Tres recetas de snacks saludables y fáciles de preparar en casa

Los snacks caseros pueden ser una alternativa práctica para la media mañana, la merienda o antes de entrenar.

Con pocos ingredientes y preparaciones simples, es posible elaborar opciones dulces y saladas sin recurrir siempre a los productos envasados.

Estas tres recetas permiten variar los tentempiés con alimentos como avena, manzana y garbanzos.

1. Bolitas energéticas de avena y maní

Ingredientes (rinde entre 8 y 10 unidades):

- 1 taza de avena

- 3 cucharadas de manteca o pasta de maní natural

- 2 cucharadas de miel o jarabe de dátiles

- 1 cucharadita de cacao amargo (opcional)

- Un chorrito de agua o leche, si es necesario

Preparación:

Mezclá todos los ingredientes en un recipiente. Si la preparación queda demasiado seca, agregá un poco de agua o leche hasta lograr una consistencia que permita moldearla.

Formá bolitas del tamaño de una nuez y llevalas a la heladera durante 30 minutos. Se pueden conservar refrigeradas hasta una semana.

La avena y el maní aportan fibra y proteínas, mientras que la miel o el jarabe de dátiles suman dulzor.

Avena Foto: Freepik

2. Chips de manzana con canela

Ingredientes:

- 1 manzana grande

- Canela en polvo, a gusto

Preparación:

Cortá la manzana en rodajas muy finas y retirale las semillas. Distribuí las rodajas sobre papel manteca y espolvoreá con canela.

Cociná en el horno a temperatura baja, entre 100 y 120 °C, durante 45 minutos a una hora, hasta que queden crocantes. También se pueden preparar en una freidora de aire.

Otra alternativa es usar una sartén antiadherente a fuego muy bajo durante 15 a 20 minutos, dando vuelta las rodajas a mitad de la cocción.

La manzana aporta fibra y compuestos antioxidantes. La canela agrega sabor sin necesidad de incorporar azúcar.

3. Garbanzos crocantes

Ingredientes:

- 1 taza de garbanzos cocidos y escurridos

- 1 cucharadita de aceite de oliva

- Especias a gusto: pimentón, comino, ajo en polvo o curry

Preparación:

Mezclá los garbanzos con el aceite de oliva y las especias elegidas. Distribuilos en una bandeja y hornealos durante 25 a 30 minutos a 200 °C, hasta que estén dorados y crocantes. También podés cocinarlos en una freidora de aire durante unos 15 minutos.

Garbanzos cocidos. Foto: Unsplash.

Dejalos enfriar antes de guardarlos en un frasco hermético.

Los garbanzos aportan proteínas vegetales y fibra, dos componentes que contribuyen a la sensación de saciedad.