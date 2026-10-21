Cómo preparar brownies con ingredientes ricos en magnesio: la receta fácil y nutritiva

El magnesio es un mineral esencial para el funcionamiento del organismo y participa en distintos procesos relacionados con los músculos, los huesos, el sistema nervioso y el metabolismo.

Una forma de incorporarlo a la alimentación es a través de productos como los frutos secos, que pueden utilizarse en preparaciones dulces y saladas.

Con ese objetivo, la especialista Jeanette Enmanuel presentó una receta de brownies con ingredientes nutritivos durante una visita a los estudios de Telemundo, en España. La preparación no lleva harina y combina dátiles, almendras, nueces, manteca de maní, cacao y aceite de coco.

Enmanuel señaló que el magnesio interviene en funciones vinculadas con los músculos y la digestión, entre otras. No obstante, consumir alimentos que contienen este mineral no garantiza por sí solo el alivio de contracturas o migrañas ni reemplaza un tratamiento médico.

Cómo preparar brownies con magnesio

La receta utiliza ingredientes que aportan distintos nutrientes, entre ellos el magnesio presente en los frutos secos y el cacao.

Ingredientes:

- Dátiles sin carozo.

- Almendras y nueces.

- Manteca de maní.

- Cacao.

- Aceite de coco.

Preparación:

Colocá los dátiles sin carozo, las almendras, las nueces, el cacao y la manteca de maní en una procesadora.

Procesá los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.

Si la preparación queda demasiado pastosa, agregá aceite de coco para ajustar la consistencia.

Pasá la mezcla a una fuente de vidrio previamente enmantecada.

Llevá al horno durante aproximadamente 20 minutos, hasta que esté cocida.

Cortá en porciones pequeñas y, si lo deseás, espolvoreá frutos secos picados por encima.

La receta permite incorporar frutos secos y cacao a una preparación dulce. Sin embargo, la cantidad de magnesio que aporta cada porción depende de las proporciones utilizadas y del tamaño de los brownies.

Qué funciones cumple el magnesio en el organismo

De acuerdo con la información de MedlinePlus el magnesio interviene en diferentes procesos del cuerpo.

1. Contribuye al funcionamiento del corazón. Este mineral participa en la regulación de los latidos cardíacos y en otros procesos fisiológicos esenciales.

2. Interviene en el sistema nervioso. El magnesio cumple funciones en la actividad nerviosa. Su participación en estos procesos es importante para el funcionamiento normal del organismo.

3. Participa en la salud ósea. El mineral interviene en el mantenimiento de los huesos y en el metabolismo del calcio, junto con otros nutrientes.

4. Es importante para los músculos. El magnesio participa en la contracción y relajación muscular, por lo que una ingesta adecuada contribuye al funcionamiento normal de los músculos.

5. Interviene en el metabolismo. El organismo necesita magnesio para llevar adelante numerosos procesos metabólicos. Las necesidades individuales pueden variar, por lo que la alimentación debe adaptarse a cada persona.

6. Participa en la función digestiva. El magnesio interviene en la actividad muscular del intestino. Algunos suplementos que contienen este mineral pueden utilizarse para tratar el estreñimiento, aunque sus efectos dependen de la formulación y la dosis.

Magnesio.

Imagen creada con IA.

¿Es necesario tomar suplementos de magnesio?

El magnesio puede obtenerse a través de una alimentación variada que incluya frutos secos y otros alimentos que aportan este mineral. Preparaciones como estos brownies pueden formar parte de la dieta, pero no sustituyen una alimentación equilibrada ni garantizan cubrir los requerimientos diarios.

Antes de recurrir a suplementos, es recomendable consultar con un profesional de la salud, que podrá evaluar las necesidades individuales y determinar si existe una deficiencia o si es necesario complementar la alimentación.

En base a La Nación/GDA