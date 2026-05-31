Sócrates y la amistad: "El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor"

La célebre frase atribuida a Sócrates, “El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor”, vuelve a circular con fuerza en tiempos de vínculos frágiles y contactos fugaces. La comparación, lejos de reducir la amistad a una cuestión material, propone una mirada exigente sobre el cuidado de los lazos y sobre cómo se construye, día a día, una relación que pueda sostenernos cuando llega la dificultad.

En la actualidad, donde las relaciones se vuelven cada vez más volátiles y abundan los vínculos superficiales, la frase instala una pregunta incómoda: ¿sabemos realmente cuánto valen las personas que tenemos cerca antes de necesitar algo de ellas?

Lejos de ponerle un precio a los afectos, la comparación con el dinero apunta a otra cosa: así como nadie maneja sus ahorros sin saber cuánto tiene ni qué puede hacer con ellos, tampoco tendría sentido acercarse a un amigo solo cuando aparece un problema urgente. El valor de una amistad sólida se define antes de la crisis, cuando todo parece ir bien y no hay pedidos de ayuda de por medio.

Los textos que recuperan esta frase recuerdan que para el filósofo griego el buen vivir estaba en el trato cotidiano con los otros y en la capacidad de examinar cómo vivimos. La amistad, en ese marco, no es un adorno ni un vínculo opcional, sino un espacio donde se ponen a prueba la coherencia, la lealtad y la forma en que cada uno se hace responsable del otro.

El amigo como valor que se conoce antes de la necesidad

La frase de Sócrates invita a preguntarse qué lugar ocupan los amigos cuando nada grave ocurre. Un amigo valioso comparte tiempo, pequeños gestos y una presencia que no depende de la urgencia. Del mismo modo que se reconoce la estabilidad de un ahorro bien cuidado, la frase sugiere que una amistad se “capitaliza” en los momentos tranquilos, cuando se cultiva la confianza sin esperar una recompensa inmediata.

Esta reflexión señala con claridad una trampa frecuente: usar a los otros cuando hace falta un favor, un contacto o un apoyo puntual. En ese esquema, la relación se reduce a pura utilidad. Sócrates, en cambio, apunta a la amistad desinteresada, en la que el valor del otro no depende de lo que puede ofrecer, sino de quién es y de cómo se construye un vínculo sostenido en el tiempo.

Tres amigas abrazándose. Foto: Canva.

También aparece una dimensión temporal en la metáfora. El dinero suele percibirse como algo estable y previsible: se sabe cuánto hay y, en función de eso, se decide qué hacer. La amistad, en cambio, puede fortalecerse o debilitarse según el cuidado que reciba. La frase recuerda que si se desatiende durante demasiado tiempo, es posible que, cuando llegue el momento de pedir ayuda, el vínculo ya no tenga el mismo peso ni la misma capacidad de sostén.

Una invitación a repensar el trato con las amistades

Hay amigos que sorprenden por su presencia silenciosa cuando la vida se complica, y otros que se desvanecen justo en ese punto. La enseñanza que se desprende de la metáfora socrática es que reconocer el valor de los amigos implica mirar quiénes están también cuando “no pasa nada”, cuando no hay grandes noticias ni problemas urgentes, solo la trama simple de los días.

En una época dominada por la hiperconexión digital, en la que se acumulan contactos, seguidores y chats abiertos, la frase del filósofo funciona como un filtro: obliga a diferenciar entre la amistad profunda y el mero intercambio ocasional. No todo vínculo cercano es un refugio real. La metáfora con el dinero advierte que, así como no se improvisa un ahorro en el momento de la quiebra, tampoco se improvisa una red afectiva cuando ya se está atravesando el naufragio personal.

En definitiva, la reflexión de Sócrates no propone sospechar de todos, sino asumir la responsabilidad de elegir, cuidar y sostener las relaciones que muestran coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Llamar “amigo” a alguien, sugiere esta frase, implica reconocer que su presencia tiene un valor que conviene conocer antes de necesitarlo, y que ese valor se construye con tiempo, constancia y una atención que no se reduce al intercambio de favores.