientras que el aceite de oliva contiene principalmente grasas insaturadas y compuestos antioxidantes.

Por su parte, la papa constituye una fuente de carbohidratos y el queso rallado aporta proteínas y calcio.

En base a La Nación/GDA