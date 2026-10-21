Rutina de piernas de Antonela Roccuzzo: los seis ejercicios clave para tonificar el tren inferior

Además de ser la esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo es reconocida mundialmente por su rol como influencer y referente del mundo fitness, un campo al que dedica gran parte de sus videos en redes sociales. La empresaria argentina se ha referido en numerosas ocasiones a la vida sana que lleva adelante junto al futbolista del Inter Miami, y asegura que el entrenamiento es una práctica habitual que realiza para sentirse mejor física y mentalmente.

En las últimas horas, Roccuzzo reveló a sus seguidores algunos de sus ejercicios para tonificar el tren inferior durante un día habitual de "piernas" en el gimnasio. Con la supervisión de su entrenadora, realizó una rutina enfocada en reforzar glúteos, cuádriceps, cadera, isquiotibiales, core y zona lumbar, entre otros.

A sus 38 años, la rosarina destaca la importancia del entrenamiento de fuerza para mantener vitalidad con el paso de los años: "Siempre les digo a mis papás que por favor hagan un poco de levantamiento de pesas, aunque sea solo dos veces por semana", señaló.

La rutina de Antonela Roccuzzo para trabajar el tren inferior

El entrenamiento recientemente compartido por Roccuzzo en sus redes sociales está compuesto por seis ejercicios.

1. Zancadas con barra

El primero se realiza colocando una barra sobre la espalda, parecido a una sentadilla, pero con una sola pierna hacia adelante. El ejercicio consiste en subir y bajar el peso de la barra, lo que ayuda a trabajar cuádriceps, glúteos, isquiotibiales y aductores.

2. Peso muerto

En este movimiento, Roccuzzo hace el tradicional deadlift con una barra, fortaleciendo la zona lumbar, glúteos e isquiotibiales.

3. Hip thrust con barra

Con el peso de una barra a cuestas, Antonela eleva su cadera y vuelve a la posición inicial en varias repeticiones. Es uno de los ejercicios de glúteos más eficientes. Se puede realizar acostado del todo en el suelo o apoyando los hombros sobre un banco, con o sin barra o banda elástica.

4. Puentes de glúteos

El cuarto ejercicio que muestra la influencer es el puente de glúteos a una pierna con una pesa en el tobillo. Acostada boca arriba, Roccuzzo eleva una pierna flexionada mientras se apoya en el suelo con su otro pie. A continuación, empuja con el talón apoyado para elevar la cadera hasta alinear el tronco con el muslo, contrae los glúteos y baja lentamente sin apoyar completamente la espalda.

5. Leg press

Antonela Roccuzzo entrenando para fortalecer sus piernas. Foto: TikTok/antonelaroccuzzo.

A pesar de que es uno de los ejercicios más comunes, es un gran aliado para darle forma a cuádriceps, glúteos e isquiotibiales. En una máquina, Antonela empuja una plataforma con los pies mientra mantiene la espalda y la cadera bien apoyadas en el respaldo, que a su vez tiene pesas. En el video, se puede ver cómo la entrenadora de la influencer le ayuda a distribuir el peso con sus manos para evitar posibles lesiones.

6. Patadas traseras con peso

Por último, el entrenamiento de Antonela Roccuzzo concluye con unos sets de patadas traseras con peso. Existen varias versiones para realizar este ejercicio, pero la más adecuada para hacer en el hogar es en la que uno se arrodilla en el piso y reparte el peso en los brazos. A continuación levanta y extiende una pierna hacia atrás, hasta que el pie alcance una altura superior a los glúteos y vuelve a bajarla. Roccuzzo repite una serie en cada pierna.

El entrenamiento forma una parte fundamental de la vida de Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram/antonelaroccuzzo.

Rebounding, pesas y otras rutinas de entrenamiento para mantenerse en forma

En entrevistas anteriores, la pareja de Messi también ha contado que su rutina diaria de entrenamiento arranca con rebounding, una modalidad de cardio que se realiza saltando sobre un minitrampolín, y continúa con ejercicios de fuerza. "Me deja destrozada, pero es lo mejor. En general no me gusta el cardio, pero ese tipo de cardio sí me resulta divertido", señaló.

A esto le suma, según confió a Elle, clases en un gimnasio exclusivo para mujeres dos veces por semana. "Tomo ahí clases de FitJam con un instructor brasileño; son superdivertidas. Es una forma de desconectar la mente y empezar el día con buen pie", agregó. En sus redes sociales también muestra otras actividades: clases de tenis con sus hijos los fines de semana y partidos de pádel con amigas durante la semana, mientras los chicos están en el colegio.

Con información de La Nación/GDA