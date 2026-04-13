Pensar distinto para vivir mejor: qué propone la terapia cognitivo-conductual y por qué sigue vigente

El pasado 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la terapia cognitivo-conductual (TCC), una de las corrientes psicoterapéuticas con mayor respaldo científico en la actualidad. En consulta, es frecuente escuchar frases como “no puedo dejar de pensar en lo peor” o “siempre me pasa lo mismo”. Detrás de estos relatos hay algo en común: una forma de interpretar la realidad que impacta directamente en cómo nos sentimos y actuamos.

La TCC parte de una premisa clara: no son los hechos en sí mismos los que determinan nuestro malestar, sino la interpretación que hacemos de ellos. Esta idea, desarrollada por referentes como Aaron Beck y Albert Ellis, marcó un cambio de paradigma en la psicología clínica a partir de los años 60.

El pensamiento como punto de partida

Cuando hablamos de enfoque cognitivo-conductual, hablamos de una mirada que conecta tres dimensiones: pensamiento, emoción y conducta. Lo que pienso influye en cómo me siento, y eso, a su vez, impacta en lo que hago. Por eso, intervenir sobre el pensamiento suele ser la vía más directa para generar cambios sostenibles.

En la práctica clínica, esto se traduce en identificar patrones cognitivos disfuncionales, como el pensamiento catastrófico o las generalizaciones negativas. Por ejemplo, pasar de “soy un fracaso” a “hoy algo no salió como esperaba” no es un simple cambio de palabras: es una reestructuración cognitiva que modifica la emoción asociada y habilita nuevas respuestas.

Uno de los modelos más utilizados es el ABC de Ellis: A (acontecimiento), B (belief o creencia) y C

(consecuencia emocional y conductual). Lo interesante es que el foco no está puesto en cambiar la realidad —muchas veces inmodificable— sino en revisar la interpretación que hacemos de ella.

Esta perspectiva no niega el malestar ni propone un optimismo ingenuo. Por el contrario, invita a desarrollar un pensamiento más realista, flexible y funcional. Es decir, más ajustado a la evidencia y menos condicionado por distorsiones.

Terapia psicológica. Foto: Pexels.

Intervenir en el presente

A diferencia de otros enfoques, la TCC trabaja principalmente en el aquí y ahora. La historia personal se tiene en cuenta, pero como contexto explicativo no como eje central del tratamiento. El objetivo es comprender cómo esa historia influye en los problemas actuales y, a partir de allí, generar cambios concretos.

Se trata de un modelo focalizado, estructurado y generalmente breve, que apunta a objetivos específicos. Desde la primera consulta, el paciente suele irse con un marco claro: qué le pasa, por qué y cómo se trabajará. Esta psicoeducación inicial ya constituye, en sí misma, una intervención.

El proceso es activo y colaborativo. No se trata solo de hablar, sino de hacer. Se proponen ejercicios, registros, tareas entre consultas clínicas y herramientas que permiten llevar el trabajo terapéutico a la vida cotidiana. El paciente deja de ser un espectador pasivo para convertirse en protagonista de su propio cambio.

Aprender a pensar, desaprender a sufrir

Otro de los pilares de este enfoque es la idea de reaprendizaje. Muchas de nuestras formas de pensar, sentir y actuar fueron adquiridas a lo largo de la vida. Y así como se aprendieron, pueden modificarse.

Esto es especialmente relevante en problemáticas como ansiedad, depresión, trastornos alimentarios, dificultades vinculares o problemas de autoestima. Pero también en situaciones más cotidianas: manejo del estrés, comunicación, toma de decisiones o desarrollo personal.

En este sentido, la TCC no solo apunta a aliviar síntomas, sino a construir habilidades. Aprender a regular emociones, cuestionar pensamientos automáticos, desarrollar una comunicación más asertiva o incorporar hábitos saludables son parte del proceso.

Sesión de terapia. Foto: Canva.

Evidencia y resultados

Uno de los diferenciales más importantes de la terapia cognitivo-conductual es su respaldo científico. Numerosos estudios avalan su eficacia en diversas problemáticas de salud mental, lo que la convierte en una de las primeras líneas de tratamiento recomendadas a nivel internacional.

Además, su integración con otros abordajes —como el EMDR o enfoques más existenciales— permite potenciar resultados y adaptarse a las necesidades de cada persona, sin perder su base estructurada.

Una invitación posible

En consulta, muchas veces aparece una idea repetida: “no puedo cambiar lo que me pasa”. Y es cierto. No siempre podemos modificar las circunstancias pero sí podemos revisar cómo las pensamos.

La pregunta, entonces, no es solo qué te ocurre sino cómo te lo estás contando.

Imaginar un día que empieza con un diálogo interno más amable, con pensamientos más realistas y menos castigadores, con una voz interna amiga, no es un ideal lejano. Es una práctica que se entrena.

Porque, en definitiva, y más allá de cualquier marco teórico, hay una idea que resume este enfoque: el modo en que pensás construye la realidad que habitás. Y trabajar sobre eso puede ser el primer paso para vivir mejor.