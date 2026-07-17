Filósofo estoico: "Un solo día entre los sabios dura más que la vida más larga de los ignorantes"

El filósofo Posidonio mantiene su relevancia en la actualidad gracias a su aporte al bienestar de las personas, reflejado en una de sus frases más difundidas: "Un solo día entre los sabios dura más que la vida más larga de los ignorantes". Esa reflexión es útil para entender el razonamiento de este pensador griego y su perspectiva en torno al conocimiento.

Posidonio de Apamea (c. 135 — 51 a. C.) no solo fue un filósofo estoico, sino también un profesor, astrónomo, historiador y geógrafo, entre varias otras disciplinas, lo que lo llevó a asumir como una misión personal la tarea de imponer un orden intelectual frente a un mundo que percibía cada vez más banal y dominado por la fortuna y la violencia, según National Geographic.

Nacido en el territorio que hoy pertenece a Siria, Posidonio fue discípulo del griego Panecio, y a lo largo de su vida recorrió distintos territorios como España, África, Italia, la Galia, Liguria y Sicilia, en un afán constante por investigar y comprender el mundo, según la Encyclopaedia Britannica. Finalmente se estableció en Rodas, donde desarrolló una destacada labor como profesor y alcanzó gran prestigio, atrayendo a numerosos eruditos. Su influencia fue clave para la difusión del estoicismo en el mundo romano, y mantuvo vínculos con figuras de peso como Cicerón, quien fue su alumno. Además, sus ideas fueron difundidas ampliamente por Séneca, otro exponente del estoicismo, quien le reconocía ser una de las personas le aportaron a la filosofía.

Más allá de su labor filosófica, Posidonio se destacó por su carácter ecléctico, combinando ideas del estoicismo con aportes de Platón y Aristóteles, indicó la misma enciclopedia. Su pensamiento ético introdujo matices novedosos al sostener que las pasiones humanas son inherentes y no simples errores de juicio. Autor de numerosas obras hoy perdidas, fue reconocido por su aguda capacidad de observación, su talento dialéctico y sus detalladas crónicas de viaje.

Imagen de un busto de Posidonio, filósofo griego. Foto: Wikimedia Commons.

El valor de Posidonio por el conocimiento

Posidonio defendía los beneficios del conocimiento para la vida humana y promovía la necesidad de desarrollarlo al máximo. Entendía que la sabiduría no es tan solo un accesorio si no que es una forma de vivir la vida y comprender el mundo. Su histórica cita hace referencia precisamente a ello: una vida, por más larga que sea, no tiene virtud si carece de entendimiento acerca de lo que la rodea.

Sin embargo, en contraste, "un solo día entre los sabios" permite a una persona crecer intelectualmente y aprender a razonar en lugar de reaccionar ante los acontecimientos y estímulos de la realidad. Además, el conocimiento ayuda a romper patrones reiterados, mientras que una persona que no aprende, repite sus acciones una y otra vez, cayendo en un estancamiento.

La frase en cuestión es citada por el propio Séneca en una de sus cartas a Lucilio, quien entonces era procurador romano de Sicilia. En ella, Lucio Anneo Séneca afirma que "cualquier vida ha de parecer breve a quienes miden su duración por placeres vacíos y, por ello, ilimitados", y acompaña esa reflexión con otra: por más breve que el tiempo sea, si hay conocimiento se puede hacer largo porque se sabrá cómo aprovecharlo.

Séneca fue uno de los principales difusores de las ideas de Posidonio. Foto: Canva

Qué es la "simpatía" cósmica que Posidonio defendía

La idea de la simpatía cósmica defendida por Posidonio plantea una concepción científica en la que todos los elementos del universo están conectados entre sí. Cualquier cambio en una de sus partes repercute en el todo, evidenciando una relación mutua y dinámica, según la Biblioteca de Nueva Acrópolis. De este modo, buscó describir con precisión la unidad orgánica que caracteriza a la naturaleza.

Además, este mismo portal indica que el filósofo sostenía una visión cíclica del devenir del mundo: consideraba que este atraviesa periódicamente etapas de destrucción por el fuego seguidas de procesos de renovación. Esta lógica también la extendía a la cultura y a la historia.