El truco del chef Dani García para hacer las croquetas de jamón más cremosas en 12 pasos

El reconocido chef Dani García compartió en su canal de YouTube los detalles fundamentales para conseguir unas croquetas de jamón crujientes por fuera y con una textura sumamente suave en su interior.

La preparación destaca por incorporar un ingrediente poco tradicional en la salsa blanca, también conocida como bechamel, además de aplicar técnicas específicas en la fritura y en la selección de los productos para aprovechar al máximo los sabores caseros.

Entre los consejos principales del cocinero malagueño, replicados por El Tiempo, se destaca la importancia de cuidar la temperatura de la preparación antes de integrar los lácteos y el uso de un doble rebozado que actúa como un escudo protector.

De esta manera, se evita el problema común de que la masa se desborde o se abra al entrar en contacto con el aceite caliente durante la cocción final.

Tabla de madera con diversas fetas finas del característico jamón crudo español. Foto: Canva.

Cómo lograr una bechamel perfecta para aplicar en las croquetas de jamón crudo

El secreto principal de la receta radica en mezclar la bechamel tradicional, elaborada con leche, manteca y harina, con queso crema tipo Philadelphia.

Sin embargo, el chef advierte que este ingrediente no debe sumarse cuando la salsa está hirviendo, sino cuando se encuentre tibia, para evitar que pierda sus propiedades y garantizar así una textura óptima que combine adecuadamente con el jamón y los aromas elegidos.

Además, el procedimiento incluye un paso de infusión de la leche con hojas de hierbabuena y un trozo pequeño de jamón, lo que potencia el perfil aromático de la preparación antes de unirla con la manteca y la harina tostada, paso fundamental para que la mezcla final no adquiera sabor a harina cruda.

Salsa bechamel cremosas y espesa dentro de una cacerola de acero inoxidable con un batidor de varillas. Foto: Canva.

Ingredientes para preparar croquetas de jamón crudo

Para preparar estas croquetas en casa se necesitan los siguientes componentes:

150 gramos de jamón ibérico (o jamón serrano y de cerdo de buena calidad).

Un litro de leche.

50 gramos de manteca sin sal.

60 gramos de harina de trigo (más la cantidad necesaria para el rebozado).

75 gramos de queso crema tipo Philadelphia.

Dos huevos.

Pan rallado fino y panko (pan rallado japonés) en cantidad necesaria.

Unas hojas de hierbabuena.

Aceite para freír (puede ser de girasol, en cantidad suficiente para sumergir).

Pimienta blanca y sal al gusto.

A estos se agregan unas fetas de jamón ibérico apartadas para poner encima del resultado de la preparación, aunque aclara que es de manera opcional.

Paso a paso de la preparación de las croquetas de jamón crudo

El procedimiento detallado permite obtener piezas firmes y doradas de manera uniforme:

Calentar la leche en un bowl apto con unas hojas de hierbabuena y un trozo pequeño de jamón. Cubrir el bowl con papel film y dejar reposar unos minutos para que la leche se logre incorporarse completamente. Derretir la manteca en una sartén para después añadir la harina. Luego, remover con una cuchara de madera hasta que la harina se dore y pierda el sabor a crudo. Colar la leche infusionada e incorporarla a la mezcla de mantequilla y harina. Remover a fuego bajo durante unos 20 minutos hasta obtener una bechamel fina y sin grumos. Picar el jamón muy fino, agregarlo a la bechamel y condimentar con sal y pimienta blanca. Colocar la masa en una fuente ligeramente engrasada y esperar a que se enfríe un poco hasta que quede tibia. Añadir el queso crema, mezclar con una cuchara, cubrir la fuente y refrigerar hasta que la masa se compacte. Formar las croquetas, colocarlas en una bandeja y congelarlas unos minutos para darles consistencia. Pasar cada pieza por harina, luego por huevo batido con sal y finalmente por una mezcla de pan rallado fino y panko, para luego refrigerar unos minutos para que el rebozado se adhiera correctamente. Freír las croquetas en aceite caliente, entre 150 y 180 ºC, asegurando que queden completamente sumergidas. Retirarlas cuando estén doradas, escurrirlas sobre una rejilla y servir inmediatamente.

Con información de El Tiempo/GDA