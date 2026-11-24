Con la llegada del calor, una de las recomendaciones que vuelve a aparecer es la de tomar dos litros de agua por día o cumplir con los famosos ocho vasos. Es una frase que escuchamos desde hace años y que muchas personas intentan seguir como si fuera una regla universal. Pero ¿realmente todos necesitamos tomar esa cantidad? ¿Qué pasa con quienes toman mate durante todo el día? ¿Las frutas y verduras también cuentan? ¿Y cuándo es necesario incorporar electrolitos?

La hidratación es fundamental para el funcionamiento del organismo. El agua participa en la regulación de la temperatura corporal, el transporte de nutrientes, la digestión, la circulación y la eliminación de sustancias de desecho. Además, permite mantener el equilibrio de líquidos dentro y fuera de las células. Cuando las temperaturas aumentan, también lo hacen las pérdidas de agua a través de la transpiración, por lo que prestar atención a cuánto y cómo nos hidratamos cobra especial importancia.

Sin embargo, no existe una cantidad exacta ni una regla matemática que funcione para todas las personas. Las necesidades dependen de la edad, el tamaño corporal, la alimentación, el nivel de actividad física, el estado de salud y las condiciones ambientales. No necesita lo mismo alguien que permanece varias horas en una oficina climatizada que otro que trabaja al aire libre, realiza actividad física o pasa buena parte del día expuesto al sol.

¿De dónde salen los famosos ocho vasos?

La recomendación de tomar ocho vasos de agua diarios, equivalente aproximadamente a dos litros, se popularizó como una forma sencilla de recordar la importancia de beber líquidos. El problema aparece cuando se interpreta como una obligación.

Las recomendaciones nutricionales contemplan la ingesta total de agua, que incluye tanto la que proviene de bebidas como la que incorporamos a través de los alimentos. Por eso, no todo tiene que salir de una botella y debemos considerar el agua de los alimentos y de todas las bebidas. En días de mucho calor o con mayor actividad física, las necesidades pueden aumentar.

La sed es uno de los principales mecanismos que utiliza el organismo para regular el consumo de líquidos. En condiciones habituales es una señal útil, aunque hay situaciones en las que conviene anticiparse, especialmente durante el ejercicio prolongado, jornadas de altas temperaturas y en adultos mayores, cuya percepción puede estar disminuida.

¿El mate hidrata o deshidrata?

En Uruguay, hablar de hidratación sin mencionar el mate sería dejar afuera una parte importante de nuestra vida cotidiana. Existe la creencia de que no cuenta como líquido porque contiene cafeína y tiene un efecto diurético. Sin embargo, la evidencia científica indica que el consumo habitual y moderado de estas bebidas también contribuye a la hidratación.

La cafeína puede aumentar transitoriamente la producción de orina, pero esto no significa que el mate provoque deshidratación. En personas que lo consumen habitualmente, el organismo desarrolla cierta tolerancia a este efecto y el líquido aportado por la infusión sigue siendo relevante.

Un hombre sentado ceba un mate. Foto: Canva.

Esto no significa que debamos reemplazar toda el agua por mate. El agua continúa siendo la bebida de elección para acompañar las comidas y cubrir las necesidades cotidianas, pero podemos dejar de pensar que cada mate que tomamos no cuenta a la hora de hidratarnos. También es importante recordar que el mate muy dulce o las bebidas azucaradas no son necesarias para conseguir una buena hidratación.

Las frutas y verduras también cuentan

Otro aspecto que suele pasar inadvertido es el aporte de agua de los alimentos. Una parte de los líquidos que necesitamos proviene de lo que comemos, y las frutas y verduras tienen un papel importante.

Sandía, melón, naranja, frutilla y durazno son ejemplos de frutas con un elevado contenido de agua. Entre las verduras encontramos al pepino, tomate, lechuga y zucchini. Incorporarlas diariamente permite sumar líquidos y, al mismo tiempo, aportar vitaminas, minerales y fibra.

