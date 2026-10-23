Panqueques caseros sin grumos: el método 2-1-1 para lograr la masa perfecta

La preparación de unos panqueques caseros perfectos no requiere procedimientos complejos ni equipamiento especial, según indican los especialistas.

La clave para lograr una masa fluida, suave y libre de grumos radica en el método 2-1-1, una regla de proporciones que permite obtener una consistencia homogénea, ideal para preparar recetas dulces o saladas.

Según los expertos, el secreto para evitar la formación de grumos consiste en respetar el orden de emulsión durante el batido.

Al integrar inicialmente la harina con solo una porción del líquido, la fricción producida por la mezcla espesa destruye los grumos de forma inmediata antes de aligerar la preparación con el resto de la leche.

Mujer utilizando una panquequera eléctrica antiadherente. Foto: Canva.

Ingredientes y proporciones para la masa de panqueques

Para elaborar la masa de panqueques con el método expreso de tres ingredientes, se requieren las siguientes proporciones de base:

Dos huevos.

Una taza de leche, entera o descremada, según la preferencia.

Una taza de harina de trigo (0000).

A eso se le pueden añadir ingredientes opcionales para saborizar, como una pizca de sal, esencia de vainilla o un toque de azúcar según la preferencia del comensal.

Paso a paso para la cocción rápida y sin grumos

El proceso de elaboración y cocción de la masa de panqueques en sartén se completa en pocos minutos siguiendo estos pasos sencillos:

Batir los huevos: romper y batir los dos huevos en un recipiente profundo con un tenedor o batidor de alambre hasta lograr una textura fluida. Agregar la mitad de la leche: volcar media taza de leche e integrarla completamente con el huevo. Incorporar la harina: agregar la taza de harina entera de una sola vez y batir la pasta espesa hasta eliminar todos los grumos por fricción. Aligerar la masa: incorporar gradualmente la otra mitad de la leche hasta obtener una mezcla homogénea y liviana. Cocinarlos a fuego medio: calentar una sartén antiadherente, preferiblemente con un toque de manteca o gotas de aceite, volcar un cucharón de la preparación distribuyéndola en círculos y cocinar durante un minuto por lado hasta que los bordes se despeguen.