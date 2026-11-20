La vigencia del filósofo griego Demócrito de Abdera en la actualidad se explica por su mirada sobre el tiempo, la vida laboral y el atomismo, un enfoque que ayuda a interpretar el estrés y la exigencia de la rutina contemporánea. A partir de su célebre sentencia sobre quienes trabajan como si fueran a vivir eternamente, el pensador nacido en el año 460 a.C. y fallecido en el 370 a.C. ofrece claves para revisar el equilibrio cotidiano y el vínculo con el futuro.

Conocido como el filósofo que ríe, según National Geographic, porque solía buscar motivos para la alegría y la risa, Demócrito construyó una propuesta filosófica centrada en la mesura. En un escenario marcado por la ansiedad y la presión laboral, recurrir a su obra permite examinar cómo se distribuyen el esfuerzo, la atención y las expectativas vitales.

Demócrito y el sentido del tiempo en la rutina

Para el pensador, la finitud de la existencia humana contrastaba con la conducta de quienes actúan como si contaran con un plazo ilimitado. La frase atribuida a él, que advierte: “Hay hombres que trabajan como si fueran a vivir eternamente”, funcionaba como un cuestionamiento a quienes postergaban su presente en función de un porvenir incierto, de acuerdo con National Geographic.

El medio Clarín señala que la perspectiva de Demócrito ponía el foco en la moderación y en la búsqueda de una vida equilibrada. Desde esa postura, sacrificar el momento presente por un futuro idealizado resultaba una desmesura frente a la realidad concreta de cada etapa.

Pintura de Demócrito, conocido mundialmente como "el filósofo que ríe". Foto: Wikimedia Commons.

La felicidad para Demócrito no residía en acumular bienes materiales ni en entregarse a los excesos del placer. En cambio, el pensador asociaba el bienestar con una vida armónica guiada por la razón y la medida, un estado que definía como la verdadera eudaimonía, según recoge National Geographic.

El legado del atomismo y la ciencia

El núcleo más influyente de su pensamiento se apoya en el atomismo, una doctrina que explica los fenómenos complejos mediante agregados de partículas o unidades fijas, tal como detalla Britannica. Bajo esta concepción, la realidad física se compone de unidades mínimas, simples y permanentes, imposibles de percibir a simple vista.

Las distintas formas observables en la naturaleza derivan de las diferencias entre esas unidades y del modo en que se combinan. Así, cualquier cambio perceptible se interpreta como una variación en el orden o la disposición de esas partículas elementales.

Busto del filósofo griego Demócrito. Foto: Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)/Canva.

La proyección de estas ideas alcanzó a la filosofía posterior y a la ciencia. Según el medio La Vanguardia, su planteo incidió en el desarrollo del epicureísmo, mientras que el reconocimiento a su física moderna en clave conceptual figura entre los aportes más destacados de su trayectoria.

A Demócrito se le atribuyen cerca de 70 escritos, aunque apenas una parte mínima logró sobrevivir al paso de los siglos. De acuerdo con la Universidad de Flensburgo, en Alemania, buena parte de su producción abordó disciplinas como matemáticas, biología, sociología, geografía, astronomía, meteorología, economía, escenografía y teoría del lenguaje.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.