Es común preparar arroz de más y dejar lo que sobra sobre la mesada para comerlo unas horas después o al día siguiente. Sin embargo, ese hábito puede representar un riesgo para la salud. El chef Jordi Cruz Mas, con 34 años de trayectoria en el sector gastronómico y tres décadas como jefe de cocina, advirtió sobre el peligro de consumir arroz cocido que permaneció fuera de la heladera.

El motivo está relacionado con una bacteria llamada Bacillus cereus, que puede estar presente de forma natural en el arroz. Aunque la cocción elimina las bacterias en su forma activa, sus esporas —estructuras resistentes que pueden sobrevivir a temperaturas elevadas— permanecen. Cuando el arroz cocido queda a temperatura ambiente, esas esporas pueden activarse y dar lugar a la proliferación bacteriana.

La presencia de Bacillus cereus puede provocar una intoxicación alimentaria. Entre los síntomas asociados se encuentran las náuseas, los vómitos y el dolor abdominal.

Arroz. Foto: Pixabay

Cruz plantea dos alternativas: consumir el arroz recién preparado o enfriarlo rápidamente y guardarlo en la heladera. La clave es evitar que permanezca durante mucho tiempo a temperatura ambiente, ya que esas condiciones favorecen la activación de las esporas y el desarrollo de la bacteria.

Si el arroz quedó olvidado sobre la mesada, el chef recomienda no arriesgarse y desecharlo. Volver a calentarlo no es una garantía de seguridad, porque las esporas pueden resistir la cocción y algunas toxinas producidas por la bacteria también pueden persistir.

Por eso, aunque se trate de una sobra que parece estar en buen estado, conviene priorizar una conservación adecuada desde el momento en que termina la cocción. Guardarlo a tiempo puede evitar una intoxicación alimentaria.

Con base en El Tiempo/GDA