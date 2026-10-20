Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Bienestar Fitness

La exigente rutina de Shaquille O'Neal para mantenerse en forma a los 54 años tras su operación de cadera

El gigante exbasquetbolista de 2,16 metros explicó en qué consiste su rutina física semanal tras su intervención quirúrgica y se comparó con Arnold Schwarzenegger.

El País
El País
20/10/2026, 16:46
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Shaquille O'Neal entrenando.
Shaquille O'Neal entrenando.
Foto: Archivo El País.

El reconocido exbasquetbolista Shaquille O'Neal contó detalles de su rutina física a sus 54 años y explicó cómo las horas dentro del gimnasio le permitieron mejorar su físico de manera que no imaginó.

A pesar de haber alcanzado los 147 kilogramos durante su época como jugador, actualmente bromea: “Aquí vengo, Arnold Shaqenegger

Por qué el rendimiento va más allá de la cancha: claves para lograr el bienestar integral de los deportistas

Shaquille O’Neal saca la bolilla que tiene a Uruguay durante el sorteo de Copa Mundial de la FIFA 2026.
Shaquille O’Neal saca la bolilla que tiene a Uruguay durante el sorteo de Copa Mundial de la FIFA 2026.
Foto: AFP.

Cuál es el entrenamiento de Shaquille O'Neal a sus 54 años

En una entrevista con el portal Men's Health, el enorme deportista de 2,16 metros de altura relata que su hábito de entrenamiento se centra en cuatro días a la semana, con sesiones de gimnasio de aproximadamente una hora cada día. Dedica cerca de 20 minutos iniciales a ejercicios cardiovasculares de baja intensidad para calentar el cuerpo y el resto de la hora al levantamiento de pesas.

Indica que su entrenamiento actual se enfoca en realizar muchas repeticiones de aperturas de brazos. Destaca ejercicios como la polea para pecho, la variante de jalón al pecho con un banco inclinado y el uso de bandas elásticas.

Sin embargo, reconoce que su objetivo radica en conseguir una buena congestión muscular, particularmente en la zona del bíceps. Por otro lado, explica que correr en la cinta es la actividad que menos disfruta a la hora de tener que realizar cualquier tipo de actividad física.

El gran cambio físico tras su operación

“Antes era el mejor atleta de la historia, y ahora tengo que caminar en la cinta”, explica O'Neal, en referencia a la operación de cadera a la que se sometió en 2023. Esta intervención, sumada al desgaste de casi dos décadas en la mejor liga de basquetbol del mundo, terminó por afectar su forma de correr.

Esta limitación llevó al cuatro veces campeón de la NBA a modificar su rutina, pero no le hizo perder su característico humor. Ahora centra su trabajo en el levantamiento de pesas y, entre risas, admite que aún le queda camino por recorrer para alcanzar al actor y exfisicoculturista Arnold Schwarzenegger.

El reconocido ex basquetbolista Shaquille O'Neal posando con el brazo extendido.
El reconocido ex basquetbolista Shaquille O'Neal posando con el brazo extendido.
Foto: Captura/Men's Health en YouTube.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Shaquille O'Neal
Te puede interesar