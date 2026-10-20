La exigente rutina de Shaquille O'Neal para mantenerse en forma a los 54 años tras su operación de cadera

El reconocido exbasquetbolista Shaquille O'Neal contó detalles de su rutina física a sus 54 años y explicó cómo las horas dentro del gimnasio le permitieron mejorar su físico de manera que no imaginó.

A pesar de haber alcanzado los 147 kilogramos durante su época como jugador, actualmente bromea: “Aquí vengo, Arnold Shaqenegger”

Shaquille O’Neal saca la bolilla que tiene a Uruguay durante el sorteo de Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: AFP.

Cuál es el entrenamiento de Shaquille O'Neal a sus 54 años

En una entrevista con el portal Men's Health, el enorme deportista de 2,16 metros de altura relata que su hábito de entrenamiento se centra en cuatro días a la semana, con sesiones de gimnasio de aproximadamente una hora cada día. Dedica cerca de 20 minutos iniciales a ejercicios cardiovasculares de baja intensidad para calentar el cuerpo y el resto de la hora al levantamiento de pesas.

Indica que su entrenamiento actual se enfoca en realizar muchas repeticiones de aperturas de brazos. Destaca ejercicios como la polea para pecho, la variante de jalón al pecho con un banco inclinado y el uso de bandas elásticas.

Sin embargo, reconoce que su objetivo radica en conseguir una buena congestión muscular, particularmente en la zona del bíceps. Por otro lado, explica que correr en la cinta es la actividad que menos disfruta a la hora de tener que realizar cualquier tipo de actividad física.

El gran cambio físico tras su operación

“Antes era el mejor atleta de la historia, y ahora tengo que caminar en la cinta”, explica O'Neal, en referencia a la operación de cadera a la que se sometió en 2023. Esta intervención, sumada al desgaste de casi dos décadas en la mejor liga de basquetbol del mundo, terminó por afectar su forma de correr.

Esta limitación llevó al cuatro veces campeón de la NBA a modificar su rutina, pero no le hizo perder su característico humor. Ahora centra su trabajo en el levantamiento de pesas y, entre risas, admite que aún le queda camino por recorrer para alcanzar al actor y exfisicoculturista Arnold Schwarzenegger.