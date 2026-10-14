Budín con aceite: receta fácil y paso a paso para preparar una versión húmeda y esponjosa en casa

El budín con aceite es una alternativa práctica para preparar un postre casero o acompañar la merienda. En lugar de manteca, utiliza aceite como materia grasa, lo que facilita la integración de los ingredientes y ayuda a obtener una preparación húmeda.

La receta lleva ingredientes habituales de la cocina y permite elegir entre jugo de naranja o leche para completar la mezcla.

El primero aporta un sabor cítrico más marcado, mientras que la leche ofrece otra opción para elaborar la preparación.

Ingredientes para hacer budín con aceite:

3 huevos grandes

170 gramos de azúcar

70 centímetros cúbicos de aceite de girasol

70 centímetros cúbicos de jugo de naranja o leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de ralladura de naranja

270 gramos de harina

1 cucharadita de polvo para hornear

Cómo preparar el budín con aceite, paso a paso:

La preparación comienza con la integración de los huevos, el azúcar y el aceite en una procesadora. Después, se agrega el jugo de naranja o la leche, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja.

Por último, se incorpora la harina tamizada junto con el polvo para hornear, hasta integrar los ingredientes.

La técnica de batido puede variar según el resultado que se busque. Si se utiliza un molde con tubo central, la receta propone batir las yemas con el azúcar y el aceite, e incorporar al final las claras batidas a nieve para lograr una textura más aireada.

Variantes para adaptar la receta

La elección del líquido influye en el sabor del budín. El jugo de naranja aporta un perfil cítrico y contribuye a la humedad de la preparación, mientras que la leche permite elaborar una versión diferente.

También se puede utilizar aceite de oliva. Esta alternativa, según la receta original, aporta un sabor más intenso y una personalidad particular.

La preparación admite otros ajustes para obtener bizcochos secos en lugar de un budín húmedo. En ese caso, se sugiere omitir los líquidos y dejar descansar la mezcla para que la harina se hidrate.

La elección de los ingredientes y la forma de integrar la mezcla permiten adaptar esta receta básica a diferentes preparaciones dulces.

En base a La Nación/GDA