Una de las frases más icónicas del filósofo Marco Aurelio y su impacto en la vida actual, según la psicología

En un contexto marcado por la incertidumbre, la sobreinformación y la sensación de falta de control, una idea formulada hace casi dos mil años vuelve a cobrar relevancia. “Tenés poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás fuerza”, escribió el emperador y filósofo Marco Aurelio. Lejos de quedar anclada en el pasado, esta frase dialoga con algunos de los pilares de la psicología contemporánea.

El planteo central del estoicismo —corriente filosófica a la que pertenecía Marco Aurelio— es distinguir entre aquello que depende de uno y aquello que no. En términos actuales, esta idea encuentra eco en conceptos trabajados por enfoques como la psicología cognitivo conductual, que pone el foco en cómo los pensamientos influyen en las emociones y en la conducta.

Psicóloga habla con una paciente en un consultorio mientras sostiene un cuaderno y una lapicera. Foto: Freepik.

Desde esta perspectiva, no son los hechos en sí mismos los que determinan cómo nos sentimos, sino la interpretación que hacemos de ellos. Dos personas pueden atravesar una misma situación —una pérdida laboral, una ruptura, un cambio inesperado— y experimentarla de manera completamente distinta. La diferencia está, en gran medida, en el modo en que procesan lo ocurrido.

En ese sentido, la frase de Marco Aurelio sintetiza una habilidad clave para el bienestar emocional: la regulación interna. Reconocer que no siempre es posible controlar lo que sucede afuera, pero sí la forma en que respondemos, puede reducir la sensación de impotencia y favorecer una actitud más flexible frente a la adversidad.

Este principio también se vincula con el concepto de “locus de control”, desarrollado por el psicólogo

Julian Rotter para describir cómo las personas perciben el origen de lo que les ocurre. Quienes tienen un locus de control interno tienden a sentirse más capaces de influir en su vida, mientras que un locus externo suele asociarse a la percepción de que todo depende de factores ajenos. La mirada estoica no niega la existencia de lo externo, pero invita a no quedar a merced de ello.

Mujer llora durante la terapia. Foto: Freepik.

Otro punto de contacto aparece con prácticas actuales como el mindfulness, que promueven observar los pensamientos sin quedar atrapados en ellos. Al tomar distancia de la reacción automática, se abre un espacio para elegir cómo actuar. No se trata de negar emociones como la tristeza o el enojo, sino de no dejar que definan completamente la experiencia.

Sin embargo, los especialistas advierten que esta idea no debe interpretarse como una exigencia de control absoluto. Pretender manejar cada pensamiento o emoción puede resultar contraproducente. Más bien, se trata de desarrollar una relación más consciente con el mundo interno, aceptando que hay aspectos inevitables —tanto externos como internos—, pero que siempre existe un margen de elección en la respuesta.

En la vida cotidiana, este enfoque puede traducirse en gestos concretos: detenerse antes de reaccionar, cuestionar interpretaciones automáticas, diferenciar hechos de opiniones o simplemente reconocer cuándo una situación escapa al propio control. En lugar de luchar contra lo inevitable, la energía se redirige hacia lo que sí puede modificarse.

A casi dos milenios de haber sido escrita, la reflexión de Marco Aurelio sigue ofreciendo una guía práctica. No porque prometa eliminar la incertidumbre, sino porque propone algo más accesible: cambiar la relación con ella. Y en ese movimiento —más interno que externo—, la psicología actual encuentra, todavía hoy, una fuente de fortaleza.