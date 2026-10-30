Claudia Rodríguez, 27 años, pareja de Marc Cucurella: "Intento entrenar mínimo tres días en la semana"

La relación entre el futbolista Marc Cucurella, de 28 años, y su pareja, Claudia Rodríguez, de 27, pasa por un momento formidable. Llevan nueve años juntos y tienen tres hijos, y, mientras que Marc parece encontrarse en el pico de su carrera tras ganar el Mundial con España y fichar por el Real Madrid (proveniente del Chelsea), Claudia se afianza cada vez más como referente en moda, belleza y estilo de vida a través de las redes sociales.

En una entrevista con la revista Woman, la influencer abrió por primera vez las puertas de su intimidad y detalló cómo organiza sus días entre la crianza, el entrenamiento, el estudio y el trabajo. También habló del cambio que atraviesa la familia: tras cuatro años instalados en Londres, se mudaron a la capital española por el pase del lateral al Real Madrid.

"Tengo que decir que me da mucha pena dejar Londres", le confesó Rodríguez a Woman, pues consideró a la capital inglesa como su "casa" por mucho tiempo. No obstante, contó que, debido al salto que dio Cucurella en su carrera, no se le ocurría "mejor manera" de hacer ese cambio.

Cómo es la rutina de Claudia Rodríguez, la pareja de Marc Cucurella

Lejos de Gran Bretaña, la jornada de Rodríguez arranca temprano, con el despertar de los niños y los preparativos para la escuela. Recién cuando los deja en el colegio aparece su espacio personal, planificado al detalle.

"Tengo una rutina muy normal, me despierto con los niños, los preparo para la escuela, y una vez los dejo en el colegio es el ratito que saco tiempo para mí. Ahí empieza mi mañana, desayuno, entreno, estudio, hago todo tipo de gestiones que tenga que hacer, luego como y estoy lista para recoger a los peques", explicó.

El entrenamiento ocupa un lugar central en ese esquema. "Intento entrenar mínimo 3 días en semana, entreno de fuerza y además también me gusta ir a pilates siempre que encuentro un hueco. Me gusta el deporte, creo que es súper importante y además un ejemplo que deben ver mis hijos en mí", dijo a Woman.

Claudia Rodríguez con un vestido de gala. Foto: Instagram/_claurodri.

Con la alimentación aplica el mismo criterio flexible: "Intento seguir una dieta equilibrada y buena para mí personalmente, pero no soy superestricta, creo que el éxito está en el equilibrio".

El descanso, la belleza y los partidos vividos con discreción

La influencer concentra sus obligaciones antes de las dos de la tarde para que el resto del día quede reservado a sus hijos. "Las tardes intento reservarlas siempre para ellos así que por lo general suelo poner todos mis quehaceres por la mañana", señaló.

El descanso, en cambio, quedó relegado desde que se convirtió en madre: "El descanso es importante, pero desgraciadamente desde que soy madre ha pasado a un segundo plano, descanso cuando los peques me lo permiten".

Sobre el cuidado personal, admitió que lo resuelve en los huecos libres. "Los ratos que me puedan quedar libres son los que aprovecho para mantener todo lo que es estética y belleza como puede ser un masaje o hacerme las uñas, pero sé la importancia que tiene para mi familia que yo esté bien, así que por mucho que sea algo que está en un segundo o tercer plano es algo muy importante para mí", señaló.

Selfie de Claudia Rodríguez y Marc Cucurella. Foto: Instagram/_claurodri.

En cuanto al fútbol, la familia intenta vivir los partidos con discreción, aunque "con un poquito de extra de nervios por la presión de que Marc lo haga bien", aseguró. Sus hijos, por ahora, no prestan demasiada atención al deporte: apenas saben que su padre juega, a veces con España y otras con el Chelsea. "Ahora me toca explicarles que ya no iremos más a Chelsea a ver a papá e introducirles el Real Madrid", contó con ilusión.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.