En los meses de calor podemos aprovecharlas en ensaladas, licuados, frutas frescas, sopas frías o preparaciones sencillas. Una ensalada que combine vegetales, alguna fuente de proteínas y cereales o legumbres puede ser una gran alternativa para resolver una comida completa.

También aportan líquidos otras bebidas como leche e infusiones. Esto no significa que todas sean equivalentes desde el punto de vista nutricional.

Melón. Foto: Pixabay

¿Cómo saber si estamos tomando suficiente?

Además de la sed, existen algunas señales para orientarnos. El color de la orina es una referencia práctica: habitualmente, un tono amarillo claro se relaciona con una hidratación adecuada, mientras que una más oscura y concentrada puede indicar que necesitamos incorporar más líquidos. No es un indicador perfecto, porque determinados alimentos, medicamentos y suplementos también pueden modificar su color.

La boca seca, el dolor de cabeza, el cansancio, los mareos y una menor frecuencia de micción pueden acompañar un estado de hidratación insuficiente. Cuando las pérdidas son importantes, pueden aparecer debilidad, confusión y otros síntomas que requieren atención médica.

En verano conviene distribuir el consumo de líquidos durante el día, tener agua disponible y no esperar a terminar la jornada para intentar recuperar todo lo que no bebimos. También es importante prestar atención a niños y adultos mayores, que pueden tener dificultades para reconocer la sed o comunicarla.

¿Cuándo necesitamos electrolitos?

Últimamente se popularizaron las bebidas deportivas, los sobres y los polvos con electrolitos que prometen mejorar la hidratación. Pero ¿realmente los necesitamos?

Los electrolitos, principalmente sodio y potasio, son minerales fundamentales para mantener el equilibrio de líquidos, la función muscular y la transmisión de impulsos nerviosos. En condiciones habituales, una alimentación variada y suficiente permite cubrir sus necesidades sin recurrir a suplementos o bebidas especiales.

La situación cambia cuando existen pérdidas importantes de agua y sales. Por ejemplo, durante entrenamientos prolongados e intensos, especialmente si se realizan al aire libre, con temperaturas elevadas y sudoración abundante. En esos casos, una bebida con electrolitos puede ayudar a reponer parte de lo perdido.

Cuando se suda mucho, es importante reponer líquidos, sal y electrolitos. Foto: Freepik.

También hay que diferenciar las bebidas deportivas de las soluciones de rehidratación oral. Estas últimas tienen una composición específica y se utilizan, bajo indicación adecuada, ante pérdidas de líquidos y sales por diarrea o vómitos. No son productos intercambiables ni tienen el mismo objetivo.

Para una caminata, una sesión moderada de gimnasio o las actividades habituales, generalmente alcanza con agua y una alimentación adecuada. No necesitamos incorporar electrolitos simplemente porque hace calor ni consumirlos como parte obligatoria de una rutina saludable.

Por otra parte, beber agua en exceso tampoco es una buena estrategia. Tomar grandes cantidades en poco tiempo, especialmente durante el ejercicio prolongado, puede diluir el sodio en sangre y provocar hiponatremia, una alteración potencialmente grave.

Foto: Freepik.

La hidratación también necesita individualizarse

Hay situaciones en las que las recomendaciones generales no son suficientes. Las personas con enfermedades renales, cardíacas o hepáticas, así como quienes utilizan determinados medicamentos, pueden necesitar pautas específicas de consumo de líquidos. En estos casos, aumentar la cantidad de agua sin indicación profesional no necesariamente es beneficioso.

La llegada del calor es una buena oportunidad para revisar nuestras costumbres y entender que hidratarse no consiste en cumplir una cifra porque sí. Los ocho vasos pueden servir como recordatorio pero no deberían transformarse en una regla rígida. El contexto, la alimentación, la actividad física y las características de cada persona son los que finalmente determinan cuánto líquido necesita.