Trufas proteicas de coco y yogur: el paso a paso de la receta de cuatro ingredientes y sin necesidad de horno

Los especialistas recomiendan las trufas proteicas de coco y yogur como una variante sencilla que no necesita horno y es una solución para desayunos, meriendas o simples colaciones en cualquier momento del día.

La receta propone una textura cremosa de yogur complementada con el sabor del coco. Sin embargo, los expertos añaden que esta propuesta permite modificar alguno de los ingredientes según el gusto de cada consumidor.

Ingredientes necesarios para hacer las trufas de coco y yogur

100 gramos de coco rallado.

150 gramos de yogur griego natural o yogur alto en proteínas.

Una medida de proteína en polvo sabor vainilla o coco (opcional).

Endulzante a gusto, si es necesario.

Se recomienda guardar de manera apartada una cantidad extra de coco rallado para rebozar las trufas.

Una decena de trufas de coco presentadas en un plato blanco. Foto: Canva.

Paso a paso para hacer las trufas proteicas de coco y yogur

En un recipiente se coloca el yogur y el coco rallado, y se unen hasta lograr una mezcla. A modo opcional, se puede agregar una medida de proteína en esta parte de la preparación. Se integran los elementos hasta lograr una mezcla húmeda que sea posible moldear con las manos. En caso de tener un resultado demasiado blando, se recomienda incorporar coco rallado. Del gran trozo de masa que debe haber como resultado para este momento, se toman porciones pequeñas, o del tamaño deseado, para formar las trufas. Cada una de las trufas se reboza en coco rallado para cubrir la mayor parte de la superficie que sea posible. Una vez completado el rebozado, se llevan a la heladera por un plazo de 30 a 60 minutos para que adquieran consistencia antes de ser consumidas.

La sencillez de la receta hace que los especialistas indiquen una serie de posibles variantes en la receta que se adapten al gusto de cada persona. Por un lado, sugieren añadir unas gotas de esencia de vainilla para un resultado con más sabor, mientras que en lugar del coco, existe la opción de cubrir las trufas con chocolate amargo derretido.